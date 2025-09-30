Divat
Hiába harcolt érte, nem tudta megmenteni: 19 év után véget ért Nicole Kidman házassága
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Sajnos ismét véget ért egy tündérmese Hollywoodban, ezúttal ráadásul egy olyan, amire TÉNYLEG nem számítottunk: Nicole Kidman és Keith Urban Keith Urban Énekes, Dalszövegíró 16cikk 1galéria 0videó Még több róla 19 év házasság után külön utakon folytatják tovább. Bár a sztárpár nem reagált a hírekre, a hozzájuk közel álló források szerint a most 58 éves színésznő egyáltalán nem akart szakítani és próbálta megmenteni a kapcsolatukat, de fel kellett adnia, sőt, már nyár elején szétköltöztek, azaz a férfi elhagyta a családi fészket. Mivel Keith éppen turnézik, közös lányaik, a 17 éves Sunday Rose, és a 14 éves Faith Margaret az édesanyjukkal élnek jelenleg.
Nicole és Keith egyébként 2005 januárjában találkoztak először, és alig egy évvel később, 2006 júniusában már ki is mondták egymásnak az igent, szóval közel két évtizeden át kitartottak egymás mellet. És bár minket sokkolt a különválásuk híre, a bennfentesek azt mondják, az ismerőseiket egyáltalán nem lepte meg a dolog, nem volt előttük titok, hogy gondban van a házasságuk, és a közeli barátaik valójában elkerülhetetlennek, szükségszerűnek látták, hogy lezárják a közös fejezetet az életükben. Utoljára 2025 júniusában látták őket együtt nyilvánosan, így valószínűleg ez lehetett az utolsó közös programjaik egyike.
