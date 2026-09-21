Promóciók
Így nézett ki Sandra Bullock a plasztikai műtétek előtt
Forrás: Getty Images
5 étel, amit egy neurológus rendszeresen fogyaszt az agya egészségéért
Egy neurológus szerint néhány egészen hétköznapi étel rendszeres fogyasztásával is sokat tehetünk azért, hogy az agyunk egészségét is támogassuk.
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Napi horoszkóp szeptember 20.: a Kosok izzasztó helyzetnek tehetnek pontot a végére, a Szüzek pihenhetnek végre
A hét utolsó napján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Heti horoszkóp szeptember 21-27.: a Bakok zsúfolt hétnek néznek elébe, a Vízöntők a káoszt próbálják uralni
Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!
8 étel, amit vasárnap elkészíthetsz, és hétközben rengeteg időt spórolsz vele
Egyetlen vasárnap délután elég ahhoz, hogy a következő négy napban szinte egyáltalán ne kelljen azon gondolkodnod, mit egyél.
Hova tűnt Camilla Belle? A 2000-es évek egyik legnagyobb feltörekvője volt, ma alig hallani róla
A 2000-es évek egyik legígéretesebb hollywoodi sztárja volt, aztán szinte teljesen eltűnt a reflektorfényből – megnéztük, mi történt Camilla Belle-lel, és hogyan él ma.
Sandra Bullock Sandra Bullock színésznő 73cikk 9galéria 0videó Még több róla hiába múlt el 60 éves, mindenki egyetért abban, hogy mai napig a világ egyik leggyönyörűbb nője. Így volt ez akkor is, amikor kijött a 2000-es évek elején A beépített szépség, és most is, amikor az Átkozott boszorkák folytatása debütált a mozikban. A színésznő egyszerűen mindig stílusos, elegáns, a frizurája a védjegye, a sminkje sosem túl sok. Igazi ikon!
Azonban az elmúlt években nagyon sokan beszélnek arról, hogy a színésznő arca megváltozott. És ennek köze lehet jó néhány plasztikai beavatkozáshoz is. Sandra Bullock Sandra Bullock színésznő 73cikk 9galéria 0videó Még több róla egyébként sosem erősítette meg ezeket, sőt, volt, hogy amikor a 2018-as Oscar után arról beszéltek az emberek, hogy Sandra plasztikáztatott, ő elárulta, hogy simán csak beteg volt, de muszáj volt megjelennie.
Azóta nem kommentálta a spekulációkat, ám tény, hogy látták már kijönni az egyik legismertebb connecticuti plasztikai klinikából, és az arca sokat változott az elmúlt évek során. Íme néhány fotó, ami megmutatja, hogyan változott meg Sandra Bullock Sandra Bullock színésznő 73cikk 9galéria 0videó Még több róla külseje, és hogy nézett ki fiatalon, amikor még semmilyen beavatkozást nem vállalt be.
Íme a fotók:
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak
Heti horoszkóp szeptember 21-27.: a Bakok zsúfolt hétnek néznek elébe, a Vízöntők a káoszt próbálják uralni
Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!
Több intimitás? Vadabb szex? Mindenre van egy szexpózunk
Nem mindegy, hogy több közelségre, valami izgalmasabbra vagy egyszerűen csak kényelmesebb szexre vágysz – mutatjuk, melyik pózzal érdemes kísérletezned.
Ritka pillanat: a Star Wars-filmek sztárja a lányával jelent meg a vörös szőnyegen, mindenki rájuk figyelt
A Csillagok háborúja-filmekben Anakin Skywalkert alakító Hayden Christensen a tizenegyéves Briar Rose oldalán lépett a kamerák elé és az apa-lánya páros azonnal el is lopta a show-t.
Hova tűnt Camilla Belle? A 2000-es évek egyik legnagyobb feltörekvője volt, ma alig hallani róla
A 2000-es évek egyik legígéretesebb hollywoodi sztárja volt, aztán szinte teljesen eltűnt a reflektorfényből – megnéztük, mi történt Camilla Belle-lel, és hogyan él ma.
Keanu Reeves szerint az a tökéletes nap, amiben 4-szer is van szex
Hiába nyilatkozta már vagy 13 éve, az emberek mai napig előveszik olykor Keanu Reeves tökéletes napról szóló véleményét.
Napi horoszkóp szeptember 20.: a Kosok izzasztó helyzetnek tehetnek pontot a végére, a Szüzek pihenhetnek végre
A hét utolsó napján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!