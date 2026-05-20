Úgy tűnik, ismét fénykorukat élik a 2000-es évek vibe-ját idéző romkomok, és ezt mi sem bizonyíthatná jobban annál, hogy mindenki Off Campus lázban ég! A sorozat, ami néhány napja érkezett meg az Amazon Prime-ja, egy klasszikus alapsztorit hoz, mégsem lehet megunni: adott egy lány, akit senki sem vesz észre, és a suli legmenőbb pasija, aki valamilyen véletlen folytán mégis kiszúrja őt. Több okból kifolyólag aztán úgy alakul, hogy mindkettőjük érdekében az a legjobb, ha úgy tesznek, mintha egy párt alkotnának (a fő ok persze az, hogy Hannah felkeltse egy másik srác érdeklődését), így aztán tettetni kezdik az egész suli előtt, hogy mennyire szerelmesek egymásba. Nem áruljuk el a végét, hisz nem spoilerezünk, de annyit mondunk, elégedett leszel te is a befejezéssel!

Az Off Campus könyvek és sorozat szereplői persze mind fiatal felnőttek, egyetemisták, akik szabadidejükben együtt lógnak, partiznak, és pont ettől olyan izgalmas a történetük. Ebből kifolyólag a karakterek mind 20-22 évesek, ám egy képernyős adaptáció esetében gyakran megesik, hogy a kiválasztott színészek kora merőben eltér. És bizony itt sem volt ez másképp! Egészen meglepő, mennyi idősek a sorozat szereplői a való életben, és mégis milyen jól hozták a fiatal egyetemistákat.

Nézd meg te is, hány évesek igazából az Off Campus szereplői vs. a sorozatbeli karaktereik!

Galéria / 7 kép Ennyi idősek az Off Campus sorozat sztárjai vs. az általuk játszott karakterek

