Őrületes! Angelina Jolie lányára, Shiloh-ra rá sem ismerni, hatalmas változáson ment keresztül

Az elmúlt években Angelina Jolie és Brad Pitt közös lánya, Shiloh többször is megjelent a nyilvánosság előtt - külseje pedig nagyon felkeltette az emberek érdeklődését. Egyrészt azért, mert szülei tökéletes keveréke, különleges szépséget örökölt, másrészt pedig azért, mert sosem volt az a típus, aki beállt volna a sorba. Már fiatalon is szeretett fiúsan öltözködni, haját extrán rövidre vágni, és sosem érdekelte a kritika. Ebben édesanyja is mindig megerősítette őt, aki abszolút gyermeke mellé állt minden alkalommal.

Mivel az emberek már megszokták, hogy Shiloh imádja a rövid hajat és a fiúsabbnak nevezett ruhákat, eléggé meglepődtek a rajongók, amikor a napokban új felvételek láttak napvilágot a lassan 20 éves fiatalról. A K-popsztár Dayoung friss klipjében ugyanis Shiloh nemcsak, hogy szerepel (ami már önmagában nagy meglepetés volt), de pontosan ugyanúgy néz ki, mint édesanyja ennyi idősen. Nézd csak!

A teljes klip ma debütál a neten, de annyit már elárultak Dayoung menedzserei, hogy fogalmuk sem volt, ki Shiloh. Nem vicc!

Shiloh-t az utolsó körben választották ki, és végül Dayoung klipjében szerepelt. Még a forgatás után sem tudtuk, hogy Angelina Jolie és Brad Pitt gyermeke, és csak nemrég, véletlenül derült ki számunkra - nyilatkozták.

Shiloh ugyanis jó ideje táncol, ráadásul elég profin, ezt a róla felkerült videók is megerősítették. A fiatal lány viszont sosem akart szülei nevével bekerülni Hollywoodba, édesanyja már egyszer elárulta, hogy a gyerekei közül Shiloh a legzárkózottabb.

Egyáltalán nem szeretik a hírnévvel járó dolgokat, különösen Shiloh utálja ezt. Ez nem normális dolog, sőt, igazából elég butaság. És ez nem az én művem. Mindig is azt szerettem volna, ha a filmezés közelében nőnek fel, mert ez egy csodálatos közeg – alkotni, művésznek lenni… De nem érdekli őket. Van, aki táncol, más fest, megint más a színházat szereti, de egyikük sem vágyik arra, hogy a kamerák előtt szerepeljen. - árulta el Angelina.

Ha kíváncsi vagy, hogy néznek ki most Angelina és Brad gyermekei, kattints a galériára. Fiuk például egészen meglepő hajszínt választott magának legutóbb:

