Sokkoló az Ozempic új mellékhatása a sztárokon: íme az Ozempic-láb

Az Ozempicről (a gyógyszerről, amit eredetileg 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki) valószínűleg te is hallottál már, hiszen Hollywoodban több híresség is ezt a megoldást választotta a gyors fogyás érdekében. Sokan vállalják is - például Sharon Osbourne és Lizzo -, míg mások inkább tagadják, mert az emberek hamar kritizálni kezdik azt, aki ilyen módszerekkel adja le a plusz kilókat.

Ami viszont tény és való, hogy bár az Ozempic valóban eredményezhet fogyást, több mellékhatása is van. Gyomorfájdalom, puffadás, étvágytalanság, fáradtság, valamint külsőleg is akadnak nyomai. Sokak szerint abszolút látszik valaki arcán, nyakán, ha Ozempic-kel fogyott le, most pedig egy újabb mellékhatásra hívják fel sokan a figyelmet. Ez pedig az Ozempic-láb.

A részletet Sharon Osbourne korábbi fotóján szúrták ki az emberek:

Az „Ozempic-láb” a lábfejen jelentkező megereszkedett vagy öregedő bőrre utal, amely a gyors zsírvesztés következménye — és ez a legújabb jelenség a növekvő aggodalmak listáján, amelybe az „Ozempic arc” és az „Ozempic popsi” is beletartozik, mindkettőt a testzsír drasztikus változása okozza.

