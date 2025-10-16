Palvin Barbi törött lábbal vonult végig a Victoria's Secret divatbemutatóján

Ha Victoria's Secret divatbemutató, akkor egyértelműen jut eszünkbe. A magyar modell ugyanis évekkel ezelőtt végigvonult már a kifutón, és azonnal belopta magát a nézők szívébe, így aztán nem csoda, hogy minden évben (már amikor persze megrendezik a fashion showt) őt várjuk a legjobban.

2025-ben kérdéses volt, hogy Palvin Barbi is ott lesz-e a modellek között a Victoria's Secret-en. Na nem azért, mert ne illene oda tökéletesen, hanem azért, mert Dylan Sprouse, Barbi férje felfedte: a modell 4 héttel ezelőtt eltörte a lábát.

Dylan még a divatbemutató előtt elmondta az E! News-nak, hogy felesége lába még mindig gyógyulófélben van, és bár tudja, hogy az adrenalin hatására Barbi tökéletesen vonul végig a kifutón, ő mégis izgul érte. Dylan egyébként azt is elmondta, hogy mennyire fontos beszélni az endometriózisról (a sárga szalag a betegség jelképe, melyet a színész is viselt), milyen fontos felhívni rá a figyelmet. ugyanis nemrég esett át egy műtéten emiatt, és azóta is azon dolgoznak, hogy minél több emberhez eljussanak az információk. Mert a felismerés rendkívül fontos!

Ami pedig Barbi megjelenését illeti: a modell természetesen csodásan nézett ki mindkét szettjében, és meg nem mondtuk volna, hogy baleset érte a lábát egy hónappal ezelőtt. Nézd csak!

Dylan Instára is posztolt büszkén feleségéről:

Nagyon büszke vagyok ma este az angyalkámra, a kemény munka, amit beletettél, a kitartás, a tény, hogy mindezt törött lábbal. Te vagy a legszorgalmasabb ember, akit csak ismerek. Gratulálok a szuper showhoz! - írta Dylan.

Ha pedig kíváncsi vagy, mi történt még a 2025-ös Victoria's Secret divatbemutatón, íme fényképes összefoglalónk:

Galéria / 13 kép Ilyen volt a 2025-ös Victoria's Secret Fashion Show Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria