Nem hiszed el, mennyit keresnek epizódonként a Stranger Things sztárjai - És ki keresi a legkevesebbet

Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. november 26. 11:21

Forrás: Stranger Things c. sorozat/Netflix

Nem hiszed el, mennyit keresnek epizódonként a Stranger Things sztárjai - És ki keresi a legkevesebbet
Befutott a Stranger Things 5. évada, mindenki erről beszél most! Ha te is kíváncsi lettél, vajon ezúttal mennyi pénzt kaptak a főszereplők, íme a lista.

"Mindössze" 3 és fél várakozás után holnaptól megérkezik a Netflixre a Stranger Things legújabb, és egyben legutolsó évadának első epizódja. Ha ennyi idő után neked is ködösek az emlékeid és most azt kérdezed magadtól, hogy "mi is történt a 4. évadban?", nos... nem vagy egyedül. Az új epizódokra sokat kellett várnunk, de legalább egy-egy rész szinte film hosszúságú lett, és most nem lesznek filler epizódok. Ugyanis annyira felpörögnek az események, hogy csak kapkodni fogjuk a fejünket.

Mi történt a 4. évadban? Íme az összefoglaló.

  • Hawkinsban rejtélyes gyilkosságok kezdődnek: tinédzserek halnak meg brutális, természetfeletti módon. Nancy, Steve, Robin, Dustin, Max és Lucas nyomozni kezdenek, és rájönnek, hogy a gyilkos maga Vecna, az Upside Down teremtménye, a gyilkosságok célja pedig az, hogy kapukat nyissanak ki a két világ között. Max különösen veszélybe került, Vecna majdnem el is ragadta őt, de Eleven megmentésére siet. Így is kómába került.
  • Kaliforniában Eleven nehezen szokik be az iskolába, pláne képességei nélkül. Dr. Owens és Dr. Brenner elrabolják őt, majd a NINA laborba viszik, ahol Eleven újra szembenézhet a múltjával: megismerjük 001, azaz Henry Creel történetét, kiderül, hogy ő volt az első gyerek a programban, és Eleven korábban legyőzte, majd az Upside Downba taszította — ott vált Vecnává. Eleven visszanyeri az erejét, és pszichés úton csatlakozik a Hawkinsban harcoló barátaihoz.
  • Hopper életben van, de egy orosz munkatáborban raboskodik. Joyce és Murray elindulnak megmenteni, és sok kaland után sikerül kiszabadítaniuk. Hopper és a többiek az oroszok által tartott demogorgonokkal és egyéb lényekkel is megküzdöttek, a Hawkins elleni harcban pedig úgy segítettek, hogy elpusztítottak néhány Upside Down-szörnyet, ezzel gyengítve Vecnát.
  • Ennek végén a csapat megpróbálja egyszerre több fronton megtámadni Vecnát: páran a valóságban próbálják felgyújtani Vecna testét, Eleven fejben harcol Vecnával, Dustin és Eddie a „Metallica-jelenetben” küzdenek a denevérekkel az Upside Downban, melynek végén Eddie hősi halált hal. Bár Vecnát sikerül megsebezni, nem ölik meg, és a tervének nagy része sikerül, hisz négy kapu nyílik Hawkinsban, ezek összeolvadnak, a város szó szerint szétreped, és az Upside Down elkezd beszivárogni. A szezon végére Hawkins félig elsötétül és pusztulásba fordul. Na, innen folytatódik az új évad.

A Stranger Things az elmúlt években a Netflix egyik legnagyobb sikersorozata lett, szóval nem csoda, hogy rengetegen várták a premiert, és szerveztek holnap estére nagy mozizásokat otthon. Ez a szerep pedig a főszereplők vagyonát is alaposan megnövelte, ráadásul a karrierjüket is beindította. Gondolkodtál már azon, vajon mennyit keresnek a szereplők egyetlen epizódban? Nos, az 5. évadra természetesen mindenki feltornázta a gázsiját, és jó kis összegeket tehettek zsebre. De nagyon meg fogsz lepődni, ki kapja a legkevesebb pénzt a Stranger Things szereplői közül.

Mutatjuk is sorrendben, mennyi fizetést kaptak egyetlen epizódért ezúttal a Stranger Things sztárjai:

Galéria / 10 kép

Nem hiszed el, mennyit keresnek epizódonként a Stranger Things sztárjai - És ki keresi a legkevesebbet

Forrás

