Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Sztárok

Őrületes! Angelina Jolie lányára, Shiloh-ra rá sem ismerni, hatalmas változáson ment keresztül

#Változás
#Shiloh
#Külső
#Shiloh Jolie-Pitt
#Hasonlóság
#friss fotó
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Sztárok
Utoljára frissült: 2026. április 7. 08:56

Forrás: Getty Images

Friss fotó került fel a netre a színésznő lányáról, Shiloh-ról, aki elég nagy változáson ment keresztül!

Életmód

Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban

Az idei tavasz és nyár biztosan nem lesz könnyen felejthető, ha megfogadod tippjeinket!

Promóciók

A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont

2026. március 25-én a divat olyan térbe érkezett, ahol a design és a művészet az uralkodó. Az Answear divat webáruház a ...
Olvasd el!

Napi horoszkóp április 7.: a Kosok érdekes tapasztalatokat szerezhetnek, a Rákokat példamutató hozzáállásuk segíti a siker elérésében

A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!

Olvasd el!

A születésed dátuma felfedi, melyik őrangyal kísér végig az életeden – és miben segít téged

Mindenkinek van őrangyala, de tudod-e, ki a tiéd? A válasz a születési idődben rejtőzik!

Olvasd el!

Napi horoszkóp április 6.: a Bakoknak érdemes rugalmasabban gondolkodniuk, a Halak minőségi időt tölthetnek a szeretteikkel

A hosszú hétvége utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

Ezekről beszél MINDENKI! 7 film, ami óriási siker lett az elmúlt években

Az elmúlt évek filmkínálata egyértelműen megmutatta, hogy a mozi még mindig képes eseménnyé válni.

Olvasd el!

Katalin hercegné jó tanácsa: ezt kérdezi meg magától minden alkalommal, mielőtt döntést hoz

Nagyon jó tanács, érdemes megfogadnod!

Facebook
Twitter
Pinterest
Friss fotó került fel a netre a színésznő lányáról, Shiloh-ról, aki elég nagy változáson ment keresztül!

Az elmúlt években Angelina Jolie és Brad Pitt közös lánya, Shiloh többször is megjelent a nyilvánosság előtt - külseje pedig nagyon felkeltette az emberek érdeklődését. Egyrészt azért, mert szülei tökéletes keveréke, különleges szépséget örökölt, másrészt pedig azért, mert sosem volt az a típus, aki beállt volna a sorba. Már fiatalon is szeretett fiúsan öltözködni, haját extrán rövidre vágni, és sosem érdekelte a kritika. Ebben édesanyja is mindig megerősítette őt, aki abszolút gyermeke mellé állt minden alkalommal.

Mivel az emberek már megszokták, hogy Shiloh imádja a rövid hajat és a fiúsabbnak nevezett ruhákat, eléggé meglepődtek a rajongók, amikor a napokban új felvételek láttak napvilágot a lassan 20 éves fiatalról. A K-popsztár Dayoung friss klipjében ugyanis Shiloh nemcsak, hogy szerepel (ami már önmagában nagy meglepetés volt), de pontosan ugyanúgy néz ki, mint édesanyja ennyi idősen. Nézd csak!

A teljes klip ma debütál a neten, de annyit már elárultak Dayoung menedzserei, hogy fogalmuk sem volt, ki Shiloh. Nem vicc!

Shiloh-t az utolsó körben választották ki, és végül Dayoung klipjében szerepelt. Még a forgatás után sem tudtuk, hogy Angelina Jolie és Brad Pitt gyermeke, és csak nemrég, véletlenül derült ki számunkra

- nyilatkozták.

Shiloh ugyanis jó ideje táncol, ráadásul elég profin, ezt a róla felkerült videók is megerősítették. A fiatal lány viszont sosem akart szülei nevével bekerülni Hollywoodba, édesanyja már egyszer elárulta, hogy a gyerekei közül Shiloh a legzárkózottabb.

Egyáltalán nem szeretik a hírnévvel járó dolgokat, különösen Shiloh utálja ezt. Ez nem normális dolog, sőt, igazából elég butaság. És ez nem az én művem. Mindig is azt szerettem volna, ha a filmezés közelében nőnek fel, mert ez egy csodálatos közeg – alkotni, művésznek lenni… De nem érdekli őket. Van, aki táncol, más fest, megint más a színházat szereti, de egyikük sem vágyik arra, hogy a kamerák előtt szerepeljen.

- árulta el Angelina.

Ha kíváncsi vagy, hogy néznek ki most Angelina és Brad gyermekei, kattints a galériára. Fiuk például egészen meglepő hajszínt választott magának legutóbb:

Galéria / 6 kép

Így néznek ki most Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban

Az idei tavasz és nyár biztosan nem lesz könnyen felejthető, ha megfogadod tippjeinket!

Promóciók

A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont

2026. március 25-én a divat olyan térbe érkezett, ahol a design és a művészet az uralkodó. Az Answear divat webáruház a ...
Kép
Szépség

Így válaszd ki a tökéletes rúzst a bőrtónusodhoz

Egy jó rúzs képes összerakni az egész megjelenést, egy rossz viszont ugyanilyen gyorsan el is ronthatja.

Kép
Sztárok

Felismered a kedvenc sztárjaidat a gyerekkori fotójuk alapján?

Van egyfajta különlegesség abban, amikor a ma már ikonikus hírességeket a legártatlanabb, legkorábbi éveikben látjuk.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp április 7.: a Kosok érdekes tapasztalatokat szerezhetnek, a Rákokat példamutató hozzáállásuk segíti a siker elérésében

A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!

Kép
Életmód

A születésed dátuma felfedi, melyik őrangyal kísér végig az életeden – és miben segít téged

Mindenkinek van őrangyala, de tudod-e, ki a tiéd? A válasz a születési idődben rejtőzik!

Kép
Sztárok

Katalin hercegné jó tanácsa: ezt kérdezi meg magától minden alkalommal, mielőtt döntést hoz

Nagyon jó tanács, érdemes megfogadnod!

Kép
Sztárok

10 érdekesség Viggo Mortensenről, amiről talán nem is hallottál

Királyként már nem tér vissza, de úgy fest, Gotham bűnös városát meglátogatja a közeljövőben.