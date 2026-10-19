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Palvin Barbi 6 héttel kislánya születése után a Victoria's Secret kifutóján ejtette ámulatba az embereket
Forrás: Getty Images
Palvin Barbi 6 héttel kislánya születése után a Victoria's Secret kifutóján ejtette ámulatba az embereket
Alig pár hete, szeptember elején született meg Palvin Barbara kislánya, Sylvie, de a magyar modell máris visszatért a munkába. És mindenkit lenyűgözött a Victoria's Secret kifutóján.
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A Victoria’s Secret idén Los Angelesbe költöztette nagyszabású divatbemutatóját, amelyen ismét találkozott a divat és a popzene világa. Az esemény magyar szempontból különösen izgalmas volt: Palvin Barbi ezúttal már édesanyaként csatlakozott a modellekhez, alig néhány héttel első gyermeke születése után.
Barbi számára az idei szereplés egy egészen új életszakaszra esett. Férjével, Dylan Sprouse-zal szeptember 28-án jelentették be, hogy megszületett első gyermekük, Sylvie, a bemutatóra pedig körülbelül hat héttel a kislány érkezése után került sor. A magyar modell így ezúttal már édesanyaként vonult végig a Victoria’s Secret kifutóján.
Visszatérését a márka egy babakocsis videóval jelentette be, amelyen az „Angel on Board”, vagyis „Angyal a fedélzeten” felirat is feltűnt. Dylan már a show előtt büszkén írt a feleségéről az Instagramon, és azt is megjegyezte, mennyire csodálja az energiáját. A bejelentés így már napokkal a bemutató előtt külön figyelmet irányított Barbi idei szereplésére.
És hát, kijelenthetjük, hogy ezúttal is nagyon büszkék lehettünk a magyar modellre!
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