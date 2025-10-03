Horoszkóp
Akkor és most: így néznek ki ma a Smallville sztárjai

#Sorozat
#Galéria
#Superman
#DC Comics
#smallville
#tom welling
#Michael Rosenbaum
#Kristin Kreuk
InStyle Men
Sztárok, Film
Utoljára frissült: 2025. október 3. 09:22

Forrás: WB Television / IMDb

Képkocka a sorozat egyik részéből
Facebook
Twitter
Pinterest
A kétezres évek népszerű sorozata szokatlan megközelítésből mutatta be Superman, azaz Clark Kent ifjúkorát.

Superman a DC Comics képregényeinek egyik legismertebb, legkedveltebb hőse, így nem csoda, ha 1938-as első megjelenése óta nem csupán nyomtatásban élvezhettük a kalandjait. Megannyi élő szereplős és animációs feldolgozás született, legutóbb az idén nyáron bemutatott James Gunn-mozit élvezhettük David Corenswet főszereplésével. A legtöbb adaptáció vagy azt mutatja be, hogyan került a Földre és vált a bolygó egyik őrangyalává Kal-El, azaz Clark Kent, vagy pedig afféle in medias res megoldással készen tárja elénk a hatalmas csatákat vívó kriptonit.

A kétezres években azonban Alfred Gough és Miles Millar egészen más megközelítést választott: a Smallville című sorozat kifejezetten hősünk fiatalkorára fókuszál, betekintést enged középiskolai éveibe, majd abba, hogyan küzd meg – barátaival együtt – a felnőtté válás kihívásaival. A széria tíz évadot, összesen 217 epizódot élt meg, Clark pedig ez idő alatt soha nem ölti magára a teljes Superman-jelmezt. Kapunk viszont sok akciót, nyomozást, drámát és baráti, valamint szerelmi kapcsolatokat is bőven.

A premier óta eltelt huszonnégy év, az Egyesült Államokban 2001. október 16-án sugározták az első részt, hozzánk a következő tavaszon érkezett meg. De már az utolsó epizód eredeti leadása is bő tizennégy esztendeje volt. Megnéztük hát, hogyan festenek ma a Smallville főhősei!

Kattints a galériánkra a Smallville sztárjainak akkor és most fotóiért:

