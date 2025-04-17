Horoszkóp
Ő volt II. Erzsébet királynő magyar üknagymamája, Klaudia

Utoljára frissült: 2025. április 17. 08:57

Forrás: Stuart C. Wilson/Getty Images

II. Erzsébet királynő
A néhai uralkodó tulajdonképpen Magyarországról származik, de a felmenője élete sajnos tragikus véget ért.

Talán nem is hinnéd, hány világsztárnak vannak magyar felmenői: többek között Jamie Lee Curtis, Drew Barrymore, Kate Hudson, vagy Calvin Klein is közéjük tartozik, de a lista egyébként elég hosszú, és nemcsak hírességek kerültek fel rá, hanem például II. Erzsébet királynő is. A néhai uralkodó üknagyanyja ugyanis magyar származású: III. Károly brit király szépanyját Rhédey Klaudiának hívták, erdélyi nemesi család tagja volt, aki 1812 és 1841 között élt.

A néhai II. Erzsébet királynő magyar üknagyanyját Rhédey Klaudiának hívták.
forrás: Universal History Archive/Getty Images
A néhai II. Erzsébet királynő magyar üknagyanyját Rhédey Klaudiának hívták.

A grófnő tizenévesen súlyos beteg lett, ezért Bécsbe küldték, hogy felépüljön, itt bálokba, lovagolni járt - így ismerte meg későbbi férjét, Sándor württembergi herceget is, és bár állítólag első látásra egymásba szerettek, közel öt évet kellett várniuk arra, hogy összeházasodhassanak. Klaudia apja ragaszkodott ahhoz, hogy a veje megtanuljon magyarul, de a sors iróniája, hogy mire Klaudia és Sándor végre összeköthették az életüket. Két lányuk és egy fiuk született, de a sors hamar elválasztotta őket, mert II. Erzsébet királynő magyar üknagyanyja mindössze huszonkilenc évesen életét vesztette egy lóbalesetben.

