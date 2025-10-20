Horoszkóp
Reese Witherspoon egyszerű tippjével búcsút inthetsz a szorongásnak – neki bevált!

#Könyv
#Tipp
#Stressz
#Szorongás
#Reese Witherspoon
#Külföldi sztárok
Németh Cintia
Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. október 19. 15:44

Forrás: MAX/Hatalmas kis hazugságok

Reese Witherspoon egyszerű tippjével búcsút inthetsz a szorongásnak – neki bevált!
A nap cikke

Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból

A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi

Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.

Olvasd el!

Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű

Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

8 sorozat, aminek olyan borzalmas lett a fináléja, hogy azóta se tudjuk túltenni magunkat rajta

Sajnos nem egyszer kellett már csalódnunk sorozat befejezésekben, de van egy két alkotás, amik a rajongók szerint kifejezetten rossz lezárást kaptak.

A csodás színésznő egy inspiráló tanácsot osztott meg követőivel, ami segíthet leküzdeni a mindennapi stresszt.

Reese Witherspoon Reese Witherspoon színésznő 152cikk 20galéria 3videó Még több róla , akit a legtöbben a Doktor Szöszi és Hatalmas kis hazugságok című filmekből és sorozatokból ismerünk, mindig is nyíltan beszélt a mentális egészség fontosságáról. Most egy egyszerű, de hatásos módszert osztott meg azzal kapcsolatban, hogyan lehet gyorsan és hatékonyan enyhíteni a szorongást.

A 48 éves színésznőről köztudott, hogy imád olvasni - hiszen saját könyvklubot is vezet-, így most sem meglepő, hogy kedvenc hobbija motiválta, hogy szót emeljen. Nemrég ugyanis egy rövid videót tett közzé Instagramon, amelyben inspiráló gondolatot osztott meg Martha Beck új könyvéből (Beyond Anxiety: Curiosity, Creativity, and Finding Your Life's Purpose), amely a szorongás kezeléséről szól.

„Múlt héten egy barátnőm lányával beszélgettem, aki elmondta, hogy gyakran nagyon ideges lesz” – mesélte Reese. „Középiskolás. És hát… amúgyis mindannyian szoktunk idegeskedni, nem igaz? Ez ilyenkor pedig különösen stresszes időszak a tiniknek. Azt mondtam neki: amikor ideges lesz, próbáljon meg úgymond kizoomolni a fejéből, és inkább használja a kezét, alkosson valamit. Így kötöttünk ki a közös csokikészítésné!"

Reese szerint egyébként nem az számít, hogy mit készítünk – lehet az egy csoki, egy virágcsokor, egy festmény vagy akár egy egyszerű vacsi –, a lényeg az, hogy elfoglaljuk magunkat valamivel.

Korábban is küzdött a szorongással

Ez nem az első alkalom, hogy a színésznő őszintén beszél a mentális egészségről. Egy 2021-es interjúban elárulta, hogy a Vadon (2014) című film forgatása előtt olyan erős pánikrohamok gyötörték, hogy még hipnózison is részt vett a javulás érdekében.

„A meztelenség, a szexualitás, a droghasználat ábrázolása egy dolog volt, de rengeteg jelenetet egyedül kellett eljátszanom. Előfordult, hogy 25 napig nem volt mellettem más színész, csak én, egy kamera és egy hátizsák” – emlékezett vissza.

Mindannyiunk Doktor Szöszijének története tehát tökéletes példa arra, hogy a szorongás mindenkit érinthet – még a világ egyik legsikeresebb színésznőjét is. De ahogyan ő is rájött: néha egy apró, kreatív elfoglaltság elég ahhoz, hogy kizökkenjünk a szorongásból.

Szóval ha legközelebb idegesnek érzed magad, próbáld ki te is: főzz valamit, fess egy képet, vagy egyél egy kis csokit!

