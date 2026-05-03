A szerelem, ami a legváratlanabb pillanatban jött: Stanley Tucci és felesége története igazán különleges

Kerekes Vivien
Utoljára frissült: 2026. május 3. 10:28

A szerelem, ami a legváratlanabb pillanatban jött: Stanley Tucci és felesége története igazán különleges
Sok nehézségen átment a színész, de az élet meglepte őt egy váratlan időszakban.

Stanley Tuccit senkinek sem kell bemutatni, hiszen az elmúlt évtizedekben számos izgalmas szerepben láthattuk már. Az Éhezők viadalában, a Komfortos mennyországban, a Könnyű nőcskében, na és persze Az ördög Pradát viselben is emlékezetes alakítást nyújtott, ráadásul Golden Globe-bal, Emmyvel és Oscarral is jutalmazták már munkájáért.

Magánéletéről viszont keveset tudni, épp ezért lepte meg az embereket a tény, hogy ki is a színész felesége. Azt biztosan tudod, hogy most jelent meg Az ördög Pradát visel folytatása, amiben természetesen ő is visszaért Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt oldalán. És hogy ez miért fontos a házasságát illetően? Nos, azért, mert ennek a filmnek köszönheti, hogy megismerte második feleségét - Emily Blunt nővérét.

A színész első feleségének tragikus története

Stanley Tucci azonban nem először vonult oltár elé, első házasságának története pedig kifejezetten szívbemarkoló. A színész 1995-ben találkozott egy gálán Kate-tel, aki nem volt sem híres, sem szakmabeli: szociális munkásként dolgozott. A nő viszont rögtön elrabolta a szívét, és még abban az évben egybe is keltek. Kapcsolatuk kiegyensúlyozott volt, és az sem okozott problémát, hogy közben Stanley karrierje beindult. Mindig támogatta őt felesége, akitől az évek során három gyermeke született (Kate-nek volt még egy lánya is első házasságából, így négy gyereket neveltek együtt).

2006-ban (abban az évben, amikor leforgatta Az ördög Pradát viselt) azonban megrázta a családot a hír: Stanley feleségénél mellrákot diagnosztizáltak. Kate közel 4 évig küzdött a 4. stádiumú betegséggel, a színész pedig mindent félretett, hogy mellette lehessen. 2009-ben, mindössze 47 évesen hunyt el a betegség következtében, ez pedig mélyen megrázta a színészt és családját is.

A második nagy szerelem, ami váratlanul érkezett

2010-ben, amikor közeli barátja és kollégája, Emily Blunt hozzáment John Krasinskihez, a vendéglistán Stanley Tucci is szerepelt. A színész természetesen megjelent az esküvőn, ahol találkozott Emily nővérével, Felicityvel. Valójában már 2006-ban találkoztak egyszer, sőt, Felicity nagyon sokat beszélgetett akkor Az ördög Pradát visel premierjén a színész néhai feleségével is.

Az este váratlan fordulatot vett, Stanleyt ugyanis teljesen levette a lábáról Felicity, és rendkívül könnyen egymásra hangolódtak. Olyannyira, hogy egyikük sem bírta kiverni a másikat a fejéből, bár a színész elmondta, hogy kis híján a legelején véget is vetett kapcsolatuknak. Nem elég, hogy másfél évvel korábban vesztette el első feleségét, és a gyász még felemésztette őt, de a nő 21 évvel fiatalabb volt nála (Stanley ekkor 50 éves volt, Felicity 29). Ennek ellenére mégis találkozgatni kezdtek, egymásba szerettek, és 2012-ben egybekeltek. Két gyermekük született, kapcsolatuk pedig azóta is nagyon kiegyensúlyozott.

Persze első feleségét sosem felejtette el, több interjút is adott azóta a témában.

Soha nem múlik el a gyász. Tizenegy év után is nehéz. Még mindig nehéz. És mindig is az lesz. De nem hagyhatod, hogy… és ő sosem akarná, hogy bármelyikünk is beleragadjon ebbe a gyászba, és hagyja, hogy az átvegye az irányítást az élete felett. Ő ezt sosem akarná. Nem ilyen volt.

A színész rákkal való küzdelme

2018-ban a színész váratlan diagnózist kapott: nyelvén tumort találtak, ami annyira nagy lett, hogy nem is lehetett operálni. Sugárkezelést és kemót kapott, annak ellenére, hogy elhunyt felesége küzdelmét látva megfogadta, ő sosem vállalja be ezt a kezelést. Azonban családja miatt beleegyezett, és támogatásukkal sikerült legyőznie a rákot.

Az ördög Pradát visel 2 premierjére természetesen felesége is elkísérte, így több közös fotó is készült róluk a vörös szőnyegen. Íme Stanley Tucci és neje napjainkban, 14 év házassággal a hátuk mögött:

