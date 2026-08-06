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Puskás-Dallos Bogival a Campus szombati záróestéjén, a Campus Csevegő színpadnál találkozunk, ami valójában inkább egy stúdióra emlékeztet: ide „költözött ki” ugyanis négy napra Bogi önismereti podcastje, a Lelkizünk? is, hogy a fesztivál fellépőivel, például Metzker Viktóriával, a Blahalouisiana énekesnőjével, Schoblocher Barbival, Nagy Bogival vagy Lábas Vikivel lelkizhessen.
Az utolsó beszélgetés előtt készítjük az interjút, amikor Bogi beismeri, egy kicsit tartott attól, hallgatja majd-e őket valaki ezen a rendhagyó helyszínen, ahol közben egymást érik a koncertek, de az aggodalma alaptalannak bizonyult: sokan helyet foglaltak velük szemben a közönség soraiban, lazítottak velük a kedvenceik fellépései között és végül mindegyik alkalommal kikerekedett valami olyan a témáikból, amit a műsorvezető magával vihet.
„Például jó volt újra bepillantást nyerni a zeneiparba, a generációm meghatározó alakjaival lelkizni, megérteni, ők hogyan látják most a dolgokat, szóval egy picit visszatérni, mert amióta a kisfiam megszületett, kevésbé voltam része ennek a közegnek.” Bogi azt mondja, bár a női előadók helyzete Magyarországon sosem volt egyszerű, most azt látja, elindult a változás ebben a kérdésben.
„Korábban általában csak Rúzsa Magdit tudtuk kiemelni, aki szólóban arénakoncerteket csinál nőként, illetve megtölti a Budapest Parkot, de ma már többen is vannak azok, akiknek igenis sikerül feltűnni és slágereket csinálni.”
Bogi erősebb összetartást is érzékel a szakmában a nők között, azt mondja, figyelik egymás pályafutását, támogatják a másikat – ő például olyan előadókat követ az új generációból, mint Saya Noé, Indigo, Csinszka vagy Sisi. „Nagy Bogi pedig elképesztően nagy menetelésben van. Ha arról beszélünk, hogy ki az, aki 2026-ban női előadóként top slágereket tudott kihozni, az szerintem egyértelműen ő.”
Apropó új dalok! Bogi négy év után, július 31-én új számmal jelentkezik Rád Hallgatok címmel, ami egy üzenet a tinikori önmagának – önmagunknak. „Olyan, mintha megölelném vele a kamaszkori énemet azokban a helyzetekben, amikor cikinek éreztem magam, nem voltam elégedett magammal.”
A Rád Hallgatok tulajdonképpen a Lelkizünk? podcastje, az anyaság hatására született meg benne, Bogi úgy érzi, az elmúlt években személyiségfejlődésen, evolúción ment keresztül, így ez a száma kifejezetten hiteles, önazonos egyfajta visszatérő dalként.
„De egyébként nem szeretem a visszatérés szót, mert nem így tekintek erre a felvételre. Akkor hozok ki zenét, amikor azt érzem, van valami üzenetem vagy mondandóm, és most úgy érzem, hogy volt.”
Amikor arról kérdezzük, mit üzenne a mai tinédzsereknek az önszeretetről, mindazzal a tudással a háta mögött, amit az évek során megszerzett, Bogi arra biztat mindenkit, merjenek kibontakozni, önazonosak lenni, próbálkozni, hibázni. „Én sokszor bátortalan voltam, féltem belemenni helyzetekbe, mert mindig volt bennem valamiféle gát, közben meg tök jó néha belevágni olyan dolgokba, amik először talán őrültségnek tűnhetnek. Hibázni pedig lehet! De ez nemcsak erre a generációra igaz, hanem mindenkire: követjük a trendeket, mindenki matchát iszik, pilatesezik, ugyanazt a outfitet próbálja hordani, és nem akarunk akár csak egy kicsit is eltérni ezektől. Túlságosan arra törekszünk, hogy beilleszkedjünk a sorba” – hívja fel rá a figyelmet Bogi, aki előtt sűrű hónapok állnak, hiszen ősszel elindul a Megasztár, de rengeteg terve van a Lelkizünk? podcastjével is, ezenkívül készül egy meglepetéssel a férjével, Puskás-Dallos Petivel is, de erről egyelőre nem szeretne elárulni semmit.
Azt viszont elmeséli, hogy párja, sőt, a kisfia is elkísérték őt a Campusra, és „anyaként kijönni egy fesztiválra már teljesen más lelkiállapot”. Míg a „szingli-Bogi” és a „párkapcsolatban-élő-Bogi” esetében nem érzékelt igazán nagy változást a fesztiválozásban (és szerinte pont ez árulkodik arról, hogy valaki a megfelelő partner mellett van, nem érzi magát kontrollálva, elengedheti magát), addig a szülőséggel minden megváltozott benne.
„Amikor Ábel velünk van, az nyilván nem a bulizásról szól, hanem róla.” És hogy mi segít neki a szorongás leküzdésben, amit például a kisfiával való fesztiválozáskor is megtapasztalt? „A beszélgetés! Én nagyon hiszek a terápiás beszélgetésben, és ez a lényege a podcastemnek is. Ha a vendégeim elmondják, hogy ugyanazt érzik, amit én is, és őszintén kommunikálunk róla, akkor el is kezd bennem csökkenni ez az érzés.” Úgyhogy Bogival együtt téged is arra biztatunk: sose félj lelkizni az érzéseidről!
Metzker Viktóriával nemcsak Bogi, hanem mi is beszélgettünk, hiszen ő a legújabb JOY magazin, a the Formula–1 issue nyári party különszámának címlapsztárja. Ne maradj le róla!
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