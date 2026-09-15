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Selena Gomez arca teljesen megváltozott – az Emmy-gálán már alig lehetett ráismerni

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#arca
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 15. 13:00

Forrás: Ian Gavan/Getty Images

Selena Gomez arca teljesen megváltozott – az Emmy-gálán már alig lehetett ráismerni
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Selena Gomez az idei Emmy-gálán aranyba öltözve lépett a vörös szőnyegre, mégsem a ruhája volt az, amin először megakadt a szemünk. Sokkal inkább az arca.

A 34 éves énekesnő és színésznő vonásai ugyanis annyira másnak tűntek, hogy első pillantásra szinte nehéz volt összekötni a mostani Selenát azzal a nővel, akit akár csak néhány évvel ezelőtt láttunk. Persze egy vörös szőnyeges megjelenésnél rengeteget számít a smink, a fény, a frizura, a kameraállás, sőt még az arckifejezés is. Selena esetében azonban a változás egyre feltűnőbb, és számomra most jutott el arra a pontra, amikor már nem egyszerűen arról van szó, hogy „máshogy néz ki”. Az arca mintha elveszítette volna azt a természetes karaktert, ami korábban annyira jellegzetessé tette.

Mi történt Selena Gomez Selena Gomez Színésznő, Énekesnő 355cikk 23galéria 0videó Még több róla arcával?

A szeptember 14-i Emmy-gálára Selena egy pánt nélküli, aranyszínű ruhát választott, romantikus hullámokkal és barackos-rózsaszínes sminkkel. A hangsúlyos pirosító tovább emelte az arc középső részét, miközben a bőre feltűnően simának, a vonásai pedig feszesebbnek hatottak. Ha egymás mellé tesszük a régebbi és a mostani fotóit, nehéz nem észrevenni a különbséget. Selena korábban kifejezetten puha, kerek arcvonásairól volt ismert: telt orcák, finom állvonal és nagyon természetes mimika jellemezte. Most sokkal „készebbnek”, merevebbnek hat az összkép.

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forrás: gettyimages

Amikor a Botox már nem láthatatlan

Selena korábban maga is reagált a külsejét érintő találgatásokra, és nyilvánosan utalt arra, hogy kapott Botoxot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden most látható változás mögött ezt a kezelést kell keresni, és fotók alapján azt sem lehet megmondani, pontosan milyen esztétikai beavatkozások történtek. A végeredményről viszont lehet véleményünk. Nekem a mostani fotókon már túl soknak tűnik a változás. Van valami szinte viaszbabaszerű abban, ahogy az arca bizonyos képeken megjelenik: hiányzik belőle az a természetes mozgás és lágyság, amitől korábban annyira felismerhető volt. Különösen furcsa mindez azért, mert Selena mindössze 34 éves. Nem egy olyan sztárról beszélünk, aki évtizedeket próbál eltüntetni az arcáról. Éppen ezért felmerül a kérdés: hogyan jutottunk el oda, hogy már harmincas nőknél is szinte elvárássá válik a teljesen sima homlok, a megemelt hatású arc és a tökéletesre kontrollált mimika?

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