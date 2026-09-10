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Olivia Wilde keményen beszólt Hollywoodnak: „Alig találni színésznőt, aki még tudja mozgatni az arcát”

#Sztárok
#Hollywood
#arc
#színészek
#Olivia Wilde
#botox
#szépészeti beavatkozások
#esztétikai beavatkozások
Dóri
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 10. 11:43

Forrás: Taylor Hill/Getty Images

Olivia Wilde
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Olivia Wilde szerint Hollywood aktuális szépségideálja már a színészi játékot is befolyásolja: a beavatkozások miatt a sztárok arca szinte már képtelen érzéseket kimutatni.

Hollywoodban régóta nem újdonság a fiatalság kultusza, ahogy az sem, hogy a női sztárok külsejét sokszor szinte nagyítóval vizsgálják. Olivia Wilde azonban nemrég rendezőként világított rá a jelenség egy másik oldalára: Mi történik akkor, ha az arc kisimításával éppen azt veszítik el a színészek, ami a munkájuk egyik legfontosabb eszköze?

A színésznő-rendező egy podcastban arról beszélt, hogy casting közben ma már kifejezetten keresi azokat a színésznőket, akiknek még szabadon mozog az arcuk – és állítása szerint egyáltalán nincs könnyű dolga. Olivia ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem hibáztatja ezért a nőket: ő maga is ugyanennak a hollywoodi rendszernek és ugyanazoknak az elvárásoknak van kitéve.

Anne Hathaway és Millie Bobby Brown az utóbbi időben sok kritikát kaptak amiatt, hogy az arcuk alig mozgott színészkedés közben.
forrás: A rólad alkotott kép, Stranger Things
Anne Hathaway és Millie Bobby Brown az utóbbi időben sok kritikát kaptak amiatt, hogy az arcuk alig mozgott színészkedés közben.

Olivia Wilde mondata azért találhatott ennyire érzékeny pontra, mert a kérdés már messze nem csak arról szól, ki szeretne vagy nem szeretne Botoxot. Az esztétikai kezelések személyes döntések, és Olivia maga is hangsúlyozta, hogy nem akarja hibáztatni azokat a nőket, akik élnek velük. A probléma inkább az a rendszer, amelyben egy nőnek egyszerre kellene örökké fiatalnak látszania.

És talán pont ezért lett feltűnő az utóbbi időben, amikor egy-egy filmben egyszer csak valódi homlokráncokat, szem körüli vonalakat vagy természetesen változó arckifejezéseket, apró arcrezdüléseket látunk. Ami néhány évtizeddel ezelőtt teljesen hétköznapi volt, az mára szinte látványossá vált – pedig egy színész esetében sokszor éppen ezek az apró „tökéletlenségek” teszik igazán hihetővé azt, amit a vásznon mutatnak nekünk.

Vannak sztárok, akik már nemet mondanak a botoxra!

Galéria / 7 kép

Van, akinek nem jött be: 7 híres ember, akik a botoxot maguk mögött hagyták

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