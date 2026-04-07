Őrületes! Angelina Jolie lányára, Shiloh-ra rá sem ismerni, hatalmas változáson ment keresztül
Őrületes! Angelina Jolie lányára, Shiloh-ra rá sem ismerni, hatalmas változáson ment keresztül
Friss fotó került fel a netre a színésznő lányáról, Shiloh-ról, aki elég nagy változáson ment keresztül!
Napi horoszkóp április 7.: a Kosok érdekes tapasztalatokat szerezhetnek, a Rákokat példamutató hozzáállásuk segíti a siker elérésében
A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!
A születésed dátuma felfedi, melyik őrangyal kísér végig az életeden – és miben segít téged
Mindenkinek van őrangyala, de tudod-e, ki a tiéd? A válasz a születési idődben rejtőzik!
Napi horoszkóp április 6.: a Bakoknak érdemes rugalmasabban gondolkodniuk, a Halak minőségi időt tölthetnek a szeretteikkel
A hosszú hétvége utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Ezekről beszél MINDENKI! 7 film, ami óriási siker lett az elmúlt években
Az elmúlt évek filmkínálata egyértelműen megmutatta, hogy a mozi még mindig képes eseménnyé válni.
Az elmúlt években Angelina Jolie és Brad Pitt közös lánya, Shiloh többször is megjelent a nyilvánosság előtt - külseje pedig nagyon felkeltette az emberek érdeklődését. Egyrészt azért, mert szülei tökéletes keveréke, különleges szépséget örökölt, másrészt pedig azért, mert sosem volt az a típus, aki beállt volna a sorba. Már fiatalon is szeretett fiúsan öltözködni, haját extrán rövidre vágni, és sosem érdekelte a kritika. Ebben édesanyja is mindig megerősítette őt, aki abszolút gyermeke mellé állt minden alkalommal.
Mivel az emberek már megszokták, hogy Shiloh imádja a rövid hajat és a fiúsabbnak nevezett ruhákat, eléggé meglepődtek a rajongók, amikor a napokban új felvételek láttak napvilágot a lassan 20 éves fiatalról. A K-popsztár Dayoung friss klipjében ugyanis Shiloh nemcsak, hogy szerepel (ami már önmagában nagy meglepetés volt), de pontosan ugyanúgy néz ki, mint édesanyja ennyi idősen. Nézd csak!
A teljes klip ma debütál a neten, de annyit már elárultak Dayoung menedzserei, hogy fogalmuk sem volt, ki Shiloh. Nem vicc!
Shiloh-t az utolsó körben választották ki, és végül Dayoung klipjében szerepelt. Még a forgatás után sem tudtuk, hogy Angelina Jolie és Brad Pitt gyermeke, és csak nemrég, véletlenül derült ki számunkra- nyilatkozták.
Shiloh ugyanis jó ideje táncol, ráadásul elég profin, ezt a róla felkerült videók is megerősítették. A fiatal lány viszont sosem akart szülei nevével bekerülni Hollywoodba, édesanyja már egyszer elárulta, hogy a gyerekei közül Shiloh a legzárkózottabb.
Egyáltalán nem szeretik a hírnévvel járó dolgokat, különösen Shiloh utálja ezt. Ez nem normális dolog, sőt, igazából elég butaság. És ez nem az én művem. Mindig is azt szerettem volna, ha a filmezés közelében nőnek fel, mert ez egy csodálatos közeg – alkotni, művésznek lenni… De nem érdekli őket. Van, aki táncol, más fest, megint más a színházat szereti, de egyikük sem vágyik arra, hogy a kamerák előtt szerepeljen.- árulta el Angelina.
Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban
Így válaszd ki a tökéletes rúzst a bőrtónusodhoz
Egy jó rúzs képes összerakni az egész megjelenést, egy rossz viszont ugyanilyen gyorsan el is ronthatja.
Felismered a kedvenc sztárjaidat a gyerekkori fotójuk alapján?
Van egyfajta különlegesség abban, amikor a ma már ikonikus hírességeket a legártatlanabb, legkorábbi éveikben látjuk.
Napi horoszkóp április 7.: a Kosok érdekes tapasztalatokat szerezhetnek, a Rákokat példamutató hozzáállásuk segíti a siker elérésében
A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!
A születésed dátuma felfedi, melyik őrangyal kísér végig az életeden – és miben segít téged
Mindenkinek van őrangyala, de tudod-e, ki a tiéd? A válasz a születési idődben rejtőzik!
Katalin hercegné jó tanácsa: ezt kérdezi meg magától minden alkalommal, mielőtt döntést hoz
Nagyon jó tanács, érdemes megfogadnod!
10 érdekesség Viggo Mortensenről, amiről talán nem is hallottál
Királyként már nem tér vissza, de úgy fest, Gotham bűnös városát meglátogatja a közeljövőben.