Millie Bobby Brown titokban másodjára is anya lett

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi éppen egy évvel ezelőtt, 2025 augusztusában fogadták örökbe a kislányukat, most pedig újabb taggal bővült a családjuk, ugyanis a bennfentesek szerint a Stranger Things huszonkét éves sztárja nemrég másodjára is édesanya lett.

Bár a színésznő és most huszonnégy éves férje egyelőre nem erősítették meg a híreket, Millie Bobby Brown szeptemberben megosztott egy képet az Instagramján, amin párja egy babahordozóval a mellkasán sétál mellette Olaszországban, ahová nyaralni utaztak.

A színésznő egyébként sosem titkolta, hogy több gyermeket szeretne, és azt sem, hogy fiatalon akar belevágni a családalapításba. És az interjúiban örömmel és lelkesen mesél arról, mennyire boldoggá teszi őt a kislánya, szóval reméljük, hamarosan beszámol róla, hogyan érzi magát immár kétgyermekes anyaként.

Nem Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi az egyetlen híres pár, akik az örökbefogadás mellett döntöttek!

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