Életmód
„Tönkretette az arcát” – Selena Gomez sokak szerint felismerhetetlen lett
Forrás: Getty Images
Életmód
Életmód
Életmód
Életmód
Promóciók
Selena Gomez Selena Gomez Színésznő, Énekesnő 354cikk 23galéria 0videó Még több róla 2025 szeptemberében házasodott össze Benny Blanco zenei producerrel, akivel 2023 óta alkotnak egy párt. Már a párválasztása is sokakban kérdőjeleket vetett fel, miszerint a két fél egyáltalán nem illik össze. Míg Selenát egy csinos, finom nőként aposztrofálják, addig Benny megnyilvánulásait gyakran primitívnek vagy olcsónak. Sőt, nem elég, hogy a párkapcsolatát is kikezdték, nemrég megjelent egy elmélet, miszerint az énekesnőt valójában egy klónnal helyettesítették évekkel ezelőtt, így már biztosan nem ő szerepel a bulvárhírekben.
Utóbbival egyetemben sokan hördültek fel azon, hogy ha nem is klónról van szó, Selena akkor is túlzásba esett a szépészeti beavatkozásokkal, hiszen rá sem lehet ismerni. Egyesek szerint nem is úgy néz ki, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt és nem csupán a természetes öregedésre értik. Többször is tagadta, hogy kés alá feküdt volna, pedig a minap épp egy plasztikai beavatkozásokat végző klinikáról látták távozni. Sokak szerint itt nem egyszerű botoxról van szó, hanem állimplantátumról, arcfeltöltésről és az úgynevezett buccal fat, azaz az „orca zsír” eltávolításáról.
Selena Gomez Selena Gomez Színésznő, Énekesnő 354cikk 23galéria 0videó Még több róla már többször egyértelműen reagált a hasonló vádakra. Mint mondta, csak botoxot használ és semmi mást és szálljanak le róla. Egy nyilvános eseményen pedig az is elhangzott a szájából, hogy számára nagyon fontos az őszinteség, így, ha komolyabb esztétikai beavatkozásokat végezne, biztosan nem titkolná el. Célja a természetesség megőrzése és az, hogy példát mutasson, ami nem a tökéletességről szól.
Mi állhat a változás mögött?
Az énekesnő hosszú ideje autoimmun betegséggel él, a lupus komoly hatással lehet a külsőre, például arcduzzanatot és súlyingadozást is okozhat. Ennek ellenére rengetegen figyelmen kívül hagyják ezt a tényt és inkább plasztikai beavatkozásokra fogják a változásokat. Természetesen a mostani eset nem egyedi, rengeteg hírességet értek már hasonló vádak egyes fotói vagy nyilvános megjelenéseit követően – még Katalin hercegnét is.
Mindez rávilágít arra, hogy mekkora külső nyomás nehezedik a női hírességekre a külsejükkel kapcsolatban, és arra is, hogy a neten milyen gyorsan válik egy-egy kép a kritika alapjává. Egy biztos: a téma továbbra is megosztja a közvéleményt, miközben maga az érintett kitart amellett, hogy a természetes szépséget képviseli és esze ágában sem lenne eltitkolni az igazságot.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Életmód
Promóciók
Életmód
Életmód
Életmód
Promóciók
Napi horoszkóp április 14.: a Kosok számára egyedülálló lehetőség adódik, a Rákoknak érdemes megvédeniük a saját érdekeiket
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Dadák elmesélték a legsötétebb titkokat, amiket családoknál tapasztaltak
Aki valaha dolgozott már gyerekekkel, pontosan tudja, hogy a családok valódi működésébe gyakran nem a felnőttek, hanem a gyerekek engednek betekintést.
Íme a 3 legújabb kutyafajta: elképesztő, milyen szépek
Ezek a kutyafajták most egyre nagyobb figyelmet kapnak, és nem véletlenül.
Sztárok, akik komoly betegség következtében hunytak el - Haláluk az egész világot megrázta
A reflektorfényben élők életét hajlamosak vagyunk távolinak, szinte érinthetetlennek látni, mintha a siker, a hírnév és a tehetség valamiféle védőburkot is jelentene.