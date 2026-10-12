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Megszégyenítették, kinevették, hibáztatták őket: 19 híres nő, akivel kegyetlenül bántak a kétezres években
Forrás: John Shearer/Getty Images
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Ha a kétezres évekre gondolsz, valószínűleg előbb jutnak eszedbe a csípőnadrágok, a kedvenc tinifilmjeid és a kívülről fújt popslágerek, mint egy-egy megalázó tévéinterjú ugyanebből a korszakból.
Pedig ugyanennek az időszaknak a része volt az is, hogy női sztárok testét címlapokon kritizálták, a magánéleti válságaikat szórakoztató műsorszámként kezelték, és még akkor is őket hibáztatták, amikor valaki megsértette a magánszférájukat.
A megalázó történetek között vannak vállalhatatlan interjúk és engedély nélkül nyilvánosságra hozott intim felvételek is: az esetek különböznek, de ugyanaz a kérdés merül fel utánuk... Hogyan válhatott ennyire elfogadottá a nők nyilvános megszégyenítése?
1. Janet Jackson Janet Jackson Énekesnő, Színésznő 14cikk 0galéria 0videó Még több róla : egy ruhabaleset, nagyon eltérő következményekkel
A 2004-es Super Bowl félidei show-jában Justin Timberlake letépte Janet jelmezének egy részét, és az énekesnő melle egy pillanatra láthatóvá vált. A hatalmas botrány után Janet végül nem jelent meg az akkori Grammy-gálán, miközben Justin fellépett és díjat is nyert. Már ez az egyetlen este is megmutatja, mennyire eltérően alakulhatott akkoriban a női és egy férfi előadó helyzete ugyanannak a történetnek a szereplőjeként.
2. Winona Ryder Winona Ryder Színésznő 7cikk 0galéria 0videó Még több róla : Egy botrány hosszú időre keresztülhúzta a karrierjét
Winonát 2001-ben bolti lopás miatt letartóztatták, később pedig elítélték. A történetnek azonban a jogi következményeken túl is komoly hatása lett: a sztár hátralépett a színészettől, és Los Angelesből San Franciscóba költözött. Évekkel később arról beszélt, hogy az eset jelentősen befolyásolta a karrierjét, a kétezres éveket pedig különösen megalázó időszaknak élte meg nőként Hollywoodban.
3. Anna Nicole Smith: mérlegre akarták állítani egy interjúban
Anna Nicole egyik rádiós szereplése során Howard Stern a súlyát kezdte találgatni, majd egy mérleget is előkészítettek, hogy rávegyék: álljon rá. Hiába utasította vissza, továbbra is ezen pörögtek, és a hallgatók is nyomást gyakoroltak rá. Anna később elmondta, mennyire fájt neki ez a bánásmód, és hogy a megalázó megjegyzések tovább rontottak a lelkiállapotán.
4. Britney Spears Britney Spears Énekesnő 168cikk 14galéria 0videó Még több róla : a válságából látványosság lett
Amikor Britney 2007-ben leborotválta a haját, az a korszak egyik legtöbbet mutogatott sztárpillanata lett. Az énekesnő később a memoárjában arról írt, hogy egész életében figyelték és véleményezték a külsejét, ő pedig ezzel a döntéssel próbált visszavenni valamennyit az irányításból. A lesifotósok folyamatos jelenléte és a magánéleti nehézségek közepette ez az egyetlen képsor vált a róla szóló történet meghatározó részévé...
5. Paris Hilton Paris Hilton színésznő, énekesnő, DJ 46cikk 3galéria 0videó Még több róla : őt hibáztatták az intim felvétel miatt
Paris mindössze 19 éves volt, amikor akkori párjával elkészítette azt az intim videót, amely később nyilvánosságra került. A felvétel körüli figyelem nem állt meg a magánszférája megsértésénél: őt bélyegezték meg az elterjedése miatt, és később arról beszélt, úgy állították be, mintha ő lenne a történetben a gonosz szereplő. A nyilvános megszégyenítés súlyos nyomot hagyott benne, miközben a közönség jelentős része egyszerű sztárbotrányként kezelte a történteket.
