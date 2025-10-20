Életmód
Reese Witherspoon egyszerű tippjével búcsút inthetsz a szorongásnak – neki bevált!
Forrás: MAX/Hatalmas kis hazugságok
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!
Reese Witherspoon Reese Witherspoon színésznő 152cikk 20galéria 3videó Még több róla , akit a legtöbben a Doktor Szöszi és Hatalmas kis hazugságok című filmekből és sorozatokból ismerünk, mindig is nyíltan beszélt a mentális egészség fontosságáról. Most egy egyszerű, de hatásos módszert osztott meg azzal kapcsolatban, hogyan lehet gyorsan és hatékonyan enyhíteni a szorongást.
A 48 éves színésznőről köztudott, hogy imád olvasni - hiszen saját könyvklubot is vezet-, így most sem meglepő, hogy kedvenc hobbija motiválta, hogy szót emeljen. Nemrég ugyanis egy rövid videót tett közzé Instagramon, amelyben inspiráló gondolatot osztott meg Martha Beck új könyvéből (Beyond Anxiety: Curiosity, Creativity, and Finding Your Life's Purpose), amely a szorongás kezeléséről szól.
„Múlt héten egy barátnőm lányával beszélgettem, aki elmondta, hogy gyakran nagyon ideges lesz” – mesélte Reese. „Középiskolás. És hát… amúgyis mindannyian szoktunk idegeskedni, nem igaz? Ez ilyenkor pedig különösen stresszes időszak a tiniknek. Azt mondtam neki: amikor ideges lesz, próbáljon meg úgymond kizoomolni a fejéből, és inkább használja a kezét, alkosson valamit. Így kötöttünk ki a közös csokikészítésné!"
Reese szerint egyébként nem az számít, hogy mit készítünk – lehet az egy csoki, egy virágcsokor, egy festmény vagy akár egy egyszerű vacsi –, a lényeg az, hogy elfoglaljuk magunkat valamivel.
Korábban is küzdött a szorongással
Ez nem az első alkalom, hogy a színésznő őszintén beszél a mentális egészségről. Egy 2021-es interjúban elárulta, hogy a Vadon (2014) című film forgatása előtt olyan erős pánikrohamok gyötörték, hogy még hipnózison is részt vett a javulás érdekében.
„A meztelenség, a szexualitás, a droghasználat ábrázolása egy dolog volt, de rengeteg jelenetet egyedül kellett eljátszanom. Előfordult, hogy 25 napig nem volt mellettem más színész, csak én, egy kamera és egy hátizsák” – emlékezett vissza.
Mindannyiunk Doktor Szöszijének története tehát tökéletes példa arra, hogy a szorongás mindenkit érinthet – még a világ egyik legsikeresebb színésznőjét is. De ahogyan ő is rájött: néha egy apró, kreatív elfoglaltság elég ahhoz, hogy kizökkenjünk a szorongásból.
Szóval ha legközelebb idegesnek érzed magad, próbáld ki te is: főzz valamit, fess egy képet, vagy egyél egy kis csokit!
