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Nicole Kidman új arcán ámul a világ – így változott külseje 25 év alatt
Forrás: Getty Images
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Nicole Kidman kétség kívül az a színésznő, akinek nevét a Gen X-től a Gen Z-ig mindenki ismeri. Az elmúlt évtizedekben bebizonyította, hogy okkal van ott azon a bizonyos A-listán, és nem mellesleg nagyjából 70 film és sorozat van a háta mögött, amelyek között bőven akadtak box office sikerek is. És bár csak az elmúlt pár évben évi 5-7 projekten dolgozott, és most jött ki az Átkozott boszorkák 2 is, mégis nagyon sokan nem filmjeiről, hanem arcáról beszélnek leginkább.
Nicole Kidman külseje 2026-ban újra nagyon komoly téma lett, a legnagyobb hullámot a British Vogue szeptemberi fotósorozata indította be. Többen konkrétan azt írták a közösségi médiában, hogy első pillantásra fel sem ismerték a színésznőt, mert arca ismét annyit változott, hogy azt már nem is könnyű követni. Persze ennél a fotózásnál volt egy nagyon fontos beauty-trükk: Nicole szemöldökét szinte teljesen beleolvasztották a bőrébe és a hajszínébe.
Ezt megelőzően, az Átkozott boszorkák 2 premierje idején pedig sokan írták azt, hogy Nicole egészen máshogy néz ki, de pozitív értelemben. Többen úgy vélték, hogy kivetette a fillereket, és lágyabb hatást kapott így arca, valamint hajszínét is imádták az emberek.
Nézd csak, hogy néz ki most Nicole Kidman! Ez a fotó épp 1 hete készült róla, az alatta lévő pedig az idei Emmy-gálán.
És hogyan változott meg arca az elmúlt években? Íme egy kis összeállítás, ami jól szemlélteti ezt.
Nicole 2001 körül:
Nicole 2010 körül:
Nicole 2015 körül:
Nicole 2020 körül:
Nicole 2024–2025 körül:
Egy biztos: lehet elemezni a fotókat, összehasonlítani a régi és az új képeket, Nicole viszont most láthatóan nagyon jól érzi magát a bőrében. Boldognak, felszabadultnak és magabiztosnak tűnik, sokak szerint pedig most egyenesen ragyog – ennél pedig aligha kell fontosabb visszajelzés.
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