6. Ashlee Simpson Ashlee Simpson énekesnő, színésznő 7cikk 0galéria 0videó Még több róla : egy elrontott fellépését évekig nem engedtek el
Ashlee 2004-es Saturday Night Live-fellépésén rossz éneksáv indult el, és nyilvánvalóvá vált, hogy előre felvett vokált használt. Később elmagyarázta, hogy refluxos panaszok miatt elveszítette a hangját, de ez sem állította meg a támadásokat. A következő évben visszatért a műsorba, a korábbi baki mégis hosszú időre ráragadt, a reakciókat pedig utólag rendkívül bántónak élte meg.
7. Megan Fox: a rendezővel való konfliktusa mindent elhomályosított
Megan a Transformers sikere után egy interjúban keményen bírálta Michael Bay rendező forgatási módszereit, és Hitlerhez hasonlította a viselkedését. A megjegyzése után nem tért vissza a harmadik filmbe, a távozás körülményeiről pedig eltérő beszámolók jelentek meg. Michael Bay később azt állította, Steven Spielberg kérte az elbocsátását, míg Megan korábban saját döntéseként beszélt a távozásról; a konfliktus mindenesetre a karrierjéről szóló hírek központi témájává vált.
8. Rihanna Rihanna énekesnő 273cikk 32galéria 0videó Még több róla : a bántalmazás után a magánszféráját is megsértették
Rihannát 2009 februárjában akkori párja, Chris Brown bántalmazta, aki később bűnösnek vallotta magát a támadás miatt. Ezután az énekesnő sérüléseiről készült rendőrségi fotó is kiszivárgott, így egy különösen kiszolgáltatott pillanatában kellett szembesülnie azzal, hogy az egész világ látja az arcát. Rihanna Rihanna énekesnő 273cikk 32galéria 0videó Még több róla később megalázónak nevezte a kép nyilvánosságra kerülését, amely tovább fokozta a történtek utáni lelki terheit.
9. Brooke Shields: a kezeléséről is nyilvánosan kellett vitáznia
Brooke nyíltan beszélt a szülés utáni depressziójáról és arról, hogy antidepresszánst szedett, Tom Cruise azonban 2005-ben nyilvánosan kritizálta ezt a döntését. Így egy nagyon személyes tapasztalat megosztása után még a kezelését is meg kellett védenie a nyilvánosság előtt. Brooke hangsúlyozta, hogy a gyógyszer segített neki a legsötétebb időszakban, Tom pedig később személyesen bocsánatot kért tőle.
10. Jessica Simpson Jessica Simpson énekesnő, színésznő 40cikk 2galéria 0videó Még több róla : egy farmer miatt a teste lett a fő téma
Jessica 2009-ben magas derekú farmerben lépett színpadra, az eseményről készült fotók után pedig szinte minden a súlyáról szólt. A megjelenése körüli felhajtás messze háttérbe szorította magát a koncertet, és az önbizalmát is súlyosan érintette. Később elmondta, hogy a fellépés közben még jól érezte magát, a fotókra érkező reakciók viszont elvették tőle azt a biztonságérzetet, amelyet korábban a színpad adott neki.
11. Mariah Carey Mariah Carey énekesnő, színésznő 62cikk 4galéria 0videó Még több róla : évekig félt elmondani, mi történt vele
Mariah 2001-ben kórházi kezelésre szorult, és ugyanebben az évben bipoláris zavart diagnosztizáltak nála. Erről csak 2018-ban beszélt nyilvánosan, amikor elmondta, hogy hosszú ideig tagadásban és elszigetelten élt, miközben attól tartott, valaki leleplezi az állapotát. A története megmutatja, milyen nagy teher lehet a megbélyegzéstől való félelem még egy sikeres előadó számára is.
12. Lindsay Lohan Lindsay Lohan színésznő, énekesnő, modell 59cikk 5galéria 0videó Még több róla : a felnőtté válását is szexualizálták
Lindsay alig lett 18 éves, amikor egy magazin címlapja már azt hangsúlyozta, hogy immár „legális” lett. A róla szóló anyagokban a teste és a szexuális vonzereje is központi szerepet kapott, miközben a fotósok figyelme egyre tolakodóbbá vált. A paparazzik üldözése veszélyes helyzetekhez is vezetett: 2005-ben egy fotóst letartóztattak, miután autójával Lindsay járművének ütközött.
