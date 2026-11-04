Az elmúlt hetekben a világ minden táján a gyönyörű magyar modellről, Palvin Barbaráról írtak a lapok. Nem csoda, hiszen azon túl, hogy hatalmas rajongói tábora van és már tavalyi Victoria's Secret megjelenése is nagy elismerést váltott ki, az idei ezen is túltett. Valószínűleg nem kell részleteznünk, hogy azért is, mert Barbi 6 héttel kislánya születése után vonult a VS divatbemutatóján:

Azóta Palvin Barbarát láthattuk saját, halloweeni bulijukon is, és többször is adott interjút az anyaság témájában. Nem egyszer elmondta, hogy azért tudott visszatérni dolgozni ilyen hamar, mert rengeteg segítsége van, a családja és a férje abszolút támogatják őt és ott segítik, ahol csak tudják.

Ennek kapcsán nemrég, épp a VS bemutató után tett kis egy Insta-posztot, ahol megmutatta a "falut", amire számíthat a gyereknevelésben. A fotók között pedig a modell szépséges nővérén túl ugyancsak gyönyörű édesanyját is megmutatta. Nézd csak:

Sőt, ha lapozol egyet az alábbi Insta-galériában, ott is láthatsz róluk egy nyári fotót, még a kis Sylvie születése előttről:

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