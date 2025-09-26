Ő az a női sztár, akinek a legtökéletesebb az alakja a tudomány szerint: sokan meglepődtek az eredményen

A tudomány szerint ugyanis a női testideál nem a nádszálkarcsú alkatban, hanem egy sokkal nőiesebb formában testesül meg, és ennek élő bizonyítéka nem más, mint a brit színésznő és modell, Kelly Brook. Az ő alakja áll a legközelebb ahhoz, amit a kutatások a tökéletes női testnek neveznek.

A szépségideál mindig változik

A női szépségideál sosem volt állandó, hiszen gondoljunk csak Marilyn Monroe telt, nőies formáira, majd a 90-es években Kate Moss heroin chic külseje hódított, majd a 2010-es években a Kim Kardashian-féle homokóra alkat lett a legvágyottabb. A történelemben újra és újra változott, mit nevezünk tökéletes testnek, és ezek a trendek mindig tükrözték a társadalmi elvárásokat és a divat alakulását.

Kelly Brook a tudomány szerint tökéletes

A Newcastle University kutatása viszont meglepő eredményt hozott, ugyanis a tudomány szerint nem a vékony modellalkat a legtökéletesebb, hanem egy teltebb, ívesebb forma. A kutatás alapján az ideális női test 93 cm-es mellbőséggel, 61 cm-es derékkal és 87 cm-es csípővel rendelkezik, testtömegindexe pedig 18,5 körüli. A derék–csípő arány (.65–.75) szintén kulcsfontosságúnak bizonyult.

És ki felel meg ennek leginkább? Kelly Brook, akinek alakját sokszor nevezték kicsit húsosnak a mai divatvilágban, a tudomány mégis őt hozta ki győztesnek. Mérései és BMI-je pontosan illeszkednek az ideálisnak tartott paraméterekhez, így ő lett a modern kutatások szerint a tökéletes női test megtestesítője.

A tökéletesség új definíciója

Ez az eredmény rámutat arra, hogy a szépség sosem egységes vagy örök érvényű fogalom. A tudomány, a divat és a kultúra folyamatosan alakítja, mi számít ideálisnak. Ma pedig úgy tűnik, hogy egy kissé teltebb, természetesebb testalkat számít vonzóbbnak, mint a túlzottan sovány modelleké. A kutatások hangsúlyozzák azt is, hogy a szépség sokféle formában létezik, és minden test egyedi történetet mesél el. Az igazi üzenet tehát nem az, hogy csak Kelly Brook alkatát kell csodálni, hanem hogy végre ideje elfogadni a sokszínűséget és kilépni a szűkre szabott szépségideálok börtönéből.

Ashley Graham a plus size forradalmár

Ha a teltebb testalkat és az önelfogadás szóba kerül, nem lehet kihagyni Ashley Graham nevét sem. Ő volt az első plus size szupermodell, aki forradalmasította a divatipart, és 2023-ban még a világ legszexibb nőjének is megválasztották, megelőzve olyan sztárokat, mint Margot Robbie vagy Emily Ratajkowski.

