Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Sztárok

100 éves lett Sir David Attenborough, a világ kedvenc természettudósa

#világ
#természetfilm
#sir David Attenborough
#ismeretterjesztő
#tévéműsor
#életmű
#természettudós
InStyle Men
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. május 8. 12:44

Forrás: Tim P. Whitby/Getty Images

Sir David Attenborough
A nap cikke

Mitől veszélyes a hantavírus, és hogyan lehet felismerni a tüneteket?

A hantavírus ijesztően hangzik, de a pánik helyett sokkal fontosabb tudni, hogyan terjed, milyen tüneteket okozhat, és mit tehetünk azért, hogy elkerüljük a fertőzést.

Divat

Eddig valószínűleg rosszul csináltad! Ezért fontos megtalálni a tökéletes alapdarabokat

Ha ezeket a szabályokat betartod, akkor biztosan mindig összeszedettnek fogsz tűnni.

Promóciók

Pár mesés nap, ami teljesen feltölt – irány Zala!

A hosszú hétvégék és a nyári szabadság között van egy időszak, ami sokszor lekerül a pihenés-térképről, pedig igazán ott...

Promóciók

8 ok, amiért érdemes a Chery Tiggo 8-at választani!

Ma már nem mindegy, milyen autót választunk. Rég elmúlt az az idő, amikor csak arra szolgált, hogy eljussunk A-ból B-be....

Divat

Így stylingold a sneakereket tavasszal, hogy a végeredmény sikkes legyen

Plusz három tippet is adunk, hogyha még sikkesebb lennél.

Promóciók

Ahol a technológia és a szív találkozik: A Lexus Buda története

Amikor az ember autót választ, gyakran csak számokat, lóerőket és csomagtartó-méreteket hasonlít össze. Van azonban egy ...

Promóciók

Észrevétlen emlékeztető - Egy különleges könyv, ami társ a fényvédelemben

A nyári pihenés egyik legnagyobb öröme a strandolás – és egy jó könyv. A kettő bűvöletében azonban könnyű megfeledkezni ...

Promóciók

Egy ajánlat, ami feladja a leckét a többi SUV-nak

A számok nem hazudnak. Aki körülnéz a budapesti forgalomban, vagy végigsétál egy nagyobb bevásárlóközpont parkolójában, ...

Promóciók

Nézze a bajnokok ligája döntőjét a prime steak & wine-ban

Élvezze a Bajnokok Ligája döntőjét barátaival, üzletfeleivel egy igazán különleges, elegáns környezetben!

Promóciók

Izgalmas programok a JOY-napokon az Allee-ban – élmény és vásárlás egy helyen!

Nagyszerű programokkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel vár a JOY-napok budapesti kitelepülése az Allee Bevásárlóközpon...
Olvasd el!

Napi horoszkóp május 8.: az Ikreknek apró meglepetéssel kedveskedik, az Oroszlánokat valami nagy örömmel tölti el

A hét utolsó munkanapja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Olvasd el!

9 híres nő, aki közel 50-hez szült: sőt, van, aki még később

Ezek a hírességek nem béranya által váltak későn szülővé.

Olvasd el!

A Bridgerton család sztárja bejelentette, az 5. évadban már kevesebbet fogjuk látni: Itt az ideje a búcsúnak?

Lady Whistledownhoz hasonlóan mi is elhozzuk neked a legfrissebb híreket ezúttal éppen arról, akit a sorozat pletykalapjának írójaként ismerhettél meg.

Olvasd el!

Születési éved utolsó számjegye felfedi, milyen sorsfordító változás vár rád még idén

Néha nem egy nagy, látványos fordulat változtat meg mindent, hanem egy döntés, egy lehetőség vagy egy régóta halogatott lépés – a születési éved utolsó számjegye pedig most megmutathatja, milyen változás érkezhet hozzád még idén.

Olvasd el!

Már a 20-as éveidben ősz hajszálakkal küzdesz? Kiderült, mi okozza a korai őszülést

Ez lehet a felelős azért, ha korán tapasztalod meg az öregedés jeleit.

