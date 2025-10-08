Divat
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Nicole Kidmant pár napja új frizurával kapták lencsevégre a Chanel 2026-os tavaszi-nyári divatbemutatóján - ahol nem mellesleg már, mint Chanel nagykövet jelent meg, ráadásul lányai társaságában.
Új frizurája (melyet bosszú hajnak is hívnak) ugyan betudható annak is, hogy a divatbemutatóra szeretett volna frissíteni külsején, de sokkal inkább biztos az, hogy válása állt a háttérben; hiszen tudjuk, hogy egy szakítás után az új frizura az egyik legjobb gyógyír az összetört szívre.
Nicole Kidman 2025. szeptember 30-án nyújtotta be hivatalosan a válópert Keith Urbannal szemben, miután 19 évig voltak házasok. A válási papírokban “megbékíthetetlen nézeteltéréseket” („irreconcilable differences”) jelölte meg indokként. Egyes feltételezések szerint már hónapokkal korábban problémáik voltak, és erre utalhat az is, hogy Keith ki nem állhatta a színésznő Jókislány című filmjét, de a Zac Efronnal készült alkotásáért sem rajongott. Ennek kapcsán amúgy készült is Keith-szel egy interjú, ahol egy kérdés után se szó, se beszéd megszakította a beszélgetést:
És most visszatérve Nicole Kidman frizurájához: az ihletet a korai 1970-es évekből merítették, melyre lágy textúrák, természetes esés és az a bizonyos, ikonikus francia lányos könnyedség jellemző. Nicole fodrásza három terméket használt a tökéletes frizurához: egy szöszösödés elleni hajsprayt, egy ápoló olajat, az extra fény érdekében, és egy szérumot, amit nem kell kimosni.
Ha pedig valaki otthon szeretné újraalkotni Kidman frizuráját, akkor a szöszösödés elleni hajspray és a olaj felvitele után érdemes hagyni a levegőn megszáradni a hajat. Majd amikor a tincsek már majdnem teljesen szárazak, az ujjaddal gyűrögesd meg, mintha egy diffúzort használnál, a textúra és a volumen fokozásához. Végül pedig a ragyogást adó szérum legyen az utolsó lépés: vidd fel a hajvégekre, hogy elkülönülést, fényt és egy egyszerre rendezett, mégis laza hatást érj el.
Ha már szakítás a sztárok világában, tudtad, hogy ők ezután még szerelmespárt játszottak a képernyőkön:
