Az ókori görögök a matematikában látták a kulcsot. A híres aranymetszés, más néven „Golden Ratio” (1,618) szerint egy arc annál harmonikusabb és szebb, minél közelebb áll arányaihoz. Ez a titokzatos képlet ott van a természetben, a művészetekben és sokak szerint a tökéletes arcokban is. De ahogy Konfuciusz mondta: „Mindenben van szépség, de nem mindenki látja meg.” Ez talán a legjobb emlékeztető arra, hogy bárki lehet a világ legszebb nője, hiszen a szépség végső soron mindig szubjektív.

2025-ben a világ legszebb nője Demi Moore lett. A 62 éves amerikai színésznő az idő múlása ellenére ma is eleganciát, erőt és kisugárzást sugároz. Ám a történet itt nem áll meg. A brit sajtó szerint ugyanis van egy másik, fiatalabb színésznő, akit szintén a legszebbnek tartanak...

Őt, és azt, hogy kik vannak pontosan még a TOP 10-es listában, a galériában láthatod:

Galéria / 10 kép Őt tartják most a világ legszebb nőjének - szerinted jogosan?

