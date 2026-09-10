Életmód
Olivia Wilde keményen beszólt Hollywoodnak: „Alig találni színésznőt, aki még tudja mozgatni az arcát”
Forrás: Taylor Hill/Getty Images
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Hollywoodban régóta nem újdonság a fiatalság kultusza, ahogy az sem, hogy a női sztárok külsejét sokszor szinte nagyítóval vizsgálják. Olivia Wilde azonban nemrég rendezőként világított rá a jelenség egy másik oldalára: Mi történik akkor, ha az arc kisimításával éppen azt veszítik el a színészek, ami a munkájuk egyik legfontosabb eszköze?
A színésznő-rendező egy podcastban arról beszélt, hogy casting közben ma már kifejezetten keresi azokat a színésznőket, akiknek még szabadon mozog az arcuk – és állítása szerint egyáltalán nincs könnyű dolga. Olivia ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem hibáztatja ezért a nőket: ő maga is ugyanennak a hollywoodi rendszernek és ugyanazoknak az elvárásoknak van kitéve.
Olivia Wilde mondata azért találhatott ennyire érzékeny pontra, mert a kérdés már messze nem csak arról szól, ki szeretne vagy nem szeretne Botoxot. Az esztétikai kezelések személyes döntések, és Olivia maga is hangsúlyozta, hogy nem akarja hibáztatni azokat a nőket, akik élnek velük. A probléma inkább az a rendszer, amelyben egy nőnek egyszerre kellene örökké fiatalnak látszania.
És talán pont ezért lett feltűnő az utóbbi időben, amikor egy-egy filmben egyszer csak valódi homlokráncokat, szem körüli vonalakat vagy természetesen változó arckifejezéseket, apró arcrezdüléseket látunk. Ami néhány évtizeddel ezelőtt teljesen hétköznapi volt, az mára szinte látványossá vált – pedig egy színész esetében sokszor éppen ezek az apró „tökéletlenségek” teszik igazán hihetővé azt, amit a vásznon mutatnak nekünk.
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