Rachel Zegler Hófehérkeként akkora bukás a Disneynek, hogy a premiereket is eltörölték

Rachel Zegler nevét az elmúlt napokban valószínűleg sokszor hallottad/olvastad, a fiatal színésznő legújabb filmje ugyanis most jelent meg a mozikban. És bár azt gondolnánk, hogy a Hófehérke megfilmesített, modern változata hatalmas siker, hiszen mégiscsak gyerekkorunk egyik kedvenc rajzfilmjéről beszélünk, nos, ennél nagyobbat nem is tévedhetnénk. Ugyanis a film állítólag az egyik legnagyobb bukás a Disney történetében.

Mielőtt rátérnénk a miértre, beszéljünk egy kicsit Rachel Zeglerről. A mindössze 23 éves színésznőt jelenleg az egyik legbalszerencsésebb sztárnak tartják, az okok pedig elég sokrétűek. Minden azzal kezdődött, amikor 2021-ben 30 ezer jelentkezőből kiválasztották a West Side Story főszereplőjének. Ez persze rendkívül menő dolog, előtte egyetlen filmben sem játszott, szóval tényleg a tehetségének köszönhette ezt a lehetőséget. Az alkotás 2020 végén jelent volna meg, csakhogy arra biztosan te is emlékszel, hogy ez az év a COVID-ról szólt, nem mehettünk moziba, sokszor karanténban voltunk, szóval a premiert eltolták 2021-re.

Aztán mire megérkezett volna a film a mozikba, a másik főszereplőt, Ansel Elgortot szexuális zaklatással vádolták meg. Ez eléggé elvitte a figyelmet magáról a filmről, és sokan bojkottálták az alkotást is. Maga a West Side Story ettől eltekintve egyébként sikeres volt a kritikusok szerint, elismerően nyilatkoztak róla, Rachel pedig nemcsak Golden Globe-jelölést kapott, de nyert is! De fogadjunk, hogy te sem hallottál erről, igaz?

Nos, ennek az az oka, hogy ebben az évben a Golden Globe-ot nem tartották meg a COVID miatt, ráadásul a bizottsági tagokat korruptsággal és rasszizmussal vádolták meg, így rengeteg sztár fordított hátat az eseménynek. Nem volt vörös szőnyeg, sem átadó, csak Twitteren jelentették be a nyerteseket.

Haladjunk előre a időben az Oscarig, ahol a színésznőt nem jelölték, pedig általában a Golden nyertes minimum jelölést szokoktt kapni. Nos, azért meghívót legalább kapott, ahogy a vörös szőnyegen is végigvonult. Csakhogy megint nem foglalkozott vele senki, mert ez volt az az év, amikor MINDENKI arról beszélt, hogy Will Smith felpofozta Chris Rockot. Ez annyira elvitte a figyelmet, hogy Rachel háttérbe szorult.

Ezután a Shazam! Az Istenek haragja című filmben kapott szerepet, ami nagyon izgalmas lehetőség volt számára, hiszen az első film felkapott volt, népszerű. Csakhogy a második és az első rész között 4 év telt el, így a hype már rég véget ért, a bemutatója idején pedig az emberek elkezdtek elfordulni Zachary Levitől, a főszereplőtől, aki nagyon ellenségesen vágott vissza minden kritika és negatív komment láttán. Emiatt Rachel ismét rosszul járt, a film bukás lett.

Ezt követte Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája főszerepe, ami egyébként egy jó film volt, a színésznő alakítása is rendben volt, a rajongók szerették. Csakhogy ekkortájt kezdődtek a Hófehérke forgatásai, amelyről Rachel Zegler gyakran mesélt - és ekkor követett el nagyon sok hibát, ami aztán a film bukásához és a színésznő karrierjének hanyatlásához is vezetett.

Amikor forgatás után Gal Gadot társaságában interjút adtak, Rachel Zegler elég bántó megjegyzéseket tett az eredeti Hófehérke-mesére. Például furcsának találta és többször is kritizálta a szerelmi szálat, felfedve, hogy a modern verzióban az erős női karakter kap kiemelt szerepet. Ezzel nem is lenne gond, igaz? Véleménye mindenkinek lehet, és ez a megközelítés is rendben van, ám maga az, AHOGY ezeket elmondta, sok rajongónál kiverte a biztosítékot. Arról nem is beszélve, hogy az emberek imádják a klasszikus Hófehérkét, és sokan már csak azért sem voltak kíváncsiak az új változatra, mert az teljesen átírja az eredeti cselekményét.

Állítólag a másik főszereplővel, Gal Gadot-val is elég rossz viszonya alakult ki, amiben ellentétes politikai nézeteik tehetnek. Nem véletlen, hogy többek között emiatt sem indultak el közös promóra, szinte minden bemutatón külön jelentek meg. Apropó bemutatók; mivel már az előzetes is negatív rekordot döntött a neten, és mindenhol csak rosszat írtak a rajongók a filmről már a megjelenés előtt, így a Disney úgy döntött, nem is tart igazi nagy premiert. Kisebb bemutatókat szerveztek csak, és úgy tudni, az eredetileg erre szánt pénzt inkább más projektekbe fektetik. A betervezett talk show beszélgetéseket is visszavonták.

A napokban aztán a Hófehér producerének fia egy netes posztban kritizálta Rachelt, akit nárcisztikusnak is nevezett. Leírta, hogy rengeteg pénzt kapott a színésznő a filmért, a sikere pedig rajta is múlott, ám megszólalásaival folyamatosan kritizálta a klasszikust, ezáltal ellenséges hozzáállást kiváltva a rajongókból.

Emberek tízezrei dolgoztak ezen a filmen, és éretlen viselkedése miatt a kommunikáció kisiklott, kockáztatva az összes kolléga, a stábtag és kékgalléros dolgozó megélhetését, akik a film sikerétől függenek - írta a férfi.

Rachel nem reagált a posztra, és azt sem tudni, miként éli meg a filmet övező negatív kritikákat. Volt már olyan, hogy a beszólások kapcsán korábban videóban üzent az elleneséges trolloknak, de ezúttal nem szólalt meg.

Annyit tudni, hogy maga a film körülbelül 270 millió dollárból készült el, egyelőre világszinten és az USA-ban összesen 120 millió dollár körüli bevételt hozott. És hogy miért jelentkezett épp Hófehérke szerepére, ha egyébként nem szereti a klasszikust? A színésznő elmondta, hogy amikor a Disney castingot hirdetett, annyira titkos volt a projekt, hogy egyetlen jelentkező sem tudta, mi a munka, és melyik hercegnőt alakíthatják majd. Végül örült annak, hogy Hófehérke lehet belőle, ám valami nagyon kisiklott a kommunikációban. Több rajongó is úgy véli, hogy Rachel Zegler egyébként egy rendkívül tehetséges színésznő, a hangja fantasztikus, de jobb PR csapatra és marketingesre lenne szüksége.

