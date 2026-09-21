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A Netflix új sztárja két hollywoodi legenda gyereke – mégis teljesen egyedül építi a karrierjét

#Sorozat
#híres szülők
#netflix
#szörnyeteg
#Lizzie Borden
#Annette bening
#warren beatty
#Ella Beatty
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 21. 13:01

Forrás: Netflix

Lizzie Borden
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Ella Beatty neve egyre több helyen bukkan fel, és nem véletlenül, hiszen ő alakítja Lizzie Bordent a Netflix új Monster évadában.

A 26 éves színésznő ráadásul Hollywood egyik legismertebb házaspárjának gyereke, mégsem a családi neve miatt kezdtek el beszélni róla. Nehéz lenne erősebb filmes háttérből érkezni annál, mint amilyen Ella Beattyé. Édesanyja Annette Bening, édesapja Warren Beatty, nagynénje pedig Shirley MacLaine. Ella azonban nem villáminterjúkkal és vörös szőnyeges szereplésekkel építette fel magát: a Juilliardon tanult, színházban kezdett dolgozni, és most megkapta eddigi legnagyobb televíziós szerepét.

Ő az új Lizzie Borden

Ella Beatty játssza Lizzie Bordent Ryan Murphy Monster: The Lizzie Borden Story című sorozatában. A Netflixen szeptember 17-én debütált nyolcrészes évad az 1892-es Borden-gyilkosságokat dolgozza fel, amelyek több mint egy évszázaddal később is az amerikai true crime egyik legismertebb történetének számítanak. Lizzie Bordent apja, Andrew Borden és mostohaanyja, Abby meggyilkolásával vádolták meg, a bíróság azonban végül felmentette. A történet azóta számtalan könyvet, filmet és sorozatot inspirált, Ella Beatty számára pedig ez az első valódi televíziós főszerep.

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forrás: gettyimages

Két hollywoodi legenda lánya

Ella 2000-ben született, Annette Bening és Warren Beatty negyedik, legfiatalabb gyermekeként. Három idősebb testvére van: Stephen, Ben és Isabel. Édesanyját többek között az Amerikai szépség, a The Kids Are All Right és a Nyad című filmekből ismerhetjük, és pályafutása során ötször jelölték Oscar-díjra. Édesapja pedig Hollywood egyik legismertebb színész-rendezője, aki olyan filmekkel írta be magát a filmtörténetbe, mint a Bonnie és Clyde, a Vörösök vagy a Bugsy. Warren Beatty összesen tizennégy Oscar-jelölést kapott, rendezőként pedig el is nyerte a díjat. A családi névsor ráadásul itt még nem ér véget: Warren Beatty nővére Shirley MacLaine, vagyis Ella a legendás színésznő unokahúga.

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forrás: Bruce Glikas/gettyimages

Nem ugrott rögtön a kamera elé

Ella Beatty esetében különösen érdekes, hogy annak ellenére, milyen családba született, sokáig nem a filmipar leggyorsabb útját választotta. A Juilliard School hallgatója volt, ahol 2022-ben diplomázott, majd elsősorban színházban kezdett dolgozni. Broadway-debütálására az Appropriate című darabban került sor, méghozzá Sarah Paulson oldalán. Ez azért is érdekes, mert Paulson most a Szörnyeteg új évadában is szerepel, így a két színésznő már korábbról is jól ismerte egymást.

Ryan Murphy már korábban is felfigyelt rá

A Monster nem Ella Beatty első Ryan Murphy-produkciója. 2024-ben már feltűnt a Feud: Capote vs. The Swans című sorozatban, amely a Truman Capote és a New York-i elit nőtagjai közötti konfliktust dolgozta fel. Filmes debütálása 2025-ben érkezett az If I Had Legs I’d Kick You című A24-drámában, Rose Byrne oldalán, most pedig már egy teljes sorozatot bíztak rá.

A szüleitől egyetlen fontos tanácsot kapott

Ella nemrég arról is beszélt, milyen szakmai tanácsot kapott híres szüleitől. Meglepően egyszerű volt a válasza: „Hallgass.” A színésznő szerint ez a legjobb tanács, amit valaha kapott. Nem arról beszélt, hogyan kell szerepet választani, kapcsolatokat építeni vagy Hollywoodban érvényesülni, hanem arról, hogy egy színész számára mennyire fontos figyelni a másik emberre.

Ez pedig még csak a kezdet lehet

Ella Beatty következő nagy projektje Sylvia Plath klasszikusának, Az üvegbura című regényének új adaptációja, amelyben olyan nevekkel dolgozik majd együtt, mint Carey Mulligan és Billie Eilish. A családi háttér miatt természetesen nehéz úgy beszélni róla, hogy ne kerüljön szóba Annette Bening és Warren Beatty neve. Ella eddigi pályája azonban azt mutatja, hogy nem egyszerűen Hollywood egyik híres gyerekeként szeretne jelen lenni. Juilliard, Broadway, kisebb filmes és sorozatszerepek, majd Lizzie Borden: lépésről lépésre jutott el az első igazán nagy főszerepéig.

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