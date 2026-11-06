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Russell Brand börtönbe kerül nemi erőszak miatt: megrázó részletek derültek ki tárgyalásán

#Sztárok
#nemi erőszak
#börtönbüntetés
#ítélet
#Russell Brand
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. november 6. 09:23

Forrás: Getty Images

Russell Brand börtönbe kerül nemi erőszak miatt: megrázó részletek derültek ki tárgyalásán
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Négy nő ellen elkövetett szexuális bűncselekményekben mondták ki Russell Brand bűnösségét, a színész-komikus büntetéséről napokon belül döntenek. Az már biztos, hogy börtönbe kerül.

November 5-én lezárult Russell Brand londoni büntetőperének egyik legfontosabb szakasza: a négyhetes tárgyalás után az esküdtszék egy rendbeli nemi erőszakban és három rendbeli szexuális támadásban találta bűnösnek. Az elmarasztaló döntések négy nő ellen, 2004 és 2009 között elkövetett bűncselekményekre vonatkoznak. Két másik nemierőszak-vád, valamint egy szeméremsértő támadás kísérletére vonatkozó vádpont alól felmentették. Russell minden vádat tagadott.

Rajongóként találkozott vele, később nemi erőszakról számolt be

Az a nő, akinek a megerőszakolásában Russellt bűnösnek találták, 21 éves volt a történtek idején. Nagy rajongójaként ment el egy barátnőjével a londoni Hammersmith Apollo egyik 2009-es előadására; a jegyeket az édesapjától kapta. A műsor után Russell társaságába kerültek, majd a nő és a komikus között beleegyezésen alapuló szexuális együttlét történt.

Később Russell újra megkereste, és a nő elment a hampsteadi otthonába. Vallomásában elmondta: számított arra, hogy szexelni fognak, de az eredetileg kölcsönös beleegyezéssel kezdődő együttlét közben Russell olyan szexuális cselekményre kényszerítette, amelyhez nem járult hozzá. Alig kapott levegőt, miközben fejét egy párnába nyomta a színész; rettegett, hogy megfullad. Beszámolója szerint többször kérte, hogy hagyja abba, de ő nem állt le. A történteket rendkívül fájdalmasnak írta le.

A nő szerint Russell utána egy pillanatra rémültnek tűnt, ezért azt hitte, bocsánatot fog kérni. Ehelyett arra utasította, hogy takarítsa fel az ágyneműn maradt vért és szennyeződést. Hónapokkal később az edinburgh-i fesztiválon újra összefutottak, majd Russell üzenetet küldött neki. A nő vallomása szerint azt válaszolta, hogy úgy bánt vele, mint egy állattal, mire a komikus azonnal annyit írt: „Sajnálom.” Ebben az ügyben az esküdtszék bűnösnek találta nemi erőszakban.

A rádióállomáson dolgozott, amikor megtámadta

Egy másik nő a Choice FM rádióállomáson találkozott Russell-lel 2004-2005 környékén. A bíróságon elmondta, hogy éppen a munkáját végezte, amikor a komikus megragadta, a falhoz szorította, csókolni és fogdosni kezdte. A nő szerint a mozdulatai erőszakosak voltak, és nehezen tudott kiszabadulni.

A vallomás egyik legmegrázóbb része az volt, hogy nem voltak egyedül. Russell kíséretének több tagja is jelen volt, a nő pedig feléjük nézett, segítséget várva, de állítása szerint senki nem avatkozott közbe. A történtek után nevetés törte meg a csendet. A nő arról is beszélt, hogy az akkori munkahelyi légkörben félt egy híres emberrel szemben fellépni, és nem gondolta, hogy hinnének neki. Az esküdtek ebben az esetben is kimondták Russell bűnösségét szexuális támadás miatt.

Azt mondták neki, csak egy masszázs után folytatódhat a munka

A harmadik történet egy Channel 4-hoz kapcsolódó, 2009-es munkáról szólt. Az ott dolgozó nő szerint Russell egyre ingerültebbé vált, mire a komikus két férfi kollégája azt mondta neki: csak akkor hajlandó folytatni a munkát, ha a nő megmasszírozza. A nő eleinte viccnek gondolta a kérést, de nem tágítottak, így végül beleegyezett, hogy be tudják fejezni a feladatot.

