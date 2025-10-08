Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

Nicole Kidmant pár napja új frizurával kapták lencsevégre a Chanel 2026-os tavaszi-nyári divatbemutatóján - ahol nem mellesleg már, mint Chanel nagykövet jelent meg, ráadásul lányai társaságában.

Új frizurája (melyet bosszú hajnak is hívnak) ugyan betudható annak is, hogy a divatbemutatóra szeretett volna frissíteni külsején, de sokkal inkább biztos az, hogy válása állt a háttérben; hiszen tudjuk, hogy egy szakítás után az új frizura az egyik legjobb gyógyír az összetört szívre.

Nicole Kidman 2025. szeptember 30-án nyújtotta be hivatalosan a válópert Keith Urbannal szemben, miután 19 évig voltak házasok. A válási papírokban “megbékíthetetlen nézeteltéréseket” („irreconcilable differences”) jelölte meg indokként. Egyes feltételezések szerint már hónapokkal korábban problémáik voltak, és erre utalhat az is, hogy Keith ki nem állhatta a színésznő Jókislány című filmjét, de a Zac Efronnal készült alkotásáért sem rajongott. Ennek kapcsán amúgy készült is Keith-szel egy interjú, ahol egy kérdés után se szó, se beszéd megszakította a beszélgetést:

És most visszatérve Nicole Kidman frizurájához: az ihletet a korai 1970-es évekből merítették, melyre lágy textúrák, természetes esés és az a bizonyos, ikonikus francia lányos könnyedség jellemző. Nicole fodrásza három terméket használt a tökéletes frizurához: egy szöszösödés elleni hajsprayt, egy ápoló olajat, az extra fény érdekében, és egy szérumot, amit nem kell kimosni.

Ha pedig valaki otthon szeretné újraalkotni Kidman frizuráját, akkor a szöszösödés elleni hajspray és a olaj felvitele után érdemes hagyni a levegőn megszáradni a hajat. Majd amikor a tincsek már majdnem teljesen szárazak, az ujjaddal gyűrögesd meg, mintha egy diffúzort használnál, a textúra és a volumen fokozásához. Végül pedig a ragyogást adó szérum legyen az utolsó lépés: vidd fel a hajvégekre, hogy elkülönülést, fényt és egy egyszerre rendezett, mégis laza hatást érj el.

