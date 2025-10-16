Életmód
Palvin Barbi törött lábbal vonult végig a Victoria's Secret divatbemutatóján
Palvin Barbi törött lábbal vonult végig a Victoria's Secret divatbemutatóján
A magyar modell nemrég eltörte a lábát, de a videót elnézve ezt meg nem mondtuk volna! Palvin Barbi a 2025-ös Victoria's Secret Fashion Show legcsodásabb résztvevője volt!
Ha Victoria's Secret divatbemutató, akkor egyértelműen Palvin Barbara Palvin Barbara Modell 202cikk 21galéria 4videó Még több róla jut eszünkbe. A magyar modell ugyanis évekkel ezelőtt végigvonult már a kifutón, és azonnal belopta magát a nézők szívébe, így aztán nem csoda, hogy minden évben (már amikor persze megrendezik a fashion showt) őt várjuk a legjobban.
2025-ben kérdéses volt, hogy Palvin Barbi is ott lesz-e a modellek között a Victoria's Secret-en. Na nem azért, mert ne illene oda tökéletesen, hanem azért, mert Dylan Sprouse, Barbi férje felfedte: a modell 4 héttel ezelőtt eltörte a lábát.
Dylan még a divatbemutató előtt elmondta az E! News-nak, hogy felesége lába még mindig gyógyulófélben van, és bár tudja, hogy az adrenalin hatására Barbi tökéletesen vonul végig a kifutón, ő mégis izgul érte. Dylan egyébként azt is elmondta, hogy mennyire fontos beszélni az endometriózisról (a sárga szalag a betegség jelképe, melyet a színész is viselt), milyen fontos felhívni rá a figyelmet. Palvin Barbara Palvin Barbara Modell 202cikk 21galéria 4videó Még több róla ugyanis nemrég esett át egy műtéten emiatt, és azóta is azon dolgoznak, hogy minél több emberhez eljussanak az információk. Mert a felismerés rendkívül fontos!
Ami pedig Barbi megjelenését illeti: a modell természetesen csodásan nézett ki mindkét szettjében, és meg nem mondtuk volna, hogy baleset érte a lábát egy hónappal ezelőtt. Nézd csak!
Dylan Instára is posztolt büszkén feleségéről:
Nagyon büszke vagyok ma este az angyalkámra, a kemény munka, amit beletettél, a kitartás, a tény, hogy mindezt törött lábbal. Te vagy a legszorgalmasabb ember, akit csak ismerek. Gratulálok a szuper showhoz!- írta Dylan.
Ha pedig kíváncsi vagy, mi történt még a 2025-ös Victoria's Secret divatbemutatón, íme fényképes összefoglalónk:
