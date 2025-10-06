Divat
Robert De Niro 10 legjobb filmje a közönség szerint
"A munkamódszerem a káosz és a fegyelem keveréke, a tehetség pedig a választásokban rejtőzik." Ezek
saját szavai, aminél rövidebben és érzékletesebben nem is lehetne megfogalmazni a színész filozófiáját. Ellentétben a legtöbb hollywoodi ikon kacifántos pályafutásával, De Niro filmrajongóként nem tett nagy kitérőket, ugyanis már tinédzserkorában eldöntötte, hogy egyszer ő lesz az, akit az emberek látni akarnak a moziban, és talán ő lesz az is, akit egyszer állva tapsolnak majd az Oscar-gála pódiumán.
Ma már tudjuk, hogy a számításai bejöttek, de azt nem lehet mondani, hogy a napjainkban 82 éves színész számára könnyen jött a siker.
Édesanyja festőművész volt, édesapja pedig a festés mellett szobrászként is tevékenykedett, ez pedig egészen nagy előnyt jelenthetett volna a többek között olasz és ír felmenőkkel bíró kisfiúnak az intellektuális fejlődést tekintve. Azonban mivel apja már gyerekkorában elhagyta a családot, a félárva De Niro stílszerűen inkább New York Little Italy negyedében bandázott a haverokkal, mit sem törődve távlati célokkal. Szerencsére nem kerülte el a mozikat sem, magáénak érezte a filmek világát, emiatt első állomásként be is iratkozott egy színésziskolába. Ezt követően kisebb-nagyobb szerepekkel a háttérben, sok megállón keresztül vezetett az út, mire valóban célba ért Hollywoodban. Ekkor viszont olyan energiával rúgta be az ajtót, hogy nemsokára a szakma elitjével dolgozhatott. Brian De Palmában, Francis Ford Coppolában és Martin Scorsesében nemcsak az a közös, hogy mindhárman zseniális rendezők, hanem az is, hogy mindhárman forgattak a színésszel. De Palma volt az, aki felfigyelt a tehetségére, Coppola volt az, aki elhozta neki az egyik legikonikusabb szerepét egy Oscar-díjjal karöltve, Scorsese pedig ugyanazt csinálta vele, mint amit napjainkban Di Caprióval. Röviden megfogalmazva, az egyik legsikeresebb rendező-színész párosként stabilan szállították a jobbnál-jobb filmeket a közönségnek. Ezekkel az alakításokkal vált Robert De Niro Robert De Niro színész, rendező, producer 26cikk 2galéria 6videó Még több róla Hollywood élő legendájává, akinek a filmjeit a mai napig imádja a szakma, a rajongók és mi is, ennek örömére pedig elhoztuk azt a 10 filmet, amit a nézők a legjobbnak értékeltek tőle.
Kattints galériánkra, és megmutatjuk azt a 10 Robert De Niro Robert De Niro színész, rendező, producer 26cikk 2galéria 6videó Még több róla -filmet, amit a legjobbra értékelt a közönség az IMDb moziadatbázis szavazatai alapján!
Az InStyle Men írása.
