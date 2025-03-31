Promóciók
Amikor a filmből valóság lesz: Sydney Sweeney és Glen Powell tényleg összejöttek?
És most úgy tűnik, hogy Sydney Sweeney és Glen Powell esetében pontosan ez történhetett. Az Imádlak utálni című film sztárjai újra együtt mutatkoztak, miközben egyre inkább biztosnak látszanak a hírek arról, hogy Sweeney szakított vőlegényével, Jonathan Davinóval.
A párost nemrég Dallasban, a Joe Leo Fine Tex Mex étteremben kapták lencsevégre. A beszámolók szerint nem csupán egy közös vacsoráról volt szó: Powell húgának, Leslie-nek az esküvői próbavacsoráján vettek részt, aki szintén dolgozott a film stábjában. Bár Sweeney és Powell már régóta a rajongók találgatásainak középpontjában állnak, a színészek eddig minden alkalommal hangsúlyozták, hogy csupán jó barátok. A legfrissebb közös szereplésük azonban újabb lendületet adott a pletykáknak, főként, hogy közben egyre több jel mutat arra, hogy Sweeney valóban szakított Davinóval, akivel három éve voltak jegyben.
Egy külföldi lap megkeresésére egyikük képviselője sem reagált március 30-ig, ahogy az étterem sem adott hivatalos nyilatkozatot. Sweeney és Davino kapcsolata 2018-ban kezdődött, eljegyzésükre 2022-ben került sor. Az utóbbi hónapokban azonban több jel is arra utalt, hogy a kapcsolatuk válságban van. Sweeney állítólag egyedül él egy szállodában, korábban törölt egy közös, csókolózós fotót az Instagramjáról, és újabb képein már az eljegyzési gyűrűje sem látható. Egy bennfentes így nyilatkozott:
Már jó ideje hullámvölgyben vannak.
A színésznő, aki többször is hangsúlyozta, hogy magánéletét szeretné megóvni a nyilvánosságtól, legutóbb 2023 decemberében beszélt Davinóról egy korábban adott interjúban. Akkor még úgy nyilatkozott:
Hosszú ideje stabil kapcsolatban vagyok, ami ebben az iparágban és az én koromban nem gyakori.
Davinót akkor még „legjobb barátjának” nevezte. Glen Powell-lel való kapcsolata viszont a film promóciós időszaka alatt új szintre lépett a nyilvánosság előtt. Bár a pletykákat tagadták, azt is elismerték, hogy tudatosan rájátszottak a rajongók fantáziájára. Powell így fogalmazott 2024 áprilisában:
Egy romantikus vígjáték eladásához két dolog kell: móka és kémia. Sydneyvel rengeteget nevetünk, és közöttünk természetes a kémia. Az emberek azt akarják látni a való életben is, amit a képernyőn – néha muszáj ezt egy kicsit kihasználni. És ez tökéletesen működött.
A színész ráadásul külön méltatta kolléganőjét, aki nemcsak főszereplőként, hanem producerként is aktívan részt vett a film készítésében:
Sydney nagyon okos.
Hogy a filmes kémia valóban valóságos szerelemmé vált-e, azt a közeljövő fogja megmutatni. Egy dolog biztos: a rajongók szinte már csak egy hivatalos bejelentésre várnak.
Vannak azonban olyan filmes szerelmes párok, akik között egy csepp kémia sem volt. Kattints a galériára, ha kíváncsi vagy!
