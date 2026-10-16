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A Heated Rivalry után újabb queer sportrománc érkezik – Romeo Beckham színészként debütál benne

#film
#Előzetes
#Meleg
#Romeo Beckham
#homoszexuális
#forty love
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 16. 10:29

Forrás: Forty Love c. film

A Heated Rivalry után újabb queer sportrománc érkezik – Romeo Beckham színészként debütál benne
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Romeo Beckham első filmjében két rivális teniszező között lobban fel a szerelem, a Forty Love előzetese pedig már meg is érkezett.

Úgy tűnik, mostanában a sportpályák mellett születnek a legfelkapottabb képernyős szerelmek. A Heated Rivalry két rivális hokisának története után az Off Campus egyetemi sportolói is rengeteg néző figyelmét ragadták meg, és jól látszik, hogy a versengés, a teljesítménykényszer és a romantika együtt különösen izgalmas alapanyag. Akár két férfi, akár egy nő és egy férfi kerül közel egymáshoz, ezekben a történetekben a sportos közeg mellett az érzelmek és a sebezhetőség is fontos szerepet kap.

Most pedig a jégről a teniszpályára költözünk: a francia Forty Love-ban Romeo Beckham egy olyan riválist alakít, aki alaposan felforgatja egy fiatal teniszező életét. David és Victoria Beckham 24 éves fia ezzel a filmmel debütál moziszínészként, az október 15-én bemutatott előzetes pedig már megmutatja, hogy a karakterek között a pályán kívül is bőven lesz feszültség.

A történet középpontjában a Paul Kircher által alakított, 21 éves Sacha Gallo áll, akinek gyerekkora óta a tenisz körül forog az élete. Édesapja egyben az edzője is, közös céljuk pedig az, hogy Sacha Párizsban megszerezze első nagy címét. A gondosan felépített terveket azonban felborítja egy új ellenfél érkezése, akit Romeo játszik.

A rivalizálásból hamar olyan vonzalom lesz, amelyet Sacha nehezebben tud kontrollálni, mint a pályán nyújtott teljesítményét. A film így az ambíció, a versenyhelyzet és az intimitás találkozását vizsgálja: mi történik akkor, amikor éppen az kezdi el a legjobban foglalkoztatni a főhőst, akit elvileg le kellene győznie? A hivatalos történetleírás alapján a szerelem olyan váratlan kihívást jelent számára, amely minden addigi bizonyosságát megkérdőjelezi.

Az előzetes szenvedélyesebb és sötétebb történetet ígér

Az első képsorokban a két teniszező kapcsolatának több oldalából is kapunk ízelítőt. Provokálják egymást, összecsapnak, majd csókolóznak, és az ágyban is együtt látjuk őket. Romeo karaktere egy ponton azt vágja Sacha fejéhez, hogy nem az ő hibája, ha a másik beleszeretett, ami elég jól érzékelteti, mennyire távol áll ez a kapcsolat a nyugodt ismerkedéstől.

A romantikus pillanatok mellett azonban nyugtalanító jelenetek is feltűnnek: Romeo karakterét eszméletlenül is látjuk, miközben a másik fiú egy hotelszobába húzza. Az előzetesből még nem derül ki, pontosan mi vezet idáig, de a Forty Love a szerelmi történet mellé sötétebb fordulatokat is ígér. A műfaji besorolásában a dráma és a romantika mellett a thriller is szerepel.

Romeo új terepen próbálja ki magát

Romeót eddig elsősorban a divat világából és a futballpályáról ismerhettük, most azonban egy egész estés filmben mutathatja meg magát. A Forty Love rendezője szintén új fejezetet nyit: a divatfotósként ismert Pierre-Ange Carlotti első nagyjátékfilmjét készítette el. A történetben így a sport mellett a látványvilág is különösen érdekesnek ígérkezik.

A Heated Rivalryval adja magát a párhuzam a versengő férfi sportolók között kialakuló kapcsolat miatt, a Forty Love azonban önálló történetként érkezik. Hogy Romeo és Paul párosa mennyire talál utat a sportrománcokra rákattant közönséghez, az a bemutató után derül ki, az előzetes mindenesetre már megadta az első beszédtémát.

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