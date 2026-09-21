Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Sztárok

Így nézett ki Sandra Bullock a plasztikai műtétek előtt

#Plasztika
#sandra bullock
#Változás
#akkor és most
#arca
#plasztikai műtétek előtt
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 18. 10:56

Forrás: Getty Images

Így nézett ki Sandra Bullock a plasztikai műtétek előtt
A nap cikke

5 étel, amit egy neurológus rendszeresen fogyaszt az agya egészségéért

Egy neurológus szerint néhány egészen hétköznapi étel rendszeres fogyasztásával is sokat tehetünk azért, hogy az agyunk egészségét is támogassuk.

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...

Promóciók

“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére

Vajon hol tör ki nevetés a moziteremben, és mikor ül ki izgatott várakozás a nézők arcára? Egy film alkotói számára ninc...

Életmód

KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban

A Félrelépni szabad hamarosan a mozikban, a történet pedig mindenkiben felvet majd pár érdekes kérdést!
Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 20.: a Kosok izzasztó helyzetnek tehetnek pontot a végére, a Szüzek pihenhetnek végre

A hét utolsó napján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Heti horoszkóp szeptember 21-27.: a Bakok zsúfolt hétnek néznek elébe, a Vízöntők a káoszt próbálják uralni

Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!

Olvasd el!

8 étel, amit vasárnap elkészíthetsz, és hétközben rengeteg időt spórolsz vele

Egyetlen vasárnap délután elég ahhoz, hogy a következő négy napban szinte egyáltalán ne kelljen azon gondolkodnod, mit egyél.

Olvasd el!

Hova tűnt Camilla Belle? A 2000-es évek egyik legnagyobb feltörekvője volt, ma alig hallani róla

A 2000-es évek egyik legígéretesebb hollywoodi sztárja volt, aztán szinte teljesen eltűnt a reflektorfényből – megnéztük, mi történt Camilla Belle-lel, és hogyan él ma.

Olvasd el!

A születési dátumod elárulja, mi a te szerencseszámod – és azt is, honnan érkezik a legnagyobb ajándék az életedbe

A numerológia szerint a születési dátumod nemcsak rólad mesélhet, hanem azt is megmutathatja, melyik életterületen áll melléd leginkább a szerencse.

Facebook
Twitter
Pinterest
A színésznő mindig gyönyörű volt, most is az, arca azonban jó néhány változáson átment az elmúlt évtizedekben.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Nicole Kidman új arcán ámul a világ – így változott külseje 25 év alatt

Sandra Bullock Sandra Bullock színésznő 73cikk 9galéria 0videó Még több róla hiába múlt el 60 éves, mindenki egyetért abban, hogy mai napig a világ egyik leggyönyörűbb nője. Így volt ez akkor is, amikor kijött a 2000-es évek elején A beépített szépség, és most is, amikor az Átkozott boszorkák folytatása debütált a mozikban. A színésznő egyszerűen mindig stílusos, elegáns, a frizurája a védjegye, a sminkje sosem túl sok. Igazi ikon!

Azonban az elmúlt években nagyon sokan beszélnek arról, hogy a színésznő arca megváltozott. És ennek köze lehet jó néhány plasztikai beavatkozáshoz is. Sandra Bullock Sandra Bullock színésznő 73cikk 9galéria 0videó Még több róla egyébként sosem erősítette meg ezeket, sőt, volt, hogy amikor a 2018-as Oscar után arról beszéltek az emberek, hogy Sandra plasztikáztatott, ő elárulta, hogy simán csak beteg volt, de muszáj volt megjelennie.

Azóta nem kommentálta a spekulációkat, ám tény, hogy látták már kijönni az egyik legismertebb connecticuti plasztikai klinikából, és az arca sokat változott az elmúlt évek során. Íme néhány fotó, ami megmutatja, hogyan változott meg Sandra Bullock Sandra Bullock színésznő 73cikk 9galéria 0videó Még több róla külseje, és hogy nézett ki fiatalon, amikor még semmilyen beavatkozást nem vállalt be.

Íme a fotók:

Galéria / 8 kép

Így változott meg Sandra Bullock arca az elmúlt 30 évben

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...
Kép
Életmód

Heti horoszkóp szeptember 21-27.: a Bakok zsúfolt hétnek néznek elébe, a Vízöntők a káoszt próbálják uralni

Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!

Kép
Életmód

Több intimitás? Vadabb szex? Mindenre van egy szexpózunk

Nem mindegy, hogy több közelségre, valami izgalmasabbra vagy egyszerűen csak kényelmesebb szexre vágysz – mutatjuk, melyik pózzal érdemes kísérletezned.

Kép
Sztárok

Ritka pillanat: a Star Wars-filmek sztárja a lányával jelent meg a vörös szőnyegen, mindenki rájuk figyelt

A Csillagok háborúja-filmekben Anakin Skywalkert alakító Hayden Christensen a tizenegyéves Briar Rose oldalán lépett a kamerák elé és az apa-lánya páros azonnal el is lopta a show-t.

Kép
Sztárok

Hova tűnt Camilla Belle? A 2000-es évek egyik legnagyobb feltörekvője volt, ma alig hallani róla

A 2000-es évek egyik legígéretesebb hollywoodi sztárja volt, aztán szinte teljesen eltűnt a reflektorfényből – megnéztük, mi történt Camilla Belle-lel, és hogyan él ma.

Kép
Sztárok

Keanu Reeves szerint az a tökéletes nap, amiben 4-szer is van szex

Hiába nyilatkozta már vagy 13 éve, az emberek mai napig előveszik olykor Keanu Reeves tökéletes napról szóló véleményét.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp szeptember 20.: a Kosok izzasztó helyzetnek tehetnek pontot a végére, a Szüzek pihenhetnek végre

A hét utolsó napján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!