„Hinni kell a saját utunkban” - interjú Marcus Fürederrel, azaz Parov Stelarral

Mivel a fesztiválok közel húsz éve felkerülnek a nyári bakancslistámra, bevallom, már képtelen lennék pontosan felidézni mindegyik esemény lineupját, azt azonban biztosan tudom, hogy Marcus Füreder, azaz Parov Stelar nevét (és a zenéjét) a fesztiválszezonokban ismerhettem meg egyetemistaként, a debreceni Campus Fesztiválon, 2011-ben. (Köszi, Google!)

Szerelem volt első hallásra, és mára azt is tudom, ez a love story hosszútávra íródott: az osztrák művészt ugyanis mára szerencsére úgy emlegetjük, mint aki szinte „hazajár” Magyarországra. Most szeptember 26-án, a Budapest Parkban búcsúztathatjuk el az electro swing kiemelkedő alakjával a nyarat – ahol szintén sokadik alkalommal áll színpadra.

forrás: Rosta Márk / Budapest Park Parov Stelar szeptember 26-án lép fel újra a Budapest Parkban a zenekarával!

Méghozzá azért, mert Marcus Füreder, azaz Parov Stelar imádja, mennyire nyitott gondolkozású a magyar közönség, és azt is, hogy velük együtt ünnepelnek, sőt, akár egy kicsit meg is őrülnek ilyenkor a közönség soraiban. A Budapest Park mottója, a „Hagyd kint a valóságot!” szerinte tökéletes passzol az ő bulijaikhoz is a zenekarával, mert „a valóság néha az ellenségünk”, ezeken a koncerteken nem azt ünneplik. „Éppen ellenkezőleg!” – mondja.

„Rájöttem, hogy lehetőségem van egy olyan utazásra hívni másokat, ami során közel két órára elfelejthetik, mi zajlik körülöttük. Ez azt jelenti, hogy az emberek ugyanúgy feltölthetik azokat a bizonyos elemeiket, mint én. És azt hiszem, ezekben az időkben kifejezetten fontos, hogy megtegyük ezt, különösen a hírek olvasása után” – emelte ki a nekünk adott interjújában.

„Ilyenkor olyan dolgokat engedünk el, amiket napközben nem lehetne. Ha például valaki egy biztosítótársaságnál vagy egy bankban dolgozik, nem tud felállni az irodájában, és elkezdeni táncolni, kiabálni. Egy előadás, koncert során ezek a dolgok kiszakadhatnak mindenkiből.”

Pedig képzeld, amikor belevágott a zenei karrierjébe, nem volt biztos benne, hogy lesz-e bárki, aki hallani akarná majd a dalait. „Szóval csak magamnak csináltam azokat, és ez egyfajta szabadságérzetet adott. Segített kiszakadni a valóságból. Később viszont arra lettem figyelmes, hogy az emberek elkezdek mosolyogni, megmozdulni, táncolni a fellépéseimen” – mesélte. Az első lemeze, a Shadow Kingdom egyébként közel huszonöt éve jelent meg, és az azóta eltelt évek legfontosabb leckéjének továbbra is azt tartja művészként, hogy nem szabad mások kedvéért alkotni. „Ez nem valamiféle egoista dolog. Ez a hitelességről szól. Ha magadnak csinálod, és jónak tartod, akkor önazonos, amit alkottál. Ha tetszik másoknak, szuper, amennyiben nem, arra sincs befolyásod. Csak remélni tudod, hogy az emberek kedvelik majd. Viszont megérdemlik, hogy őszinte legyen a munkád! Ez pedig csak akkor történhet meg, ha szereted, amit csinálsz.” A legutóbbi albuma, a 2025-ben kiadott Artifact például éppen ennek az önbizalomnak a kifejezése, hiszen eltér a korábbiaktól a hangzásvilága: mielőtt megjelent volna, félretette az aggodalmát amiatt, hogy miként reagálnak majd rá a fanok.

„Ha a rajongók kedvéért cselekszem, azt tartom szem előtt, hogy mit akarnak, akkor csak elvégzem a munkám. Cselekedj az érzéseid alapán! Ha nem kedvelik, szomorú. De ha abban az adott pillanatban ezt érezted, ezt kell csinálnod.” Amúgy egyfolytában inspirálódik, ötleteket keres, most például szerelmes a mediterrán stílusú régi parasztházakba, abba az életstílusba, amit képviselnek. Viszont ez nem azt jelenti, hogy máris készülnöd kellene egy ilyen hangzásvilágú Parov Stelar lemezre – már csak azért sem, mert Marcus Füreder többé nem tervez meg előre semmit a karrierjében, ugyanis elfogadta, hogy au elképzelései gyakran más irányt vesznek, mint gondolta. „Egyetlen egy dolog van, amire mindig törekszem, az az, hogy egyre jobb és jobb legyek. Ehhez pedig bizalomra van szükség. Hinni kell a saját utunkban. Még ha éppen olyan helyzetbe is kerültél, aminek nem örülsz, reméld, hogy hamarosan fordul a kocka. Idővel megint jól érzed majd magad. Az élet ilyen hullámvölgyekből áll, hol fent, hol lent, csak bízz a következő felemelkedésben!”

Ha tehetnéd, mindig koncertekre járnál a szabadidődben? Akkor ezekkel a könyvekkel kuckózz be azokon a napokon, amikor sajnos nem mehetsz sehova!

Galéria / 6 kép Pénteki olvasóklub: 6 könyv, amit el kell olvasnod, ha szenvedélyesen szeretsz koncertekre és fesztiválokra járni Megnézem a galériát

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