13. Katherine Heigl Katherine Heigl Színésznő 27cikk 2galéria 0videó Még több róla : ráragadt, hogy „nehéz vele dolgozni”
Katherine a Felkoppintva című filmet kissé szexistának nevezte, majd később azért nem szállt versenybe az Emmy-díjért A Grace klinika egyik évadával, mert nem érezte elég erősnek a kapott anyagot. Ezek után a médiában egyre inkább arról szóltak róla a hírek, hogy hálátlan és problémás színésznő. Később elmondta, hogy a címkék és az elutasítás komolyan megviselték a mentális egészségét, és segítségre volt szüksége.
14. Amy Winehouse Amy Winehouse énekesnő, dalszövegíró 8cikk 0galéria 0videó Még több róla : szinte folyamatosan fotózták, még az otthonánál is
Amy függősége és személyes nehézségei állandó témát adtak a bulvárnak, miközben a fotósok az otthonához is követték. A helyzet annyira eldurvult, hogy 2009-ben bírósági végzéssel kellett korlátoznia a paparazzik közeledését és zaklatását. Az intézkedést a háza előtt is kifüggesztették, hogy egyértelmű legyen: a hírnév nem jelent korlátlan belépőt valakinek a magánéletébe.
15. Tyra Banks: fürdőruhában válaszolt a kritikusainak
Tyrát 2007-ben fürdőruhás fotók miatt kezdték támadni, ő pedig a saját műsorában, ugyanazt a fürdőruhát viselve reagált a bántó megjegyzésekre. A válasza nem csak saját magáról szólt: azokat a nőket és lányokat is megszólította, akik hasonló testszégyenítést tapasztaltak. A sokat idézett, nyers visszavágás mögött az a düh állt, hogy mások testét ilyen könnyen lehetett nyilvános céltáblává tenni.
16. Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens színésznő, énekesnő 66cikk 3galéria 0videó Még több róla : neki kellett bocsánatot kérnie a kiszivárgott képért
Vanessa mindössze 18 éves volt, amikor 2007-ben egy meztelen fotója az engedélye nélkül felkerült az internetre. A Disney-sztár ezután nyilvánosan bocsánatot kért, ennek ellenére rossz döntésként beszéltek a(z egyébként privát célú) kép elkészítéséről. Évekkel később Vanessa már arról mesélt, mennyire traumatikus volt számára, hogy egy ilyen személyes felvételt mások egyszerűen megosztottak a világgal.
17. Jennifer Love Hewitt Jennifer Love Hewitt Színésznő, Énekesnő 8cikk 0galéria 0videó Még több róla : egy nyaralásból testszégyenítés lett
Jennifer 2007-es bikinis paparazzifotói után az internetes kommentárok a testét és a súlyát kezdték támadni. A színésznő válaszában hangsúlyozta, hogy szereti a testét, és elsősorban azokért a lányokért szólal fel, akiknek az ilyen megjegyzések árthatnak az önképüknek. Arra biztatta a nőket, hogy bátran viseljenek bikinit, és ne hagyják, hogy mások sértései határozzák meg, hogyan érzik magukat a bőrükben.
18. Keira Knightley: egy fiatal lány halálával is összefüggésbe hozták
Keira 2007-ben jogi lépéseket tett, miután a Daily Mail egy bikinis fotóját egy anorexiában elhunyt fiatal lány története mellett közölte. Az anyag azt sugallta, hogy a színésznő félrevezette a közönséget az egészségi állapotáról, és a megjelenésével rossz példát mutatott. A lap később elfogadta, hogy Keirának nincs evészavara, és nem felelős a lány haláláért; az ügy kártérítéssel zárult.
19. Tara Reid Tara Reid színésznő 9cikk 0galéria 0videó Még több róla : egy ruhabaleset után kinevették
Tara egy 2004-es vörös szőnyeges eseményen nem vette észre azonnal, hogy lecsúszott a ruhája pántja, és szabaddá vált az egyik melle. Később arról beszélt, hogy a fotósok nevettek és gyakorlatilag ünnepelték a pillanatot, ő pedig hiába kérte, hogy ne hozzák nyilvánosságra a képeket. Egy kínos balesetből így újabb alkalom lett arra, hogy a testét és a megjelenését támadják.
Megszégyenítették, kinevették, hibáztatták őket: íme 19 híres nő, akivel kegyetlenül bántak a kétezres években!
Emlékszel még azokra a sztárpárokra a 2000-es évekből, akiket imádtunk?
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