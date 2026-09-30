A napokban derült ki, hogy szeptember 7-én született meg Palvin Barbara és Dylan Sprouse kislánya. A babáról meg is osztottak egy-két képet (de szigorúan arc nélkül), és azt is elárulták, hogy a gyermek épp Labor Day idején jött világra.

Most pedig Dylan saját podcastjében, a Wildmenben mesélt kicsit arról, milyen is az apaság, és azt is felfedte, mi a kisbaba neve.

„Van egy pillanat, amikor Sylvie-re nézek, és arra gondolok: »Ez a legmenőbb dolog a világon«” – mondta Sprouse az epizódban. „Rám néz, és kinyílik a szeme. Napközben csak rövid ideig van ébren, és rám néz, aztán elmosolyodik vagy valami ilyesmi, és ez a legcukibb dolog.”

Ugyanakkor arról is beszélt, hogy a kislányuk érkezése után vannak dolgok, amelyekhez nehezebb alkalmazkodni.

„Most az idő kilencven százalékában olyan, mintha lenne egy házi kedvencként tartott majomkölykünk” – viccelődött Dylan. „Tényleg olyan, mintha lenne egy majmunk, mert csipog, hangokat ad ki, kakil, pukizik, böfög és csuklik. Olyan, mintha lenne egy nagyon sokat kakiló kis állatunk.”

Sprouse azonban bevallotta, hogy imád lányos apuka lenni, és nagyon örül annak, hogy bővül a családja.

„Meg kell mondanom, nem számítottam arra, hogy ennyire élvezni fogom, hogy kis szettekbe öltöztetem, haver” – mondta Sprouse. „Annyira cuki. És nem vagyok biztos benne, hogy így gondolkodnék, ha kisfiam lenne. Másképp gondolkodnál.”

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