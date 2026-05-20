Az Off Campus sztárja felajánlotta a veséjét egy idegennek, hogy megmentse a barátja életét

Barna Borbála
Utoljára frissült: 2026. május 19. 11:05

Forrás: Az Off Campus c. sorozat/Prime - © Amazon Content Services LLC

Belmont Cameli az internet legújabb boyfriendje, és bár tényleg hihetetlenül vonzó pasi, nem a külseje miatt imádjuk őt, hanem azért, mert elképesztően önzetlen ember.

Miután elolvastad az Off-Campus könyvsorozat első részét Elle Kennedytől, te is azonnal felvetted a kedvenc book boyfriendjeid listájára Garrett Grahamet? Igen, igen, mi is megtettük, és most, hogy már (többször is) ledaráltuk a The ​Deal – Az üzlet című kötetet feldolgozó show, az Off Campus első évadját, ki merjük jelenteni, hogy nemcsak Hannah szerelmes a srácba, hanem mi is – amihez persze köze van a hokist játszó színésznek, Belmont Camelinek is.

Ráadásul a most huszonnyolc éves sztár éppen olyan fantasztikus barát a valóságban, mint a szériában és tényleg bármit megtenne azokért, akik fontosak neki. Amikor azt mondjuk, akár meg is mentené a szerettei életét, egyáltalán nem túlzunk: képzeld, a Briar University sportolóját alakító színész nyolc évvel ezelőtt, 2018-ban csatlakozott egy tizennégy főt számláló keresztdonációhoz: felajánlotta a veséjét valakinek, hogy így az ő barátja is kaphasson szervet mástól a lánc részeként.

Belmont Cameli gyerekkori haverja, Brendan Flaherty veseelégtelenséggel küzdött, ezért naponta dialízisre kellett járni, azonban a színész sajnos nem volt megfelelő donor számára – hiába ajánlotta fel neki a veséjét. Így ő egy Clotilde Ruiz nevű nő életét mentette meg, akinek pedig a lánya vállalkozott a szervdonor szerepére egy másik beteg részére, majd a lánc addig folyatódott, míg végül Brendan Flaherty is sorra kerülhetett.

„Megadatott számomra az a lehetőség és kiváltság, hogy életet menthettem” – írta akkor az Instagramján Belmont Cameli, majd felhívta a figyelmet arra, milyen sokan harcolnak az életükért veseelégtelenség miatt, mert a transzplantációra éveket kell várniuk – ha egyáltalán megérik azt.

Nagyon hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a tizennégy embert érintő csereprogramnak, amely hét beteget áldott meg új szervekkel és fényesebb jövővel.

A műtétjekor mindössze húszéves színész azt is kiemelte, hogy a fájdalma elmúlik, a hegei elhalványulnak, de a szeretet, amit emiatt a tapasztalat miatt a szívében őriz, örökre vele marad. Szóval, nem, Belmont Cameli nem a külsejével varázsolt el minket (bár tagadhatatlanul vonzó!), hanem azzal, hogy mennyire önzetlen barát, olyasvalaki, akiben tényleg meg lehet rá bízni és lehet rá számítani is.

