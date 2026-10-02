Promóciók
Monica Bellucci 62 évesen kimondta, amit sok nőnek hallania kell az öregedésről
Forrás: gettyimages
Napi horoszkóp október 2.: a Mérlegek kikapcsolódhatnak végre, a Skorpióknak valaki visszaél a bizalmával
A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
Napi horoszkóp október 1.: a Bakok előtt új lehetőség körvonalazódik, a Vízöntők egyedülálló sikert érhetnek el
A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!
Szerelmi horoszkóp október: a Rákoknak érdemes az érzéseikről nyíltan beszélniük, a Mérlegekhez közelebb kerül valaki
Az előtted álló hónap a váratlan fordulatok jegyében telik majd az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy mire számíthatsz a szerelem tekintetében, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot!
15 zseniális szépségtrükk, amit bárcsak hamarabb ismertünk volna
Nem mindig egy új frizura vagy teljes gardróbcsere kell a látványos változáshoz.
A szerelem képlete rajongói imádni fogják: Ezekben a filmekben és sorozatokban a kamu kapcsolatokból szerelem lett
A fake dating évek óta az egyik legnépszerűbb trope a romantikus történetekben: a főszereplők addig színlelik a vonzalmukat, hogy az végül valódivá válik.
A 62 éves színésznő szerint az öregedés nem veszteség, hanem ajándék, és ma már egészen mást jelent számára szépnek lenni, mint fiatalabb korában. Monica Bellucci Monica Bellucci Modell & Színésznő 5cikk 0galéria 0videó Még több róla szeptember 30-án ünnepelte 62. születésnapját, és aligha választhatott volna ennél beszédesebb időpontot arra, hogy őszintén beszéljen az idő múlásáról. A Harper’s Bazaar España októberi számához készült fotósorozat mellett arról is mesélt, hogyan változott az öregedéshez és a saját külsejéhez fűződő viszonya.
„Inkább ezerszer megöregszem”
A filmiparban, ahol a női fiatalságot évtizedeken át szinte követelményként kezelték, Bellucci egészen más megközelítést képvisel. Úgy fogalmazott, nincs valódi alternatíva: az ember vagy megöregszik, és méltósággal elfogadja ezt a folyamatot, vagy meghal. Ő pedig ebből a két lehetőségből gondolkodás nélkül az öregedést választja. A színésznő szerint az idő múlására nem valamiféle ellenségként kellene tekinteni. Az, hogy valaki idősebb lesz, egyben azt is jelenti, hogy még mindig él, van jövője, és továbbra is tapasztalhat új dolgokat. Sőt, Bellucci szerint az életkor olyan pluszt is ad, amit fiatalként nem feltétlenül lehet megszerezni: egyfajta távolságtartást és érettebb rálátást az életre. Ez az a szabadság, amelyben már kevésbé fontos minden külső elvárásnak megfelelni.
Ma már egészen mást jelent számára a szépség
Bellucci számára a szépség fogalma is jelentősen átalakult. Ma már nem elsősorban azt tartja fontosnak, amit mások látnak rajtunk, hanem azt, ami belül történik. Szerinte igazán szépnek lenni sokkal inkább egy gazdag belső életet jelent: olyan szenvedélyt, ami továbbvisz, barátokat és szerető családot, valamint azt, hogy valaki észreveszi a hétköznapi örömöket is. Ide tartozhat az is, hogy látja felnőni a gyerekeit, gyönyörködik a tengerben, vagy egyszerűen csak képes értékelni egy nyugodt reggelt és egy csésze kávét. Ez a fajta szemlélet azonban szerinte nem feltétlenül érkezik meg azonnal. Sok mindent éppen az idő és a tapasztalat tanít meg értékelni.
A kor a munkájához is hozzáad
Bellucci azt is elmondta, hogy a korral érkező tapasztalat a színészi munkáját is gazdagítja. Legújabb szerepében egy elszigetelten élő festőnőt alakít, és úgy érzi, ezt a karaktert harminc- vagy negyvenévesen még nem tudta volna ugyanilyen mélységben megformálni. A sebek, a veszteségek és az élettapasztalat mind hozzáadnak ahhoz, ahogyan ma egy-egy karakterhez közelít. Vagyis számára az öregedés szakmailag sem valaminek a végét jelenti, hanem új rétegeket nyit meg. Monica Bellucci Monica Bellucci Modell & Színésznő 5cikk 0galéria 0videó Még több róla szavai különösen erősen hatnak egy olyan világban, ahol a nőket még mindig gyakran arra ösztönzik, hogy minden eszközzel próbálják eltüntetni az idő nyomait. Ő ehelyett inkább azt választja, hogy együtt változik velük – és úgy tűnik, számára éppen ebben rejlik az igazi szépség.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!
8 film a 90-es és 2000-es évekből, aminek berendelték a folytatását, és nem is tudtál róla
Sőt, van, amit már le is forgattak, és másfél hónap múlva be is mutatnak!
7 fájdalmas jel, amiből tudhatod, hogy egy barátságod véget ért
A búcsú egy baráttól nehéz, borzasztóan szomorú, de néha egyszerűen elkerülhetetlen, sőt, konkrétan életmentő!
12 furcsa dolog, amit az ősz művelhet a testeddel
Fáradtabb vagy, jobban hullik a hajad, szárazabb a bőröd vagy gyakrabban fáj a fejed ősszel? Nem biztos, hogy csak beképzeled
6 reggeli szokás, amitől kevésbé leszel fáradt, amikor rövidülnek a nappalok
Ahogy egyre később világosodik, sokkal nehezebb lehet kipattanni az ágyból, néhány egyszerű reggeli szokással azonban segíthet átállni a sötétebb hónapokra.
11 alapdarab, amire szükséged van a tökéletes őszi kapszulagardróbhoz
Néhány jól megválasztott, egymással könnyen kombinálható alapdarabbal szinte az egész őszt végigöltözheted.
Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket szeptemberben
Booktokerek és bookstagrammerek figyelem! Új sorozatunkban elhoztunk nektek minden szuperizgalmas fejleményt az elmúlt hetekből az irodalom világából!