A bíróságon arról számolt be, hogy Russell közben az ölébe hajtotta a fejét, és az arcát a nemi szerve környékéhez nyomta. A nő megdöbbent és undorodott a helyzettől. Másnap jelentette a történteket a közvetlen felettesének, és úgy tudta, az információ az osztályvezetőhöz is eljutott. Russell ebben a vádpontban is bűnösnek bizonyult.

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Egy bárban is történt szexuális támadás

Egy negyedik nő egy 2004-es londoni bárban rendezett összejövetelen kérte meg egy kollégáját, hogy mutassa be Russellnek, mert viccesnek találta. Vallomása szerint alig kezdtek beszélgetni, a komikus máris a melléhez kapott. A nő azt is állította, hogy Russell később a mosdóba húzta, és ott orális szexre kényszerítette. Ennél az esetnél különösen fontos a döntés pontos ismertetése: az esküdtszék a fogdosáshoz kapcsolódó szexuális támadásban bűnösnek találta, a nemi erőszak vádpontjában viszont felmentette.

Russell elismerte, hogy a hírnevét szexuális kapcsolatokra használta

Russell maga is vallomást tett. Elismerte, hogy korábban megszállottan kereste a szexuális kapcsolatokat, és helytelen volt a növekvő ismertségét arra használnia, hogy könnyebben kerülhessen intim helyzetbe nőkkel. Azt viszont következetesen állította, hogy minden együttlét kölcsönös beleegyezésen alapult. A védelme szerint a 2023-as tényfeltáró műsor és sajtóbeszámolók befolyásolták a nők emlékeit, és arra késztették őket, hogy másképp értelmezzék a korábbi találkozásokat.

A komikus korábbi személyi asszisztense is beszámolt a tapasztalatairól. A 2006 és 2007 között neki dolgozó Helen Berger rendkívüli szexuális étvágyról beszélt, és azt állította, Russell a szex után sem tűnt boldognak, inkább lehangolt volt. Egy korábbi barátja pedig arról vallott, hogy Russell egyszer azt mondta: ötezer nővel szeretne lefeküdni. Ezek tanúvallomásokként hangzottak el, nem külön bűncselekményeket megállapító döntésekként.

Miért csak évekkel később derültek ki ezek a titkok?

A rendőrség 2023 szeptemberében kezdett vizsgálódni a Channel 4, a The Times és a The Sunday Times tényfeltáró anyagai után. A mostani perben szereplő nők ezt követően jelentkeztek, egymástól függetlenül. A nyomozók több mint száz tanúval beszéltek, több mint négyszáz tanúvallomást rögzítettek, és több mint 1400 dokumentumot tekintettek át. A régi helyszínek alaprajzai és fényképei mellett Russell korábbi megszólalásait is vizsgálták.

Az ügyben a szórakoztatóipar felelőssége is előtérbe került. Több nő arról beszélt, hogy Russell ismertsége miatt nem mertek azonnal fellépni: attól tartottak, hogy nem hisznek nekik, vagy a saját karrierjük kerül veszélybe. A Channel 4 a döntés után közölte, hogy elsősorban az ügyben érintett hat nőre gondolnak, köztük azokra, akik ellen a bíróság által is megállapított bűncselekményeket elkövették.

Őrizetben várja a büntetését

A döntés kihirdetése után Russell nem mutatott látványos reakciót. Felesége, Laura is jelen volt, nehezen tartotta vissza könnyeit. A védelem azt kérte, hogy Russell óvadék ellenében távozhasson, és elköszönhessen a gyermekeitől, de a bíró ezt elutasította, mert esélyesnek érezték, hogy Russell nem tér vissza a megadott időpontra. A büntetéskiszabás november 9-én lesz; a bíró jelentős szabadságvesztést helyezett kilátásba, de annak időtartamáról még nem döntöttek.

Közben két további nő nemi erőszakra vonatkozó állításának vizsgálata is folyamatban van. Ezek külön ügyek: nem részei a most lezárult tárgyaláson hozott bűnösségi döntésnek.

Russell Brand és felesége a tárgyalás napján.
forrás: Getty Images
Russell Brand és felesége a tárgyalás napján.

Források: 1, 2, 3, 4, 5

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