Hiába harcolt érte, nem tudta megmenteni: 19 év után véget ért Nicole Kidman házassága

Sajnos ismét véget ért egy tündérmese Hollywoodban, ezúttal ráadásul egy olyan, amire TÉNYLEG nem számítottunk: Nicole Kidman és 19 év házasság után külön utakon folytatják tovább. Bár a sztárpár nem reagált a hírekre, a hozzájuk közel álló források szerint a most 58 éves színésznő egyáltalán nem akart szakítani és próbálta megmenteni a kapcsolatukat, de fel kellett adnia, sőt, már nyár elején szétköltöztek, azaz a férfi elhagyta a családi fészket. Mivel Keith éppen turnézik, közös lányaik, a 17 éves Sunday Rose, és a 14 éves Faith Margaret az édesanyjukkal élnek jelenleg.

Nicole és Keith egyébként 2005 januárjában találkoztak először, és alig egy évvel később, 2006 júniusában már ki is mondták egymásnak az igent, szóval közel két évtizeden át kitartottak egymás mellet. És bár minket sokkolt a különválásuk híre, a bennfentesek azt mondják, az ismerőseiket egyáltalán nem lepte meg a dolog, nem volt előttük titok, hogy gondban van a házasságuk, és a közeli barátaik valójában elkerülhetetlennek, szükségszerűnek látták, hogy lezárják a közös fejezetet az életükben. Utoljára 2025 júniusában látták őket együtt nyilvánosan, így valószínűleg ez lehetett az utolsó közös programjaik egyike.

Vannak sztárok, akik nem titkolják, utólag megbánták a válásukat...

Galéria / 8 kép Kris Jenner, Ben Affleck és sokan mások: sztárok, akik elárulták, hogy megbánták a válásukat Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria