Az Off Campus sztárja felajánlotta a veséjét egy idegennek, hogy megmentse a barátja életét

Miután elolvastad az Off-Campus könyvsorozat első részét Elle Kennedytől, te is azonnal felvetted a kedvenc book boyfriendjeid listájára Garrett Grahamet? Igen, igen, mi is megtettük, és most, hogy már (többször is) ledaráltuk a The ​Deal – Az üzlet című kötetet feldolgozó show, az Off Campus első évadját, ki merjük jelenteni, hogy nemcsak Hannah szerelmes a srácba, hanem mi is – amihez persze köze van a hokist játszó színésznek, Belmont Camelinek is.

Ráadásul a most huszonnyolc éves sztár éppen olyan fantasztikus barát a valóságban, mint a szériában és tényleg bármit megtenne azokért, akik fontosak neki. Amikor azt mondjuk, akár meg is mentené a szerettei életét, egyáltalán nem túlzunk: képzeld, a Briar University sportolóját alakító színész nyolc évvel ezelőtt, 2018-ban csatlakozott egy tizennégy főt számláló keresztdonációhoz: felajánlotta a veséjét valakinek, hogy így az ő barátja is kaphasson szervet mástól a lánc részeként.

Belmont Cameli gyerekkori haverja, Brendan Flaherty veseelégtelenséggel küzdött, ezért naponta dialízisre kellett járni, azonban a színész sajnos nem volt megfelelő donor számára – hiába ajánlotta fel neki a veséjét. Így ő egy Clotilde Ruiz nevű nő életét mentette meg, akinek pedig a lánya vállalkozott a szervdonor szerepére egy másik beteg részére, majd a lánc addig folyatódott, míg végül Brendan Flaherty is sorra kerülhetett.

„Megadatott számomra az a lehetőség és kiváltság, hogy életet menthettem” – írta akkor az Instagramján Belmont Cameli, majd felhívta a figyelmet arra, milyen sokan harcolnak az életükért veseelégtelenség miatt, mert a transzplantációra éveket kell várniuk – ha egyáltalán megérik azt.

Nagyon hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a tizennégy embert érintő csereprogramnak, amely hét beteget áldott meg új szervekkel és fényesebb jövővel.

A műtétjekor mindössze húszéves színész azt is kiemelte, hogy a fájdalma elmúlik, a hegei elhalványulnak, de a szeretet, amit emiatt a tapasztalat miatt a szívében őriz, örökre vele marad. Szóval, nem, Belmont Cameli nem a külsejével varázsolt el minket (bár tagadhatatlanul vonzó!), hanem azzal, hogy mennyire önzetlen barát, olyasvalaki, akiben tényleg meg lehet rá bízni és lehet rá számítani is.

Imádtad az Off Campus sorozatot? Akkor ezeket a könyveket is érdemes elolvasnod!

Galéria / 6 kép Pénteki olvasóklub: 6 hockey romance, ha már le is daráltad és imádtad az Off Campus sorozatot Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria