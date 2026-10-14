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Ez a gyönyörű nő Josh Hartnett felesége: 4 közös gyermekük is született

#Josh Hartnett
#Feleség
#Tamsin Egerton
Kerekes Vivien
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 14. 09:38

Forrás: Getty Images

Ez a gyönyörű nő Josh Hartnett felesége: 4 közös gyermekük is született
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A színész 15 éve él boldog kapcsolatban feleségével, ráadásul négy gyermekük is született!

Ha a 2000-es években voltál tini, most könnyen lehet déjà vu érzésed: egykori celebcrushaink sorra térnek vissza új filmek és sorozatok főszereplőiként. Most pedig egyértelműen Josh Hartnett Josh Hartnett színész 5cikk 0galéria 0videó Még több róla áll a középpontban! A színész az utóbbi években egyre nagyobb visszatéréseket produkál, 2026-ban pedig több nagy projektben is szerepet kapott. Így aztán még magunkhoz sem tértünk a Verity filmes verziójától (és a nagy fordulatoktól), máris egy új sorozatban láthatjuk a színészt. Ez a Below, amit bár eleinte sokan a Widow's Bay utódjaként emlegettek, azért egész más vibe-ot és történetet hoz magával.

Ha érdekel a cselekmény, röviden: Új-Fundland egy, szinte elfeledett halászfalujában, Snook’s Armban játszódik. A nehéz helyzetben lévő kisváros lakóira kormányzati és vállalati nyomás nehezedik, hogy adják el a földjeiket és költözzenek el, amit a helyi halász, Calvin Penney ( Josh Hartnett Josh Hartnett színész 5cikk 0galéria 0videó Még több róla ) mereven elutasít. A feszültséget fokozza, hogy egy nap egy hatalmas, bűzös jéghegy úszik be a kikötőbe, amellyel együtt egy rejtélyes, gigantikus tengeri lény (egy ősi tintahal) is érkezik.

Nem véletlen tehát, hogy most Josh Hartnett Josh Hartnett színész 5cikk 0galéria 0videó Még több róla nagy figyelmet kap, és rengeteg vörös szőnyeges eseményen jelent meg. De azt tudtad, hogy a színész egyébként nemcsak, hogy házas, de NÉGY GYERMEKES APUKA? Bizony! Josh még 2011-ben ismerte meg Tamsin Egertont, amikor együtt forgatták a The Lovers című filmet. Mindketten kapcsolatban éltek ekkor, de annyira egymásra találtak, hogy már akkor és ott tudták: őket egymásnak teremtette az ég. Szakítottak párjaikkal, majd a forgatás után randizni kezdtek.

A gond az volt, hogy ekkor Josh még az USA-ban élt, míg a színésznő Londonban, így távkapcsolatba kényszerültek. Egy ponton viszont Tamsin elutazott Amerikába, majd egy hosszú utazásra indultak együtt, aminek a vége az lett, hogy sosem váltak külön egymástól. Közben kiderült, hogy úton van első közös gyermekük, így aztán átköltöztek Angliába, és a családalapítás került fókuszba. Szerelmével végül csak 2021-ben keltek egybe, de nagyon boldogok együtt.

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