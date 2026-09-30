30 év telt el! Így néznek ki most a Sabrina, a tiniboszorkány sztárjai

Hihetetlen, hiszen kicsit olyan, mintha tegnap lett volna, hogy a tévé előtt ültünk, de bizony Sabrina, a tiniboszorkány a héten 30 éves lett! A sorozat 1996-ban indult, és hét évadon át nézhettük, ahogy Sabrina próbál eligazodni a suliban, a szerelemben és a boszorkányságban – Hilda és Zelda néni, valamint a felejthetetlen Salem macska társaságában.

Azóta sok minden történt a szereplőkkel, de a sorozat iránti szeretet mit sem kopott, még mindig imádják a szereplők is, ha nosztalgiázhatnak kicsit. Melissa Joan Hart például elárulta, hogy a rajongók ma is elmondják neki, hogy Sabrina átsegítette őket egy nehéz időszakon. Beth Broderick, azaz Zelda néni pedig úgy emlékszik, már a forgatáson érezték, hogy valami különlegeset készítenek, arra viszont senki sem számított, hogy harminc év múlva is ennyien szeretik majd.

Az évforduló alkalmából mi is nosztalgiázunk egy kicsit: mutatjuk, hogyan néznek ki ma a sorozat kedvenc szereplői!

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Videók

Videók