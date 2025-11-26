Nem hiszed el, mennyit keresnek epizódonként a Stranger Things sztárjai - És ki keresi a legkevesebbet

"Mindössze" 3 és fél várakozás után holnaptól megérkezik a Netflixre a Stranger Things legújabb, és egyben legutolsó évadának első epizódja. Ha ennyi idő után neked is ködösek az emlékeid és most azt kérdezed magadtól, hogy "mi is történt a 4. évadban?", nos... nem vagy egyedül. Az új epizódokra sokat kellett várnunk, de legalább egy-egy rész szinte film hosszúságú lett, és most nem lesznek filler epizódok. Ugyanis annyira felpörögnek az események, hogy csak kapkodni fogjuk a fejünket.

Mi történt a 4. évadban? Íme az összefoglaló. Hawkinsban rejtélyes gyilkosságok kezdődnek: tinédzserek halnak meg brutális, természetfeletti módon. Nancy, Steve, Robin, Dustin, Max és Lucas nyomozni kezdenek, és rájönnek, hogy a gyilkos maga Vecna, az Upside Down teremtménye, a gyilkosságok célja pedig az, hogy kapukat nyissanak ki a két világ között. Max különösen veszélybe került, Vecna majdnem el is ragadta őt, de Eleven megmentésére siet. Így is kómába került.

Kaliforniában Eleven nehezen szokik be az iskolába, pláne képességei nélkül. Dr. Owens és Dr. Brenner elrabolják őt, majd a NINA laborba viszik, ahol Eleven újra szembenézhet a múltjával: megismerjük 001, azaz Henry Creel történetét, kiderül, hogy ő volt az első gyerek a programban, és Eleven korábban legyőzte, majd az Upside Downba taszította — ott vált Vecnává. Eleven visszanyeri az erejét, és pszichés úton csatlakozik a Hawkinsban harcoló barátaihoz.

Hopper életben van, de egy orosz munkatáborban raboskodik. Joyce és Murray elindulnak megmenteni, és sok kaland után sikerül kiszabadítaniuk. Hopper és a többiek az oroszok által tartott demogorgonokkal és egyéb lényekkel is megküzdöttek, a Hawkins elleni harcban pedig úgy segítettek, hogy elpusztítottak néhány Upside Down-szörnyet, ezzel gyengítve Vecnát.

Ennek végén a csapat megpróbálja egyszerre több fronton megtámadni Vecnát: páran a valóságban próbálják felgyújtani Vecna testét, Eleven fejben harcol Vecnával, Dustin és Eddie a „Metallica-jelenetben” küzdenek a denevérekkel az Upside Downban, melynek végén Eddie hősi halált hal. Bár Vecnát sikerül megsebezni, nem ölik meg, és a tervének nagy része sikerül, hisz négy kapu nyílik Hawkinsban, ezek összeolvadnak, a város szó szerint szétreped, és az Upside Down elkezd beszivárogni. A szezon végére Hawkins félig elsötétül és pusztulásba fordul. Na, innen folytatódik az új évad.

A Stranger Things az elmúlt években a Netflix egyik legnagyobb sikersorozata lett, szóval nem csoda, hogy rengetegen várták a premiert, és szerveztek holnap estére nagy mozizásokat otthon. Ez a szerep pedig a főszereplők vagyonát is alaposan megnövelte, ráadásul a karrierjüket is beindította. Gondolkodtál már azon, vajon mennyit keresnek a szereplők egyetlen epizódban? Nos, az 5. évadra természetesen mindenki feltornázta a gázsiját, és jó kis összegeket tehettek zsebre. De nagyon meg fogsz lepődni, ki kapja a legkevesebb pénzt a Stranger Things szereplői közül.

Mutatjuk is sorrendben, mennyi fizetést kaptak egyetlen epizódért ezúttal a Stranger Things sztárjai:

