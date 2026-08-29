Életmód
A rajongók aggódnak az Off Campus jövője miatt: a jelek szerint megromolhatott a főszereplők kapcsolata
Forrás: Liane Hentscher / Courtesy of Prime © Amazon Content Services LLC
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Már ezerrel készül az Off Campus második évadja Mika Abdalla (Allie) és Stephen Kalyn (Dean) főszereplésével, szóval rajongók milliói számolják vissza a napokat a premierig. Viszont a lelkes várakozást sajnos a napokban beárnyékolta egy olyan fordulat, ami sok fan szerint aggodalomra adhat okot. A Garrett Grahamet alakító Belmont Cameli Instagram-oldaláról ugyanis nemrég eltűnt szinte minden fotó és videó, amelyeken a szériában a szerelmét, Hannah Wellst játszó Ella Bright is szerepelt.
Például nem látható már a profilján egy olyan címlapfotója sem, amin együtt pózoltak, illetve nem találjuk most már a posztokat a Jimmy Fallonnak adott interjújukról sem a The Tonight Show-ban. „Ez volt az az eseményről, amiről Bel azt mondta, büszke rá és megtisztelőnek tartja, hogy a részese lehetett” – mutatott rá egy kommentelő. „Nagyon szakmaiatlan, amit csinált” – fejtette ki a véleményét egy másik felhasználó.
Szóval rengetegen vannak a fanok között olyanok, akik szerint azért ez elég gyanús lépés Belmonttól, főleg azért, mert az elmúlt hónapokban mindketten gyakran kiemelték az interjúikban azt, milyen közeli, jó barátok lettek az első szezon forgatása alatt és mennyire szeretik egymást. Határozottan tagadják, hogy a barátságnál több lenne közöttük, Ella pedig a barátnőjeként, egyfajta védőangyalaként hivatkozott Raina Morrisra, Belmont párjára a közelmúltban egy podcastben.
Sőt, még azt is nyilvánosan cáfolták, hogy a nő szándékosan, féltékenységből követte volna ki Ellát Instán – azt állítják, Raina véletlenül nyomott rá az unfollow gombra. Belmont ráadásul nem jelent meg a Prime Video sikerszériájának többi szereplőjével együtt Suki Waterhouse koncertjén, ahol Ella is színpadra lépett – miközben a többiek a helyszínen és a kommentszekcióban is maximálisan Ella mellett álltak, támogatták őt.
Belmont barátnője pedig nem titkolja, hogy nem viseli jól azokat a fanokat, akik nem tartják tiszteletben a magánéletüket: az Instragramján üzent azoknak, akik az ő családjának is üzeneteket küldenek Belmont miatt. „Ha a pasim rajongója vagy: Yay! Kérlek, ne írj a rokonaimnak. Össze vannak zavarodva. Írd le a naplódba, amit akarsz, aztán inkább menj el sétálni.” Éppen ezért is gondolják azt sokan most, hogy Belmont a kapcsolata miatt törölte Ellát – ha az életéből nem is, az Instájáról igen.
Off Campus-fanok figyelem!
És zárásképpen hadd áruljuk el neked, hogy megjelent a JOY legújabb lapszáma, a JOY Theatre Issue, amiben az Off Campus szívtipróiról is olvashatsz, bemutatjuk őket, hogy milyen életet élnek Off Screen!
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Csak a játék kedvéért: Kíváncsi vagy, neked melyik hokijátékos lenne a lelki társad a sorozatból?
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