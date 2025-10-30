Láttad már? Így néz ki Sean Bean ötödik felesége, akit ritkán mutat meg a világnak

Sean Bean sokáig az a színész volt, akiről mindenki annyit tudott: tök jó filmjei vannak, de az biztos, hogy hamar kinyírják bennük a karakterét. Mindegy, hogy főszereplőt alakít-e vagy sem (khmm... Trónok harca), Sean valahogy aligha kap happy endet. Karrierjére viszont bőven büszke lehet, hiszen rengeteg filmben és sorozatban játszott már, az egész világ ismeri a nevét, és jó pár díjat is begyűjtött magának az évek során.

Magánéletéről viszont kevesebbet beszélnek, pedig valójában a színész már ötször is oltár elé vonult! Jelenleg nagy szerelemben él nejével, akivel a leghosszabb házasságát tudhatja magáénak: a 40 éves Ashley Moore-ral 8 éve kötötték össze életüket. Ennek ellenére ritkán mutatja meg Sean Bean a nagyvilágnak 26 évvel fiatalabb szerelmét, épp ezért volt nagy öröm a fanoknak, hogy a napokban együtt érkeztek a vörös szőnyegre.

A színész új Robin Hood-sorozata hamarosan megjelenik, az első bemutatóra pedig felesége is elkísérte őt. Íme egy közös fotó az estéről:

forrás: Getty Images

Kevesen tudják, hogy Sean Bean felesége részben egészsége miatt vonult háttérbe, és döntött úgy, hogy nem jelenik meg férje oldalán gyakran a vörös szőnyeges eseményeken. Ashley ugyanis esküvőjük után nem sokkal megtudta, hogy rákkal küzd, és egyáltalán nem szerette volna ezt nagydobra verni. Csak a hozzá legközelebb állók tudtak harcáról, mígnem 2020-ban felfedte, hogy legyőzte a betegséget. Ez is közrejátszik abban, hogy úgy döntött, nem kér a hollywoodi közegből, és visszavonultan él szerelmével együtt.

forrás: Getty Images

Mit tudunk Sean Bean korábbi házasságairól?

A színész először 21 évesen vonult oltár elé gimis szerelmével, Debra James fodrásszal. Ez a házasság nem tartott sokáig, ugyanis Sean rövidesen Londonba költözött, hogy színészetet tanuljon, és a távkapcsolat nem segített helyzetükön. Ahogy az sem, hogy beleszeretett egyik iskolatársába, Melanie Hillbe, aki később színésznőként dolgozott. Miután elvált, feleségül vette Melanie-t.

Házasságuk hét évig tartott, két közös gyermekük is született, majd amint bejelentették válásukat, Sean Bean máris felvállalta, hogy kolléganőjével, Abigail Cruttendennel van együtt. Még ebben az évben feleségül is vette őt, majd rá egy évre megszületett lányuk, ám ő csak pár hónapos volt, amikor a két híresség elvált.

Pár évvel később Sean újra szerelmes lett, ezúttal Georgina Sutcliffe rabolta el a szívét, akit szintén feleségül vett. Egy év után be is jelentették, hogy szétmentek, de végül ismét visszataláltak egymáshoz egy időre. Pontosabban két évre, és ekkor el is váltak. Sean Bean már le is tett arról, hogy megtalálja a lelkitársát, ám amikor megismerte Ashley-t, tudta, hogy végre összehozta őket a sors. 2018-ban keltek egybe, és azóta is nagyon boldogok együtt.

Egyébként nem Sean az egyetlen, aki NAGYON sokszor házasodott már meg:

