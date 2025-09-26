Horoszkóp
Ő az a női sztár, akinek a legtökéletesebb az alakja a tudomány szerint: sokan meglepődtek az eredményen

Kamilla
Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. szeptember 25. 09:23

Forrás: gettyimages

sztár, alak, tökéletes
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.

Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Felejtsük el a szupermodellek szigorú vonalait! Mutatjuk, kinek az alakja áll legközelebb ahhoz, amit a kutatások a tökéletes női testnek neveznek.

A tudomány szerint ugyanis a női testideál nem a nádszálkarcsú alkatban, hanem egy sokkal nőiesebb formában testesül meg, és ennek élő bizonyítéka nem más, mint a brit színésznő és modell, Kelly Brook. Az ő alakja áll a legközelebb ahhoz, amit a kutatások a tökéletes női testnek neveznek.

A szépségideál mindig változik

A női szépségideál sosem volt állandó, hiszen gondoljunk csak Marilyn Monroe telt, nőies formáira, majd a 90-es években Kate Moss heroin chic külseje hódított, majd a 2010-es években a Kim Kardashian-féle homokóra alkat lett a legvágyottabb. A történelemben újra és újra változott, mit nevezünk tökéletes testnek, és ezek a trendek mindig tükrözték a társadalmi elvárásokat és a divat alakulását.

forrás: gettyimages

Kelly Brook a tudomány szerint tökéletes

A Newcastle University kutatása viszont meglepő eredményt hozott, ugyanis a tudomány szerint nem a vékony modellalkat a legtökéletesebb, hanem egy teltebb, ívesebb forma. A kutatás alapján az ideális női test 93 cm-es mellbőséggel, 61 cm-es derékkal és 87 cm-es csípővel rendelkezik, testtömegindexe pedig 18,5 körüli. A derék–csípő arány (.65–.75) szintén kulcsfontosságúnak bizonyult.

És ki felel meg ennek leginkább? Kelly Brook, akinek alakját sokszor nevezték kicsit húsosnak a mai divatvilágban, a tudomány mégis őt hozta ki győztesnek. Mérései és BMI-je pontosan illeszkednek az ideálisnak tartott paraméterekhez, így ő lett a modern kutatások szerint a tökéletes női test megtestesítője.

Íme a csodás Kelly Brook!
forrás: gettyimages
Íme a csodás Kelly Brook!

A tökéletesség új definíciója

Ez az eredmény rámutat arra, hogy a szépség sosem egységes vagy örök érvényű fogalom. A tudomány, a divat és a kultúra folyamatosan alakítja, mi számít ideálisnak. Ma pedig úgy tűnik, hogy egy kissé teltebb, természetesebb testalkat számít vonzóbbnak, mint a túlzottan sovány modelleké. A kutatások hangsúlyozzák azt is, hogy a szépség sokféle formában létezik, és minden test egyedi történetet mesél el. Az igazi üzenet tehát nem az, hogy csak Kelly Brook alkatát kell csodálni, hanem hogy végre ideje elfogadni a sokszínűséget és kilépni a szűkre szabott szépségideálok börtönéből.

Ashley Graham a plus size forradalmár

Ha a teltebb testalkat és az önelfogadás szóba kerül, nem lehet kihagyni Ashley Graham nevét sem. Ő volt az első plus size szupermodell, aki forradalmasította a divatipart, és 2023-ban még a világ legszexibb nőjének is megválasztották, megelőzve olyan sztárokat, mint Margot Robbie vagy Emily Ratajkowski.

forrás: gettyimages

Azért van még néhány sztár, aki csodás alakkal büszkélkedhet. Kattins a galériára, ha kíváncsi vagy!

