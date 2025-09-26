Minden, amit tudni lehet Vilmos herceg szeretőjéről

Kate Middleton és Vilmos herceg több mint húsz évvel ezelőtt, 2001-ben ismerkedtek meg a skóciai St. Andrews-i Egyetemen: a kapcsolatuk barátságként kezdődött, de hamarosan átalakult szerelemmé, 2011-ben össze is házasodtak, azóta pedig három gyerekük született.

A történetük sokak szerint maga a valóra vált tündérmese, mások azonban meg vannak róla győződve róla, hogy az idill valójában csak látszat, sőt, Vilmos herceg meg is csalta a feleségét, méghozzá Katalin egyik barátnőjével.

forrás: Stephen Pond/Stringer/Getty Images Vilmos herceg és Rose Hanbury viszonyáról 2019 óta pletykálnak, a nő Katalin hercegné közeli barátnője volt.

A Vilmos herceg és Rose Hanbury viszonyáról szóló pletykák évekkel ezelőtt, 2019-ben robbantak ki, de a brit királyi család természetesen nem reagált a vádakra – ahogyan sosem szoktak az őket érintő hírekre.

A bulvárlapok szerint Londonban az arisztokrácia körében köztudott tény, hogy a királyi családból valakinek (feltételezhetőleg Vilmosnak) fura szexuális vágyai vannak, amelyekhez a felesége túl konzervatív, ezért elfogadja, ha szeretőt tart a férje - amíg nem szeret bele.

Rose Hanbury, aki korábban modellkedett, azzal az ügynökséggel szerződött le, akik felfedezték Kate Mosst is, a családja pedig kapcsolatban állt a royalokkal – a nagymamája, Lady Elizabeth Lambart például koszorúslány volt Erzsébet királynő esküvőjén.

forrás: Dave M. Benett/Getty Images Vilmos herceg állítólagos szeretője, Rose Hanbury korábban modelkedett.

Rose Hanbury pedig 2009 júniusában ment feleségül David Rocksavage-hez, Cholmondeley hetedik márkijához, aki 23 évvel idősebb nála. Három közös gyermekük van: az ikrek Alexander és Oliver 2009-ben születtek, Iris lányuk 2016-ban.

Rose az évek során a brit királyi család számtalan eseményén részt vett, például Katalin és Vilmos esküvőjén, de III. Károly király koronázásán is lefotózták – Kate viszont a pletykák miatt eltávolodott tőle, amelyek nem csillapodtak reakció híján.

