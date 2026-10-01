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Sophia Bush titokban feleség lett – több mint egy évig senki sem tudott az esküvőről
Forrás: John Nacion/gettyimages
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Az esküvőn mindössze néhány ember vett részt, és még a menyasszonyi ruha is messze állt a hagyományostól. Sophia Bush magánéletét az elmúlt években komoly érdeklődés övezte, most azonban kiderült, hogy a színésznőnek sikerült több mint egy éven át teljes titokban tartania egy igazán fontos eseményt. Ashlyn Harrisszel ugyanis már 2025 nyarán kimondták egymásnak a boldogító igent New York állam északi részén. A pár közel három éve alkot egy párt, az esküvőjük azonban egyáltalán nem hasonlított egy klasszikus hollywoodi lagzira. Nem volt több száz vendég, vörös szőnyegre illő dekoráció vagy hatalmas parti. A ceremónián Harris két gyermeke, Sloane és Ocean vett részt, valamint Bush egyik legjobb barátnője, Nia, aki az esküvőt is levezette. A pár számára az volt a legfontosabb, hogy a nap nyugodt és családias maradjon. A gyerekek szabadon játszottak, virágokat szedtek a birtokon, Sloane pedig ezekből vitt magával egy csokrot. Harris később úgy emlékezett vissza, hogy éppen az tette különlegessé az egészet, hogy semmiféle nyomás nem nehezedett rájuk. Bush ugyanezt érezte: számára az esküvő egyik legszebb része az volt, hogy nem kellett megfelelniük semmilyen külső elvárásnak.
Sophia Bush fekete ruhában ment feleségéhez
Az esküvő egyik legszokatlanabb részlete kétségtelenül Sophia Bush ruhája volt. A színésznő ugyanis nem fehér menyasszonyi ruhát választott, hanem egy fekete bársonyruhát aranyszínű részletekkel. Ráadásul nem is új darabról volt szó. Bush évekkel korábban már viselte a ruhát egy partin, és különleges emlékek kötötték hozzá. A mintája mindig is a világűrre emlékeztette, az esküvő előtti estén pedig a család együtt nézte a csillagos eget a tűz mellett. Bush számára ettől hirtelen teljesen egyértelművé vált, hogy ebben szeretne férjhez menni. A döntés tökéletesen illett az egész esküvő hangulatához: személyes volt, spontán és teljesen mentes attól, hogy bárkinek is megfeleljen.
A szeretteiknek személyesen mondták el
Bush és Harris az esküvő után sem jelentette be azonnal a hírt. Ehelyett inkább időt szántak arra, hogy felkeressék a számukra fontos embereket, és személyesen mondják el nekik, hogy összeházasodtak. Csak azután döntöttek a nyilvánosság mellett, hogy családtagjaik és barátaik már tudtak a házasságról. A pár azt is elárulta, hogy a döntésükben az LMBTQ+ közösség láthatósága is szerepet játszott. Harris szerint még mindig rengeteg olyan fiatal van, aki nem érzi úgy, hogy igazán képviselve vagy elfogadva lenne, ezért számukra fontos volt megmutatni, hogy az ő történetük is létezik. Sophia Bush számára pedig idővel egyre furcsábbá vált, hogy interjúkban továbbra is „partnerként” beszéljen Harrisről.
Te nem a partnerem vagy. A feleségem vagy.- fogalmazott a színésznő, aki szerint különleges érzés végre nyíltan is kimondani ezt.
Sophia Bush és Ashlyn Harris így végül több mint egy évvel az esküvő után osztotta meg a világgal, hogy már hivatalosan is összekötötték az életüket. Az esküvőjük pedig éppen attól lett emlékezetes, hogy szinte mindenben az ellenkezője volt annak, amit egy hírességekhez kötődő ceremóniától megszokhattunk.
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