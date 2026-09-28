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5 szett az idei MTV VMA-ról, amitől leesett az állunk
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Hétvégén lezajlott a 2026-os MTV VMA-gála, ahol idén is a legmenőbb zenei előadókat és klipjeiket jutalmazták. Persze sokan nem csak a végeredmények vagy épp a lenyűgöző outfitek miatt várták ezt a napot, hanem azért is, mert kiderült: Taylor Swift épp itt mutatja be Patient Zero című dalának videóját, amiben nem mellesleg Dakota Johnson és Colin Farrell játszanak. Szóval volt izgalom bőven, annak ellenére is, hogy több híresség (Lady Gaga, Harry Styles, Olivia Rodrigo, stb.) nem jelent meg.
Mi azért körbenéztünk, mi történt a vörös szőnyegen, és megmutatjuk azt az 5 outfitet, amitől leesett az állunk. És amiről egyébként a legtöbben beszéltek is az este folyamán.
Taylor Swift
Naná, hogy Taylor Swift szerepel a lista elején, hiszen az énekesnő 2024 óta először látogatott el a VMA-ra. Választása pedig egy Tamara Ralph Couture darabra esett, amelynek felső része sötét bársonyból készült. Ehhez ezüst flitterekkel borított, magas sliccelésű szoknya társult, a szettet pedig Leviev fülbevalóval és Etho Maria gyémántgyűrűvel egészítette ki.
Paris Hilton
Paris outfitje hozta a 2000-es évek merész buliruháinak vibe-ját, az egyszer biztos! Az örökösnő egy ezüstösen csillogó, kristályokkal borított The Blonds miniruhában érkezett, amihez ugyanolyan feltűnő combcsizmát és széles nyakpántot választott.
Ella Bright
Az Off Campus sztárja sem maradt ki a buliból, sőt, a rajongók nagy örömére Belmont Camelivel érkezett a VMA-ra; együtt léptek színpadra, hogy felkonferálják Sienna Spiro produkcióját. Ella ezúttal egy fekete, fűzős hatású ruhát, többsoros gyöngy nyakláncot és keskeny napszemüveget viselt. Ráadásul épp sötét csokoládébarna hajszínre váltott, szóval az összkép még jobban kiemelte a szett kissé gótikus hangulatát.
Raye
RAYE igazi Old Hollywood dívaként érkezett a VMA-ra: ezüstösen csillogó, díszített Georges Hobeika estélyit viselt, hozzá illő ékszerekkel. A gálán egyébként fel is lépett: Sombr és Teddy Swims társaságában George Michael előtt tisztelgett.
LISA
LISA tetőtől talpig pirosban érkezett a VMA-ra, amivel már önmagában feltűnő jelenség volt, de a szettet egy hatalmas, műszőrméből készült Quine Li kabát tette igazán látványossá. A testhez simuló The Attico ruha egyébként nagyon jól állt neki!
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