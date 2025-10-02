Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Akkor csak egy kislány voltam, aki felnézett rá, aki csodálta a képernyőről sugárzó könnyedségét, a természetes báját, és csendben arról álmodott, hogy egyszer majd ő is elmesélheti a saját történetét. most pedig itt ülök. hallgatom, ahogy mesél, és lassan rájövök: Nóri története sokkal többről szól, mint amit valaha is láthattunk a tévé képernyőjén. Nem csupán egy pályáról szól, nem a reflektorfényről. ez egy nő története, aki megtanult áramlani az életében, mégpedig döntések, félelmek, újrakezdések és kapaszkodók között.

A Joy Pink October lapszámában nemcsak a megelőzés és a szűrés fontosságáról beszélgettünk Nórival, hanem azokról a személyes történetekről is, amelyek segítenek megtörni a hallgatást. Hiszen minden kimondott mondat erőt adhat másoknak is. A szépséges műsorvezető most őszintén mesél arról, milyen volt éveken át küzdeni a meddőséggel, és miért hiszi, hogy a tudás mindig erősebb, mint a félelem.

A tekintete még komolyabbá válik, amikor a meddőségről kezd beszélni. „Amikor Micivel három és fél évig küzdöttünk, hogy megfoganjon…ott értettem meg igazán, mennyire fontos, hogy akarjuk tudni, mi van a testünkkel. Mindenki azt mondta, örüljek, hogy minden rendben van. De közben nem volt minden rendben. És sokkal rosszabb volt a bizonytalanság, mint ha tudtam volna, mi a baj. Inkább akartam egy konkrét választ, még ha az rossz is, mert akkor legalább lehet tenni ellene valamit.” A mondatai most már szinte súlytalanul lebegnek a levegőben, de minden szó mögött ott van az évek csendes kitartása. „Szerintem ez nagyon fontos: a tudás mindig erősebb, mint a félelem. Sok nő retteg elmenni szűrésre, mert fél attól, mit talál. De pont ez az, amin változtatni kellene. Ha tudod, van lehetőséged dönteni. Ha nem tudod, elveszed magadtól ezt a jogot.”

forrás: Nánási Pál