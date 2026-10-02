Monica Bellucci 62 évesen kimondta, amit sok nőnek hallania kell az öregedésről

A 62 éves színésznő szerint az öregedés nem veszteség, hanem ajándék, és ma már egészen mást jelent számára szépnek lenni, mint fiatalabb korában. szeptember 30-án ünnepelte 62. születésnapját, és aligha választhatott volna ennél beszédesebb időpontot arra, hogy őszintén beszéljen az idő múlásáról. A Harper’s Bazaar España októberi számához készült fotósorozat mellett arról is mesélt, hogyan változott az öregedéshez és a saját külsejéhez fűződő viszonya.

„Inkább ezerszer megöregszem”

A filmiparban, ahol a női fiatalságot évtizedeken át szinte követelményként kezelték, Bellucci egészen más megközelítést képvisel. Úgy fogalmazott, nincs valódi alternatíva: az ember vagy megöregszik, és méltósággal elfogadja ezt a folyamatot, vagy meghal. Ő pedig ebből a két lehetőségből gondolkodás nélkül az öregedést választja. A színésznő szerint az idő múlására nem valamiféle ellenségként kellene tekinteni. Az, hogy valaki idősebb lesz, egyben azt is jelenti, hogy még mindig él, van jövője, és továbbra is tapasztalhat új dolgokat. Sőt, Bellucci szerint az életkor olyan pluszt is ad, amit fiatalként nem feltétlenül lehet megszerezni: egyfajta távolságtartást és érettebb rálátást az életre. Ez az a szabadság, amelyben már kevésbé fontos minden külső elvárásnak megfelelni.

Ma már egészen mást jelent számára a szépség

Bellucci számára a szépség fogalma is jelentősen átalakult. Ma már nem elsősorban azt tartja fontosnak, amit mások látnak rajtunk, hanem azt, ami belül történik. Szerinte igazán szépnek lenni sokkal inkább egy gazdag belső életet jelent: olyan szenvedélyt, ami továbbvisz, barátokat és szerető családot, valamint azt, hogy valaki észreveszi a hétköznapi örömöket is. Ide tartozhat az is, hogy látja felnőni a gyerekeit, gyönyörködik a tengerben, vagy egyszerűen csak képes értékelni egy nyugodt reggelt és egy csésze kávét. Ez a fajta szemlélet azonban szerinte nem feltétlenül érkezik meg azonnal. Sok mindent éppen az idő és a tapasztalat tanít meg értékelni.

forrás: Carlos Alvarez/Getty Images

A kor a munkájához is hozzáad

Bellucci azt is elmondta, hogy a korral érkező tapasztalat a színészi munkáját is gazdagítja. Legújabb szerepében egy elszigetelten élő festőnőt alakít, és úgy érzi, ezt a karaktert harminc- vagy negyvenévesen még nem tudta volna ugyanilyen mélységben megformálni. A sebek, a veszteségek és az élettapasztalat mind hozzáadnak ahhoz, ahogyan ma egy-egy karakterhez közelít. Vagyis számára az öregedés szakmailag sem valaminek a végét jelenti, hanem új rétegeket nyit meg. szavai különösen erősen hatnak egy olyan világban, ahol a nőket még mindig gyakran arra ösztönzik, hogy minden eszközzel próbálják eltüntetni az idő nyomait. Ő ehelyett inkább azt választja, hogy együtt változik velük – és úgy tűnik, számára éppen ebben rejlik az igazi szépség.

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