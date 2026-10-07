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A trónutódlási listán vannak, mégsincs rangjuk: a brit királyi család néhány tagja fura helyzetben van
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Ha a brit királyi családra gondolsz, valószínűleg rögtön azok jutnak eszedbe, akinek a neve mellett ott szerepel a hercegi, hercegnői vagy a hercegnéi rang. A néhai II. Erzsébet királynő családfája azonban ennél jóval változatosabb!
Attól, hogy valaki egy királynő unokája vagy dédunokája, még nem feltétlenül jár neki királyi cím. Sőt, a cím és a trónöröklési sorrendben elfoglalt hely két külön kérdés, így rang nélkül is lehet valaki a korona örököse.
Nekik például a családjuk királyi, a rangjuk mégsem az!
Sienna és Athena Mapelli Mozzi: a hercegnő lányai nem lettek hercegnők
Beatrice hercegnő és férje, Edoardo Mapelli Mozzi lányai, Sienna és Athena a trónöröklési sorrend 10. és 11. helyén állnak. Édesanyjuk hercegnő, ez a cím azonban nem szállt tovább automatikusan a gyerekeire. A brit hagyományok szerint ugyanis a hercegi cím öröklésénél az is számít, hogy valaki a családfa melyik ágán kapcsolódik az uralkodóhoz.
Apai ágon ugyanakkor olasz nemesi hátterük is van: Edoardo a történelmi Mapelli Mozzi család leszármazottja. Itt érdemes kiemelni: az olasz alkotmány nem ismeri el a nemesi címeket. Ez tehát családi örökség és történelmi hagyomány, nem hivatalosan elismert olasz rang.
August, Ernest és Adelaide Brooksbank: három testvér a trónöröklési listán
Eugenie hercegnő és Jack Brooksbank gyerekei, August, Ernest és Adelaide szintén királyi cím nélkül szerepelnek a sorrendben. August a 13., Ernest a 14., Adelaide pedig a 15. helyet foglalja el, közvetlenül édesanyjuk után. A családi kapcsolatuk tehát a trónöröklés szempontjából ugyanúgy számít, mint a hercegi címet viselő rokonaiké.
Náluk is ugyanaz a helyzet, mint Beatrice lányainál: attól, hogy az édesanyjuk hercegnő, ők nem kapnak automatikusan hercegi címet. Eugenie és Jack gyerekei így Brooksbank néven szerepelnek a hivatalos listán, miközben továbbra is a brit uralkodócsalád leszármazottai.
Peter Phillips és Zara Tindall: Anna hercegnő a hétköznapibb gyerekkort választotta
Anna hercegnő és első férje, Mark Phillips gyerekei, Peter és Zara talán a legismertebb példái annak, hogy királyi háttérrel is fel lehet nőni hercegi cím nélkül. Peter jelenleg a 20., Zara pedig a 23. a trónöröklési sorrendben. Anna fontosnak tartotta, hogy a gyerekeinek minél hétköznapibb gyerekkoruk lehessen, és támogatta, hogy cím nélkül nőjenek fel.
A hercegnő a Vanity Fairnek adott 2020-as interjújában arról beszélt, hogy szerinte így valószínűleg könnyebb volt nekik. Azt is hangsúlyozta, hogy a címeknek hátrányaik is vannak, ezért utólag is helyesnek tartotta ezt a döntést. A királyi rokonság megmaradt, a megszólításokkal járó kötöttségek egy részét viszont elkerülhették.
Savannah és Isla Phillips: édesapjuk után következnek
Peter és korábbi felesége, Autumn két lánya, Savannah és Isla ugyancsak nem visel királyi címet. A hivatalos sorrendben közvetlenül az édesapjuk mögött állnak: Savannah a 21., Isla a 22. helyen. Bár nincs hercegnői megszólításuk, II. Erzsébet dédunokáiként mindketten szerepelnek a korona lehetséges örökösei között.
Mia, Lena és Lucas Tindall: náluk is folytatódik a családi minta
Zara és Mike Tindall három gyereke, Mia, Lena és Lucas szintén cím nélkül került fel a trónöröklési listára. Édesanyjuk után következnek: Mia a 24., Lena a 25., Lucas pedig a 26. helyet foglalja el. A Tindall testvérek példája is jól mutatja, hogy a királyi családhoz tartozás és a hercegi cím viselése nem jár minden esetben együtt.
Jöhet még pár meghökkentő tény a királyi családról?
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