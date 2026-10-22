Ha kicsit is követed a sztárhíreket, valószínűleg tudod, hogy Anne Hathaway 42 évesen várja harmadik gyermekét, míg Hilary Swank 52 évesen várandós. És egyre gyakoribbak ezek a hírek, sőt, idén talán minden eddiginél több 40 feletti sztár jelentette be, hogy babát vár. Ez egyébként a hétköznapokban is gyakoribb: a gyerekvállalás ideje kitolódott, és már több 40 feletti nő szül gyermeket, mint 18 év alatti. Ami tényleg szuper hír, erről egyébként ITT OLVASHATSZ RÉSZLETESEN.

Ugyanakkor jóval kevesebb szó esik a korai menopauzáról

A változókor ugyanis nem mindenkinél az ötvenes éveiben jelentkezik: korai menopauzáról akkor beszélünk, ha az utolsó menstruáció 45 éves kor előtt következik be, 40 éves kor alatt pedig idő előtti menopauzának nevezzük. Ebben az életkorban a háttérben korai petefészek-elégtelenség is állhat, amelynek kivizsgálása különösen fontos. A hormonális változások a termékenység mellett a közérzetre, a csontok és a szív egészségére is hatással lehetnek, ezért a tüneteket fiatalabb korban sem érdemes elintézni azzal, hogy „ehhez még túl fiatal vagy”.

A menopauzát megelőző átmeneti időszak, a perimenopauza akár éveken át tarthat, és már akkor is okozhat panaszokat, amikor még van menstruációd. Az egyik első jel a ciklus megváltozása lehet: a vérzés gyakrabban vagy ritkábban jelentkezhet, erősebbé vagy gyengébbé válhat. Emellett hőhullámok, éjszakai izzadás, alvászavar, hangulatingadozás, szorongás, koncentrációs nehézség és a sokat emlegetett „agyi köd” is előfordulhat. A hüvelyszárazság, a csökkent szexuális vágy, az ízületi fájdalmak vagy a megszokottnál erősebb migrén szintén a lehetséges tünetek közé tartozik. Nem mindenki tapasztalja mindegyiket, és ezeknek más oka is lehet, ezért tartós panaszok vagy megváltozott vérzés esetén érdemes nőgyógyásszal egyeztetni. A perimenopauza alatt még létrejöhet terhesség, így ez az időszak nem egyenlő a fogamzóképesség teljes megszűnésével.

Erről mesélt 2024-ben először Naomi Watts. A színésznő a Hello Menopause podcastban elmesélte, hogy 36 évesen úgy döntöttek akkori férjével, Liev Schreiberrel, hogy gyereket szeretnének. Csakhogy hiába próbálkoztak, a tesztek sosem váltak pozitívvá. Emiatt orvoshoz fordultak, ahol vérvizsgálatot végeztek nála. Ez fedte fel, hogy a színésznő közel jár a menopauzához. Naomi Wattsot sokkolta a hír; akkoriban még a perimenopauza kifejezést sem ismerte.

Később a Dare I Say It című könyvében azt is leírta, hogy csak utólag értette meg, hogy a rendszertelen menstruációja és az éjszakai izzadás is perimenopauzás tünetek voltak. Korábban ezeket stresszel és az éjszakai forgatásokkal magyarázták. Emiatt végül Naomi termékenységi kezelésekkel próbálkozott: peteérést serkentő gyógyszert és méhen belüli inszeminációt (IUI) is kipróbáltak, a lombikra viszont nem tartották alkalmasnak a hormoneredményei miatt. Nem részletezte végül, hogyan sikerült teherbe esnie, de később két gyermeke született; első gyermekét 38 évesen hozta világra, másodikat pedig 40 évesen.

Naomi Watts története arra is példa, hogy a perimenopauza első tünetei nem feltétlenül jelentik a gyermekvállalás lehetőségének végét. Bár mindenki helyzete más, a változásokat érdemes komolyan venni, és ha babát szeretnél, mielőbb szakemberrel egyeztetni a lehetőségeidről. A tünetek felismerése és a megfelelő segítség nem jelent garanciát a várandósságra, de segíthet tisztábban látni, milyen utak állnak előtted.

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