Facebook
Twitter
Pinterest
Az egyik legismertebb természettudós, az ismeretterjesztő műsorok úttörője ma is aktív, élete méltán szolgálhat példaként.

Bárcsak kétszer ekkora lenne a világ, és bárcsak a fele még feltáratlan volna

- Sir David Attenborough

Aki egy picit is érdeklődik a bennünket körülvevő világ, a természet szépségei iránt, aki valaha nézett már ismeretterjesztő műsorokat, biztosan tudja, ki az a Sir David Attenborough. A legendásnak bátran nevezhető természettudós nevéhez olyan sorozatok kötődnek, mint a Látlelet a Földről, Az élő bolygó vagy az Élet a Földön, de sok-sok egyrészes dokumentumfilm készítője vagy narrátora, megannyi ismeretterjesztő kötet szerzője is. Ehhez a tartalmas életpályához jó egészséget és sok-sok évet adott számára a sors: május 8-án ünnepli századik születésnapját. Teszi ezt máig aktívan, hiszen idén is sok-sok műsorban láthattuk őt műsorvezetőként, hallhattuk narrátorként, vagy akár csak szereplőként találkoztunk vele.

1926-ban született Londonban, és már gyermekként is nagy érdeklődést mutatott az élővilág iránt, fosszíliákat gyűjtött. Hárman voltak fiútestvérek, a legidősebb, Richard színész és rendező volt, pikáns módon például éppen ő játszotta a Jurassic Parkban John Hammondot, akinek cége feltámasztotta a dinoszauruszokat. Ő 91 évesen hunyt el 2014-ben. A legifjabb, John pedig üzletemberként teljesedett ki, volt például az Alfa Romeo brit részlegének feje is, 2012-ben halt meg 84 esztendős korában. A család a második világháború idején két német zsidó kislányt is örökbefogadott.

David Attenborough a negyvenes évek végén gyermekeknek szóló tankönyvek szerkesztőjeként tevékenykedett egy kiadónál, majd a BBC-hez jelentkezett, ahol egy képzést követően televíziós producer lett, műsorvezetőként először a Zoo Quest című sorozatban találkozhatott vele a közönség. Később volt a BBC Two vezetője, majd mindkét csatorna programigazgatója, sőt az ő irányítása alatt kezdtek el színes adást sugározni. Noha főigazgatónak is jelölték, ő inkább visszatért a műsorkészítéshez, és azzal foglalkozik azóta is, amivel igazán szeret: a természetet, az élővilágot hozza közelebb az emberekhez a maga összetéveszthetetlen stílusával, jól felismerhető hangjával, csodálatos lelkesedésével.

És pontosan ebben rejlik Attenborough munkásságának elvitathatatlan kulturális hatása, hiszen tényleg sokaknak szívügyévé tette a bolygó sorsát, számos munkája volt látható, vagy nézhető jelenleg is hazánkban, mostanság például a BBC Earth csatornán, de több könyvét is lefordították magyarra. Saját bevallása szerint eleinte azért forgatott ismeretterjesztő műsorokat, mert élvezte a felfedezést, később viszont rádöbbent, világunkat milyen katasztrófák fenyegetik, szívügye lett a természet védelme.

Kattints galériánkra, és mutatunk 9+1 érdekességet a 99 éves David Attenborough-ról:

Galéria / 10 kép

9+1 érdekesség a 100 éves David Attenborough-ról

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az InStyle MEN Magyarország írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Eddig valószínűleg rosszul csináltad! Ezért fontos megtalálni a tökéletes alapdarabokat

Ha ezeket a szabályokat betartod, akkor biztosan mindig összeszedettnek fogsz tűnni.

Promóciók

Pár mesés nap, ami teljesen feltölt – irány Zala!

A hosszú hétvégék és a nyári szabadság között van egy időszak, ami sokszor lekerül a pihenés-térképről, pedig igazán ott...

Promóciók

8 ok, amiért érdemes a Chery Tiggo 8-at választani!

Ma már nem mindegy, milyen autót választunk. Rég elmúlt az az idő, amikor csak arra szolgált, hogy eljussunk A-ból B-be....

