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Ahogy talán sosem láttad: így nézett ki fiatalon Patrick Stewart
Forrás: Getty Images
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86 éves korában, október 28-án elhunyt Patrick Stewart, a Star Trek és az X-Men legendás színésze. A képviselője által közzétett közlemény szerint Los Angeles-i otthonában, felesége, Sunny gondoskodása mellett érte a halál, miután Alzheimer-kórral és Lewy-testes demenciával küzdött. Jellegzetes hangjával, tekintélyt parancsoló jelenlétével és érzékeny alakításaival generációk kedvence lett: Picard kapitányként és Xavier professzorként milliók ismerték, miközben a színházi világban Shakespeare-szerepeivel is maradandót alkotott.
Pályája 1959-ben indult, vagyis több mint hat évtizeden át dolgozott színészként. A Bristol Old Vic Theatre School növendékéből előbb elismert színpadi színész lett, 1966-ban pedig csatlakozott a Royal Shakespeare Company társulatához. Mire 1987-ben megkapta Jean-Luc Picard szerepét a Star Trek: Az új nemzedék című sorozatban, már hosszú színházi pálya állt mögötte. A világhírt így sok más hollywoodi sztárhoz képest később, a negyvenes éveiben ismerte meg.
Éppen ezért könnyen lehet, hogy Patrick Stewartot fiatalon még te sem láttad. A legtöbbünk emlékezetében már a jól ismert, kopasz, határozott tekintetű színészként él, pedig a korai portréi a pályakezdő éveibe is betekintést engednek. Ezeken a felvételeken még jóval a világhírű szerepei előtt láthatod – az arcán viszont már akkor is ott volt az a karakteres vonás, amelyet később azonnal felismertünk a képernyőn.
23 éves korában:
30 évesen:
35 évesen:
Nyugodjon békében!
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