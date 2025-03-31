Horoszkóp
Amikor a filmből valóság lesz: Sydney Sweeney és Glen Powell tényleg összejöttek?

Kamilla
Utoljára frissült: 2025. március 31. 09:51

Forrás: imdb

Sydney Sweeney
A romantikus vígjátékok egyik legizgalmasabb aspektusa az, amikor a képernyőn látott kémia átszivárog a valóságba is...
És most úgy tűnik, hogy Sydney Sweeney és Glen Powell esetében pontosan ez történhetett. Az Imádlak utálni című film sztárjai újra együtt mutatkoztak, miközben egyre inkább biztosnak látszanak a hírek arról, hogy Sweeney szakított vőlegényével, Jonathan Davinóval.

A párost nemrég Dallasban, a Joe Leo Fine Tex Mex étteremben kapták lencsevégre. A beszámolók szerint nem csupán egy közös vacsoráról volt szó: Powell húgának, Leslie-nek az esküvői próbavacsoráján vettek részt, aki szintén dolgozott a film stábjában. Bár Sweeney és Powell már régóta a rajongók találgatásainak középpontjában állnak, a színészek eddig minden alkalommal hangsúlyozták, hogy csupán jó barátok. A legfrissebb közös szereplésük azonban újabb lendületet adott a pletykáknak, főként, hogy közben egyre több jel mutat arra, hogy Sweeney valóban szakított Davinóval, akivel három éve voltak jegyben.

Egy külföldi lap megkeresésére egyikük képviselője sem reagált március 30-ig, ahogy az étterem sem adott hivatalos nyilatkozatot. Sweeney és Davino kapcsolata 2018-ban kezdődött, eljegyzésükre 2022-ben került sor. Az utóbbi hónapokban azonban több jel is arra utalt, hogy a kapcsolatuk válságban van. Sweeney állítólag egyedül él egy szállodában, korábban törölt egy közös, csókolózós fotót az Instagramjáról, és újabb képein már az eljegyzési gyűrűje sem látható. Egy bennfentes így nyilatkozott:

Már jó ideje hullámvölgyben vannak.

A színésznő, aki többször is hangsúlyozta, hogy magánéletét szeretné megóvni a nyilvánosságtól, legutóbb 2023 decemberében beszélt Davinóról egy korábban adott interjúban. Akkor még úgy nyilatkozott:

Hosszú ideje stabil kapcsolatban vagyok, ami ebben az iparágban és az én koromban nem gyakori.

Davinót akkor még „legjobb barátjának” nevezte. Glen Powell-lel való kapcsolata viszont a film promóciós időszaka alatt új szintre lépett a nyilvánosság előtt. Bár a pletykákat tagadták, azt is elismerték, hogy tudatosan rájátszottak a rajongók fantáziájára. Powell így fogalmazott 2024 áprilisában:

Egy romantikus vígjáték eladásához két dolog kell: móka és kémia. Sydneyvel rengeteget nevetünk, és közöttünk természetes a kémia. Az emberek azt akarják látni a való életben is, amit a képernyőn – néha muszáj ezt egy kicsit kihasználni. És ez tökéletesen működött.

Kép
forrás: Ethan Miller/Getty Images

A színész ráadásul külön méltatta kolléganőjét, aki nemcsak főszereplőként, hanem producerként is aktívan részt vett a film készítésében:

Sydney nagyon okos.

Hogy a filmes kémia valóban valóságos szerelemmé vált-e, azt a közeljövő fogja megmutatni. Egy dolog biztos: a rajongók szinte már csak egy hivatalos bejelentésre várnak.

Vannak azonban olyan filmes szerelmes párok, akik között egy csepp kémia sem volt. Kattints a galériára, ha kíváncsi vagy!

