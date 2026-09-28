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Megszületett Palvin Barbi és Dylan Sprouse kislánya
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Megérkezett a hír, amit a rajongók már tűkön ülve vártak: megszületett Palvin Barbi és Dylan Sprouse kislánya! A sztárpár Instagramon jelentette be az örömhírt, és azt is, hogy a baba épp szeptember első hétfőjén érkezett meg, ami Amerikában találóan Labor Day. A baba neve egyelőre még titok, de az első fotót megosztották róla:
Épp egy évvel ezelőtt árulta el Instagramon a magyar modell, hogy endometriózis miatt műtétet hajtottak végre rajta: akkor elmondta, hogy évek óta küzdött erős fájdalmakkal, kimerültséggel és rendszertelen, erős menstruációval, majd egy specialistánál derült ki a diagnózis.
Barbi később interjúban elárulta, hogy tudatosan a műtét után akartak belevágni Dylannel a babaprojektbe, ami aztán sikeres is volt, hiszen Cannes-ban a vörös szőnyegen már jól látható pocakkal jelent meg a modell, majd Instagramon is megerősítették a hírt egy ultrahangképpel.
Azt, hogy kislányuk születik, már július óta tudni, ugyanis egy podcast műsorban elárulták a baba nemét. Sőt, akkor arról is beszéltek, hogy egymás között 'principessának' becézik a kislányt, ami olaszul hercegnőt jelent. Aneve viszont titok maradt; Barbi azt is elárulta, hogy neki nagyon tetszett volna a Dorothy név, de viccelődve megjegyezte, hogy Dylan egyik ismerősének családja „ellopta” előlük.
Dylan végig alig várta a lányos apaságot, ami különösen izgalmas számára, hiszen gyermekük nagyon hosszú idő óta az első lány a Sprouse családban.
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