Divat

Így stylingold a sneakereket tavasszal, hogy a végeredmény sikkes legyen

Plusz három tippet is adunk, hogyha még sikkesebb lennél.

Promóciók

Ahol a technológia és a szív találkozik: A Lexus Buda története

Amikor az ember autót választ, gyakran csak számokat, lóerőket és csomagtartó-méreteket hasonlít össze. Van azonban egy ...

Promóciók

Észrevétlen emlékeztető - Egy különleges könyv, ami társ a fényvédelemben

A nyári pihenés egyik legnagyobb öröme a strandolás – és egy jó könyv. A kettő bűvöletében azonban könnyű megfeledkezni ...

Promóciók

Egy ajánlat, ami feladja a leckét a többi SUV-nak

A számok nem hazudnak. Aki körülnéz a budapesti forgalomban, vagy végigsétál egy nagyobb bevásárlóközpont parkolójában, ...

Promóciók

Nézze a bajnokok ligája döntőjét a prime steak & wine-ban

Élvezze a Bajnokok Ligája döntőjét barátaival, üzletfeleivel egy igazán különleges, elegáns környezetben!

Promóciók

Izgalmas programok a JOY-napokon az Allee-ban – élmény és vásárlás egy helyen!

Nagyszerű programokkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel vár a JOY-napok budapesti kitelepülése az Allee Bevásárlóközpon...
Kép
Kult

Pénteki olvasóklub: Kollár Betti új könyvéből elhoztunk neked egy exkluzív részletet!

Folytatódik a Szerelem első utálatra sorozat, melynek második kötete a Több mint ellenségek címet kapta, mi pedig most elhoztunk egy részletet Kollár Betti regényéből, úgyhogy nálunk már a megjelenés előtt beleleshetsz Szofi és Arisz történetébe – ezúttal biztos megbocsátod nekünk, hogy spoilerezünk egy kicsit!

Kép
Életmód

Rekordkísérletre hív a Heineken: a csocsó maratonon bárki bajnok lehet

Nem mindennapi rekordkísérletre hívja a foci és a csocsó szerelmeseit a Heineken® május 16-án, két héttel az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője előtt. Az igazi élmény nem csupán maga a játék, hanem hogy olyanok találják magukat egy csapatban, akik pár perccel korábban még nem is ismerték egymást. Néhány passz és egy közös gól után azonban minden megváltozik: idegenekből csapattársak, majd könnyen barátok lesznek. A cél, hogy az ország legnagyobb, 7,2 méteres csocsóasztalánál a lehető legtöbben játszanak együtt és váljanak ezzel a „Csocsó Bajnokaivá”. A Budapest belvárosában, az Erzsébet téri óriáskerék előtt zajló egész napos program részeként a Heineken a Bajnokok Ligája-trófeát is elhozza, így a csocsórekordban résztvevők és szurkolóik akár fotózkodhatnak is a legendás serleggel, sőt a legszerencsésebbek jegyet is nyerhetnek a BL-döntőre a Puskás Arénába.

Kép
Életmód

Mitől veszélyes a hantavírus, és hogyan lehet felismerni a tüneteket?

A hantavírus ijesztően hangzik, de a pánik helyett sokkal fontosabb tudni, hogyan terjed, milyen tüneteket okozhat, és mit tehetünk azért, hogy elkerüljük a fertőzést.

Kép
Életmód

Születési éved utolsó számjegye felfedi, milyen sorsfordító változás vár rád még idén

Néha nem egy nagy, látványos fordulat változtat meg mindent, hanem egy döntés, egy lehetőség vagy egy régóta halogatott lépés – a születési éved utolsó számjegye pedig most megmutathatja, milyen változás érkezhet hozzád még idén.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp május 8.: az Ikreknek apró meglepetéssel kedveskedik, az Oroszlánokat valami nagy örömmel tölti el

A hét utolsó munkanapja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Kép
Sztárok

9 híres nő, aki közel 50-hez szült: sőt, van, aki még később

Ezek a hírességek nem béranya által váltak későn szülővé.