"Ha szerintem nem találkozunk, én már nem hiszem, hogy élnék" - Nagy Zsolt és Oltai Kata megható őszinteséggel vallottak házasságukról

Nagy Zsolt és Oltai Kata az a páros, akiknél már első ránézésre érzi az ember, hogy igen, ők tényleg nagyon egy hullámhosszon mozognak. Egyszerűen jók együtt. Jól bizonyítja ezt az, hogy már 16+ éve vannak együtt, csodásan nevelik gyerekeiket, és akkor is kitartottak egymás mellett, amikor nemcsak magasságokat, de mélységeket is megéltek. Erről meséltek most A felszín alatt című műsorban Bibók Bea pszichológusnak, kendőzetlen őszinteséggel.

Mi is az A felszín alatt? A felszín alatt a VIASAT3 és a Paprika Studios saját gyártású produkciója, amely valódi érzelmi utazásra hívja a nézőket. A 7 epizódban híres párok az ország egyik vezető pszichológusa, Bibók Bea segítségével kezdenek bele egy közös lelki munkába, melynek célja a problémák felismerése, a konfliktusok feloldása, a fejlődés útján való elindulás. A beszélgetések leginkább egy fő témát járnak mélyen körbe, a párok lelki kihívás elé állnak, és végül útravalót kapnak, hogy tovább dolgozhassanak a kapcsolatukon.

Már az adás legeleje is egy őszinte, megható vallomással indult, amiben Zsolt felfedte: mielőtt megismerte Katát, úgy gondolta, ő már biztosan nem talál szerelemre. A színész túl volt egy váláson, abból a házasságából három gyermeke született, és nem gondolta volna, hogy találkozhat egy Katához hasonló, különleges személlyel. Aztán minden megváltozott, amikor meglátta őt.

Már azt gondoltam, hogy nekem nőkkel nem lesz kapcsolatom igazából. Alkalmatlan vagyok rá. És egyszer csak megláttam a Katát [....].

A műsorban felfedték, hogyan találkoztak először. Kata épp arra a színdarabra ment el egy barátjával, aminek Zsolt volt a főszereplője, és már előtte az utcán látták egymást. Csakhogy ez nem szerelem volt első látásra, legalábbis nem mindkét fél részéről. Kata úgy érezte, a férfinek kifejezetten rossz volt a kisugárzása, de Zsoltot azonnal levette lábáról. Az előadás alatt végig Katát nézte.

A szikrázó értelmet láttam benne. A szeme, ahogy nézett.

Bibók Beának a pár az otthoni dinamikáról, háztartásról és feladatok szétosztásáról is mesélt.

Zsolt főz otthon többnyire, Kata inkább "az, aki ha kedve van, csinál valamit", de igazából egy szépen kialakult dinamika van köztük. Akadnak feladatok, amiket Zsolt végez el, van, amit Kata, de összességében ő nem tesz úgy, mintha üdítő program lenne a takarítás.

Soha nem támasztotta ezt egy ilyen női minimumnak, h nekem mit kéne, hogy kéne.

És mit reagált erre Zsolt? Neki nagyon tetszik ez az attitűd, ahogy Kata képviseli magát, és megnyugtatja, hogy a felesége ott ül, olvas, jól érzi magát. Sőt, ő úgy érzi:

Fontos vagyok azzal, hogy én rendben tartom a pecót, föl van töltve a konyha, be van vásárolva előre egy hétre a gyerekeknek [...]

A pszichológus szakértő szerint már ebből is látszik, mennyire hangsúlyosan jelenik meg Zsolt gondolkodásában, hogy mi a jó a másiknak.

"- Én nagyon szeretek szolgálni.

- Fontos kérdés, hogy miért.

- Nem érdekel az irányítás, az uralkodás, az a fajta dominancia, amit a kultúránkban dominánsnak nevezünk. Az számomra távol áll."

Kata szerint Zsolt mindig a maximumot adja, amikor otthon van, ám Zsolt szerint ez azért történik, mert sok mindent el is vesz tőlük.

"Kapcsolatunk nagyobb részében én nagyon önző voltam ezzel a dologgal. A magam felé hajló kezeimmel. Igazából a használatom. Ahogy használtam a szereket, az alkoholt és a drogot."

Fontos kiemelni, hogy Zsolt elárulta, 1017 napja tiszta.

Amikor Bea megkérdezte tőle, hogy most vezekel-e ezzel, a színész elmondta, hogy egyáltalán nem erről van szó. Ő funkcionáló használó volt, sose fordított hátat, de úgy érzi, hogy nagyon sokat adott önző módon magának. Kata viszont hozzátette, hogy tiszteli és szereti benne, hogy kínzóan őszinte és szigorú magával. Neki teljesen más a megélése vagy a tapasztalata, nem önző embernek látja őt.

Mit formált benned a másik? - hangzott el a kérdés.

Kata: - "Eszméletlenül sokat éltünk meg együtt ebben a tizen-húsz évben. És Zsoltnak a józansága - és ez tényleg egy józanság, egy okos józanság, amiben egyébként egy csomó impulzus is van-, szóval ő azért odalép, amikor kell, az nekem nagyon sokat adott, hogy hogyan tudok én is strukturálni bizonyos döntéseket, a napot."

Zsolt: - "Nem változtatott meg engem a Kata. Semennyire nem változtatott meg. Van 5607 problémám azóta is, küzdök velük, talán eggyel már kevesebb. A lehetőség, amit megad, igazából az, azok a kapuk, amik kinyíltak azóta és máshogy nézek bizonyos dolgokra rá, mióta együtt élünk, ez elképesztő szuper powert ad nekem."

