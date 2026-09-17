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Millie Bobby Brown titokban másodjára is anya lett

#Gólyahír
#Baba
#családalapítás
#Millie Bobby Brown
#Jake bongiovi
Barna Borbála
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 17. 19:05

Forrás: Dia Dipasupil/Getty Images

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi
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Sok boldogságot kívánunk a Stranger Things sztárjának és férjének, Jake Bongiovinak!

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi éppen egy évvel ezelőtt, 2025 augusztusában fogadták örökbe a kislányukat, most pedig újabb taggal bővült a családjuk, ugyanis a bennfentesek szerint a Stranger Things huszonkét éves sztárja nemrég másodjára is édesanya lett.

Bár a színésznő és most huszonnégy éves férje egyelőre nem erősítették meg a híreket, Millie Bobby Brown szeptemberben megosztott egy képet az Instagramján, amin párja egy babahordozóval a mellkasán sétál mellette Olaszországban, ahová nyaralni utaztak.

A színésznő egyébként sosem titkolta, hogy több gyermeket szeretne, és azt sem, hogy fiatalon akar belevágni a családalapításba. És az interjúiban örömmel és lelkesen mesél arról, mennyire boldoggá teszi őt a kislánya, szóval reméljük, hamarosan beszámol róla, hogyan érzi magát immár kétgyermekes anyaként.

Nem Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi az egyetlen híres pár, akik az örökbefogadás mellett döntöttek!

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8 híres pár, akik az örökbefogadás mellett döntöttek

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