hiába múlt el 60 éves, mindenki egyetért abban, hogy mai napig a világ egyik leggyönyörűbb nője. Így volt ez akkor is, amikor kijött a 2000-es évek elején A beépített szépség, és most is, amikor az Átkozott boszorkák folytatása debütált a mozikban. A színésznő egyszerűen mindig stílusos, elegáns, a frizurája a védjegye, a sminkje sosem túl sok. Igazi ikon!

Azonban az elmúlt években nagyon sokan beszélnek arról, hogy a színésznő arca megváltozott. És ennek köze lehet jó néhány plasztikai beavatkozáshoz is. egyébként sosem erősítette meg ezeket, sőt, volt, hogy amikor a 2018-as Oscar után arról beszéltek az emberek, hogy Sandra plasztikáztatott, ő elárulta, hogy simán csak beteg volt, de muszáj volt megjelennie.

Azóta nem kommentálta a spekulációkat, ám tény, hogy látták már kijönni az egyik legismertebb connecticuti plasztikai klinikából, és az arca sokat változott az elmúlt évek során. Íme néhány fotó, ami megmutatja, hogyan változott meg külseje, és hogy nézett ki fiatalon, amikor még semmilyen beavatkozást nem vállalt be.

Íme a fotók:

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