Vallomás függőségről és öngyilkos gondolatokról

Az epizód ezt követően még komolyabb témákra evezett. Zsolt elárulta, hogy megismerkedésük előtt már a kiégés szélén volt. "Elegem volt magamból, a szakmai életemből. Az is hogy sikertelen voltam, mert én elváltam és ott hagytam 3 gyereket abban a családban..." Ő a legjobb tudása szerint próbálta valahogy toldozgatni foltozgatni ezt a szituációt, de igazából már fel akarta adni.

És hogy ha szerintem nem találkozunk, én már nem hiszem, hogy élnék. Én szerintem fölakasztotta volna magam a radiátorcsőre azóta. Ez egy komoly cél volt egyébként abban az időben, hogy hogy lehetne meghalni. Ezért volt fényrobbanás ez, hogy ez most miért jött, pont akkor.

Gyerekkori traumákról is mesélt a színész

Zsolt elmondta, hogy gyerekként is sokszor bántott másokat, és ezt mai napig nem tudta megbocsátani magának. Amikor Bea feltette a kérdést, hogy vajon miért válnak egyesek olyan gyerekké, akik bántják a környezetüket - hisz egy gyerek nem magától lesz olyan-, Zsolt így felelt: "Mert ember vagyok. Mert sajnos ilyen ember vagyok." Bea azonban ismét feltette a kérdést. "De miért vagy ilyen ember, Zsolt?"

Nem tudom. Van olyan ember, aki könyvtáros és porolgatja a könyveket, és 120/80-nal leéli az egész életét, és nem tud senkinek egy rossz szót mondani. És vannak olyan emberek, akik állattá változnak bizonyos helyzetekben és leszakítják az ember fejét. Na, én ilyen vagyok, és tudok terrorista és termintátor lenni, és ezt nagyon szégyellem.

Ezután vallott arról, milyen családi háttérrel rendelkezik: "Egy olyan nagyapa, aki felakasztotta az apámat, mert lehúzta az eke szarvával a gyümölcsfának a kérgét. ő kisbíró volt, kidobolta a házunk előtt, hogy közhírré tétetik, hogy Nagy Bélát, a fiamat én kötél általi halálra ítélem. Áthúzta a meggyfán a kötelet, fölakasztotta apámat, fölállította egy kisszékre és kirúgta alóla... Fölakasztotta az apámat... Nyilván úgy akasztotta föl, hogy ne haljon bele, de megcsinálta, végigcsinálta a processzust. Na, ez az apa nevelt engem föl, diszfunkcionális családból jövök. Anyám is meg volt aprítva nagyon sokszor, én is meg voltam aprítva, és az apám, amikor föltettem neki harmincvalahány évesen ezt a kérdést, hogy: 'édesapám, mégis miért verted anyámat ennyit, meg miért vertél minket, meg miért akartad eltörni a nővérem kezét a térdeden?' akkor azt mondta, hogy ő ilyet soha nem csinált."

Kata szerint Zsolt emiatt is lett olyan apa, aki nem emel kezet a gyerekeire, sőt minden nap kapcsolatot tart mind az 5 gyerekével. A szakértő úgy véli, "ez egy szenvedésnyomásból fakadó működés, ami azt jelenti, h én nem akarok olyan lenni, mint az apám. Ezáltal teljesen ellenkező módon kezd működni az ember."

Csakhogy Zsolt szerint ő olyan lett, mint az apja. Amikor pillanatok alatt elszáll, mert például kiönti a gyerek a gyümölcslevet az ágyra, ő is megijed magától. Ilyenkor, ha elsírja magát az egyik gyerek, a férfi letérdel és elmagyarázza, hogy "ne haragudj, azért volt, mert..." és megpróbálja helyre hozni a szituációt, de úgy érzi, már elrontotta. Bár Kata nem így véli, nem így látja őt és a dolgokat, a színész ezt követően egy súlyos emléket idézett fel.

Azon mit bocsássak meg magamnak... be voltam b*szva, de amikor én megpofoztalak téged a konyhaszekrénynél. Azon mit bocsássak meg, akkor is, ha tudom, hogy te megbocsátottad ezt nekem, és átbeszéltük az egészet, és nem fordulhat elő ez soha többet, de hát egész életemben ezt próbáltam elkerülni... Hogy én bármikor elkövessek egy olyat, amit az apám az anyámmal szemben, tehát ezen nem tudok mit megbocsátani magamnak. És ezzel nem leszek megbocsátóbb magamnak soha.

Kata megbocsátotta, mert ahogy elmondta, ez egy kétségbeesett embernek az öngyűlölete volt. Egy rettegő ember mondatai és tekintete volt előtte, aki gyűlölte magát, a helyzetet, amiben iszonyatosan kiszolgáltatott. Ezután nem lefordult róla, mert komolyan gondolta a jóban-rosszbant, és bár ez valóban egy rossz volt a hagyományos értelemben, de olyan szempontból sosem jutott olyan rossz állapotba, hogy mind a ketten ne egy irányba akarták volna megoldani.

Apaság most, gyereknevelés mozaikcsaládban

Zsolt és Kata családja mozaikcsalád is, hiszen ahogy írtuk, a színésznek egy korábbi házasságából három gyermeke született, Katával pedig kettő gyermekük van. Ezt viszont fantasztikusan tudják működtetni. A nagyobb gyerekek imádják a kisebbeket, a kisebbek pedig minden adnak a nagyok véleményére. Szeretik egymást, és ez fntasztikusan jól működik magától is.

