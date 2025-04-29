Horoszkóp
Ők a The Last Of Us színészeinek való életbeli partnerei

Kamilla
Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. április 29. 09:04

Forrás: MAX

Last of Us
A The Last of Us a Max sikersorozata nemcsak a posztapokaliptikus világában zajló drámai történeteivel, hanem a karakterek összetett kapcsolataival is rabul ejtette a nézők szívét.

De amikor a kamerák kialszanak, és a világvége veszélyei háttérbe szorulnak, a színészek egészen más, sokkal földhözragadtabb kapcsolatokat élnek meg, de persze az is benne van, hogy még keresik az igazit. Bizony-bizony kedvenc színészeink is hazamennek valakihez. Legyen az nő, férfi, vagy éppen szeretett négylábú kedvenceikhez

A következő válogatásban most a világ jelenleg legnépszerűbb sorozatának, a The Last of Us szereplőinek való életbeli partnereit szedtük egy csokorba. És míg sokan azt hinnék, hogy mindannyian megtalálták az igazit, lesz olyan, aki meglepő módon mégis a szingliséget választotta.

Lássuk, kik ők!

Galéria / 8 kép

Ők a The Last Of Us színészeinek való életbeli partnerei

