Videó: Palvin Barbi babát vár!

Palvin Barbi és Dylan Sprouse 2018-ban kezdtek el randizni, és már akkor lehetett sejteni, hogy a kapcsolatuk valóban mély és komoly. A fiatalok természetesen hatalmas boldogságban és szerelemben töltötték az elmúlt éveket, majd 2023-ban kimondták a boldogító igent is, és végre férj és feleség lettek.

Néhány héttel ezelőtt pedig felröppent a pletyka, miszerint Barbi várandós, ám ezt sem Barbi, sem Dylan nem erősítették meg. Megerősítésre azonban már semmi szükség, ugyanis mindössze néhány perccel ezelőtt Barbi és Dylan megjelentek a Cannes-i Filmfesztiválon, a videó pedig azonnal körbejárta a netet, nem is akármiért:

Palvin Barbi ugyanis minden kétséget kizáróan kisbabát vár, és kijelenthetjük, hogy gyönyörűbb, mint valaha!

Innen is sok boldogságot kívánunk a leendő szülőknek!

forrás: Getty Images

