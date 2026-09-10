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Sydney Sweeney teljesen meztelen új kampányában – mindenkit sokkolt a világon

#Színésznő
#Kampány
#meztelenség
#Sydney Sweeney
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 10. 09:13

Forrás: gettyimages

Sydney Sweeney
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Sydney Sweeney ismét bebizonyította, hogy pontosan tudja, hogyan irányítsa magára a figyelmet.

Az Eufória sztárja ezúttal egy merész reklámkampány főszereplője lett, amelyben alig hagy valamit a képzeletre. A fotók és videók természetesen pillanatok alatt megosztották az internetet. Sydney Sweeney az elmúlt években Hollywood egyik legtöbbet emlegetett fiatal színésznőjévé vált, és úgy tűnik, a körülötte kialakuló vitáktól sem riad vissza. A 28 éves sztár most a Novig sportfogadási platform új kampányában szerepel, amelynek koncepciója egyszerű, ugyanakkor kétségtelenül provokatív: minden felesleges részletet elhagynak, és csak a sport marad.

Merészebb már aligha lehetne

A kampány képein Sydney különböző sporteszközök társaságában látható, miközben hol meztelenül, hol rendkívül keveset takaró összeállításban pózol. Futball-labda, hokifelszerelés és biliárdasztal is feltűnik mellette, így a sport tematikája végig jelen van, még ha valószínűleg nem is ez az első, amit a legtöbben észrevesznek a képeken. A színésznő szerint éppen ez a játékosság volt a koncepció lényege. A kampánnyal szerették volna kizárni a felesleges körítést, és kizárólag a sportra koncentrálni, mindezt humorral, önbizalommal és némi provokációval.

Az internet természetesen két táborra szakadt

Ahogy arra számítani lehetett, a kampány megjelenése után azonnal elindultak a kommentek. És bár sokan zseniális marketingfogásnak tartják a reklámot, mások azonban már jóval kritikusabbak. Többen úgy érzik, a színésznő ismét ugyanarra az erősen szexualizált imázsra épít, amely az Eufória Cassie Howardjaként is végigkísérte. Sőt, többen is beszóltak, hogy mást igazából még nem is láttak tőle, csak meztelenséget. Egyes hozzászólók szerint ideje lenne eltávolodnia ettől a karaktertől, míg mások azt kifogásolták, hogy egy sporttal kapcsolatos reklám óhatatlanul fiatalabb közönséghez is eljuthat. És voltak, akik azt sem értették, a sporthoz mi köze a pucérságnak.

Nézd meg a teljes videót, és döntsd el te, szerinted milyen lett:

Sydney Sweeney nem fél a provokációtól

Nem ez az első alkalom, hogy Sydney Sweeney egy merész kampánnyal kerül a figyelem középpontjába. Az elmúlt időszakban többször is komoly vitákat váltott ki egy-egy reklámja vagy fotózása, ám a színésznő láthatóan nem akar megfelelni azoknak, akik szerint visszafogottabb irányt kellene választania. Egy biztos: akár rajonganak érte, akár kritizálják, Sydney Sweeney jelenleg pontosan tudja, hogyan érje el, hogy mindenki róla beszéljen. Az új kampánnyal pedig ezt ismét sikerült elérnie.

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